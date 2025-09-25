Ciencia

Cómo funcionan las plantas geotérmicas y por qué son una fuente sostenible

Un recurso silencioso y constante que aprovecha el calor almacenado bajo la corteza terrestre permite generar electricidad y climatizar edificios, sin depender del sol ni del viento

Por Brisa Bujakiewicz

Guardar
La energía geotérmica utiliza el
La energía geotérmica utiliza el calor de la Tierra para generar electricidad y climatizar edificios sin depender del clima (European Geothermal Energy)

Un profundo silencio domina la superficie mientras, bajo tierra, el calor de la Tierra se acumula y permanece a la espera de ser utilizado. Ese calor invisible, presente en las entrañas del planeta, permite obtener energía suficiente para iluminar casas y mantener edificios a temperaturas agradables incluso en los climas más fríos. La energía geotérmica surge como una respuesta silenciosa y constante frente a las necesidades de la sociedad moderna, sin depender del sol ni del viento.

La energía geotérmica se basa en la extracción del calor que permanece almacenado en las rocas y los fluidos situados bajo la corteza terrestre. Este recurso está presente tanto en capas superficiales como en zonas profundas, donde el calor puede mezclarse con magma. El resultado es una fuente energética constante, silenciosa y disponible durante todo el día, lo que representa una diferencia importante respecto a otras fuentes renovables, como la solar o la eólica, que dependen de las condiciones climáticas.

De acuerdo a National Geographic, la misma publicación, existen yacimientos donde el calor se almacena en forma de vapor o agua caliente. Para aprovechar ese recurso, se realizan perforaciones profundas y se instalan pozos que extraen los fluidos hacia la superficie. Este calor puede servir para dos usos principales: el abastecimiento directo de calefacción o refrigeración de viviendas y edificios, y la generación de electricidad mediante centrales térmicas.

Las plantas geotérmicas extraen calor
Las plantas geotérmicas extraen calor de rocas y fluidos subterráneos, ofreciendo una fuente energética constante y silenciosa (Vaxa Technologies)

El uso directo se vuelve viable cuando el agua subterránea tiene temperaturas entre 40 y 90 grados Celsius. Así, la energía se emplea para la climatización de hogares, la calefacción de invernaderos, balnearios y redes urbanas. Además, el calor extraído puede devolverse al subsuelo, lo que ayuda a mantener el equilibrio térmico y favorece una gestión sostenible.

En segundo lugar, cuando la temperatura del recurso geotérmico supera los 90 grados Celsius, es posible generar electricidad. Para esto, existen variedades de plantas geotérmicas adaptadas al tipo y la calidad del recurso. La primera clasificación corresponde a las plantas de vapor seco. El sistema extrae vapor directamente del subsuelo, cuyo flujo mueve turbinas generadoras de energía sin requerir un tratamiento previo. Históricamente, el primer establecimiento de este tipo se construyó en 1904 en Larderello, Italia.

Otra modalidad consiste en las plantas de vapor de destello. Estas instalaciones extraen agua muy caliente a alta presión desde capas subterráneas profundas. Cuando el agua llega a la superficie, la reducción de presión produce vapor, el cual se utiliza para poner en marcha las turbinas. El agua sobrante no se desperdicia, ya que se reinyecta en el subsuelo para mantener el ciclo y evitar el agotamiento del recurso.

También están las plantas de ciclo binario, cuyo funcionamiento se basa en fluidos geotérmicos a temperaturas moderadas, entre 100 y 170 grados Celsius. El calor se transfiere a un segundo fluido, como el isobutano o el isopentano, que tiene un punto de ebullición bajo. Este fluido se vaporiza, acciona las turbinas y luego se condensa y retorna al intercambiador, manteniendo un circuito cerrado sin contacto con el exterior. De acuerdo a National Geographic, este modelo de planta se caracteriza por su operación silenciosa y por ser la alternativa más limpia, dado que no libera gases contaminantes.

Existen tres tipos principales de
Existen tres tipos principales de plantas geotérmicas: vapor seco, vapor de destello y ciclo binario, cada una adaptada a diferentes temperaturas y recursos (National Geographic)

Entre las ventajas principales, la energía geotérmica garantiza una disponibilidad constante durante el año, ya que no depende de agentes externos como la luz solar o la velocidad del viento. La generación eléctrica y la climatización de edificios no resultan interrumpidas por factores climáticos. Además, los sistemas que utilizan ciclo cerrado protegen el agua subterránea y contribuyen a la conservación del medio ambiente.

Según expertos citados por National Geographic, la explotación de esta fuente energética presenta retos tecnológicos y económicos. La inversión inicial para perforar pozos profundos suele resultar elevada, y la rentabilidad depende de la localización geográfica, puesto que los recursos geotérmicos superficiales se concentran principalmente en regiones volcánicas o con actividad tectónica relevante, como Islandia, Italia o algunos países del Pacífico.

A pesar de estos desafíos, la energía geotérmica se considera una alternativa viable para avanzar hacia sistemas energéticos sostenibles. Su baja huella ambiental, el nivel reducido de emisiones y la posibilidad de integración con otras fuentes renovables refuerzan su importancia en la transición energética mundial. Además, las posibilidades tecnológicas para desarrollar plantas de ciclo binario facilitan el acceso a este recurso en regiones donde el calor disponible no alcanza temperaturas extremas.

Temas Relacionados

Energía geotérmicaIslandiaItaliaPacíficoEnergía renovableClimatizaciónPlantas geotérmicasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Revelan el mecanismo detrás de los cambios climáticos abruptos que marcaron el pasado de la Tierra

Un equipo de investigadores desarrolló un modelo que permite comprender las causas de las variaciones extremas de temperatura a nivel global

Revelan el mecanismo detrás de

Un altar maya en Honduras podría esconder un sistema de escritura basado en señas

Gestos manuales tallados en el altar Q serían códigos para identificar fechas rituales y mensajes ocultos, según una nueva investigación citada por National Geographic. Cómo este hallazgo desafía las interpretaciones tradicionales

Un altar maya en Honduras

Menos lenguaje corporal y más escucha atenta: las claves de la ciencia en los interrogatorios policiales

Eliminar distracciones visuales mejora la capacidad de los entrevistadores para detectar mentiras y formular mejores preguntas, según revela un estudio de la Universidad de Portsmouth

Menos lenguaje corporal y más

¿Dormir bien protege los huesos?: qué reveló un estudio sobre la osteoporosis

Un trabajo reciente explora cómo los ciclos internos del cuerpo influyen en la renovación ósea. Los detalles publicados en una investigación de Scientific Reports

¿Dormir bien protege los huesos?:

El papel humano en la expansión de los incendios forestales

La intervención humana ha extendido las temporadas de incendios forestales en todo el planeta, alterando ciclos naturales, poniendo en riesgo ecosistemas y desafiando los sistemas de prevención, según revela un estudio de la Universidad de Tasmania

El papel humano en la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
‘El Monstruo’ en la mira

‘El Monstruo’ en la mira internacional: EE.UU., Colombia, México y Brasil también solicitaron su extradición, informa jefe policial

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ despedirá a un nuevo participante en el reto de eliminación del 25 de septiembre

Carolina Cuervo reveló cómo ha sido su paso por la actuación y la relación con su mamá: “Son difíciles, duras y arduas”

Conquistadores de la Sierra obligaron a joven a pedir perdón por “agredir a su padre”, mientras lo rapaban: hay polémica

María Fernanda Cabal comparó discurso de Petro en la Asamblea General de la ONU con uno del Che Guevara: “Pasará a la historia”

INFOBAE AMÉRICA
Milei y Netanyahu escenifican en

Milei y Netanyahu escenifican en Nueva York el buen estado de sus relaciones

La Justicia de EEUU acusa al exdirector del FBI por "falso testimonio y obstrucción" en el 'Rusiagate'

Reino Unido reitera en la ONU su apoyo a Palestina porque "lo que sucede en Gaza es indefendible e inhumano"

Estados Unidos sancionó a una red de abastecimiento de armamento norcoreano al Ejército de Birmania

Imágenes satelitales revelaron una presunta prueba secreta de misiles en Irán

ENTRETENIMIENTO

Reportan que Bad Bunny fue

Reportan que Bad Bunny fue amenazado de muerte durante su residencia en Puerto Rico

“No se tiene que ser chic ni sofisticada para ser impactante”: Kim Kardashian redefine su estilo y su carrera

“La espera valdrá la pena”: el mensaje de Millie Bobby Brown para los fans sobre el final de Stranger Things

Priscilla Presley reveló que tuvo una última llamada con Robert Kardashian en su lecho de muerte

Kim Kardashian criticó sutilmente a su exesposo Kanye West: “Gané confianza hace tres años”