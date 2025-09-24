El oxígeno terrestre genera ‘cicatrices’ en la Luna y crea manchas de óxido, según un estudio

El óxido hallado en la Luna revela la influencia directa de la atmósfera terrestre sobre su superficie (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comunidad científica confirmó que la Luna presenta rastros de óxido en su superficie y que este fenómeno tiene su origen en la influencia directa de la Tierra. Es que un nuevo estudio experimental reveló que partículas de oxígeno expulsadas desde la atmósfera terrestre llegan al satélite natural y provocan la formación de hematites, una variedad de mineral conocida como óxido o herrumbre.

Según el análisis publicado en la revista Nature, se identificaron cómo las interacciones entre la Tierra y la Luna quedaron registradas en las capas minerales lunares. Esta relación implica que, además de la influencia solar, nuestro planeta deja una huella química sostenida en la superficie selenita.

De acuerdo con el trabajo, tanto la Tierra como la Luna suelen permanecer inmersas en un flujo permanente de partículas cargadas que provienen del Sol. Pero durante unos cinco días cada mes, la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna y bloquea el paso de la mayoría de estas partículas solares.

Científicos confirman que partículas de oxígeno de la Tierra generan hematites en el satélite natural (Diego Radamés / Europa Press)

En ese intervalo, la superficie lunar recibe principalmente iones que antes formaron parte de la atmósfera terrestre y escaparon al espacio exterior por medio de un fenómeno designado como “viento terrestre”.

El viento terrestre contiene iones de hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Cuando estas partículas chocan con la superficie lunar, se incorporan a las capas superficiales del suelo y favorecen la aparición de reacciones químicas, algunas inéditas hasta ahora en cuerpos celestes distintos de la Tierra.

En 2020, la misión Chandrayaan-1, originaria de la India, identificó la presencia de hematites cerca de los polos lunares, los cuales son una forma de óxido de hierro que se genera cuando este entra en contacto con agua y oxígeno.

No obstante, en la Luna ni el agua líquida ni el oxígeno existen en cantidades naturales, lo que llevó a los científicos a preguntarse de dónde proviene este componente clave. Según la propuesta original de los investigadores del Chandrayaan-1, el oxígeno podría haber llegado por medio del viento terrestre, una hipótesis que los experimentos recientes intentan resolver.

El viento terrestre transporta iones que provocan reacciones químicas inéditas en la superficie lunar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores reprodujeron en el laboratorio las condiciones del viento terrestre. Utilizaron aceleradores para lanzar iones de hidrógeno y oxígeno con altas energías contra cristales de minerales ferruginosos que abundan en la superficie lunar.

Los resultados demostraron que esas condiciones permiten la formación de hematites, incluso en un entorno tan seco y carente de oxígeno como el de la Luna. La simulación experimental respalda la idea de que los materiales que se desprenden de la atmósfera terrestre llegan a la superficie lunar y, al entrar en contacto con minerales de hierro existentes, provocan la aparición de óxido.

De acuerdo con este hallazgo, el satélite no solo refleja la historia de su propio desarrollo geológico, sino también la de su planeta vecino, ya que amplía la comprensión sobre cómo la interacción entre la atmósfera de la Tierra y los materiales lunares genera fenómenos que hasta ahora solo se creían posibles en entornos con agua y aire disponibles.

La investigación coincide con otras observaciones recientes que refuerzan la complejidad de la relación Tierra-Luna. Por ejemplo, los blísteres o zonas anómalas profundas en el manto terrestre, resultado de antiguas colisiones cósmicas, también evidencian cómo ambos cuerpos han mantenido una evolución conjunta.

La misión Chandrayaan-1 detectó hematites cerca de los polos lunares, impulsando nuevas investigaciones (EFE/Gustavo Amador)

Según los investigadores, el registro mineral que ofrece el satélite puede aportar información valiosa sobre los procesos de intercambio entre planetas y cuerpos celestes próximos. La Luna actúa como un archivo natural de los eventos geológicos y atmosféricos que marcaron la dinámica del sistema Tierra-Luna a lo largo de millones de años.

La publicación de Nature señala que el próximo paso de los científicos es estudiar con mayor detalle la extensión y profundidad de la oxidación en diferentes regiones lunares. La futura llegada de nuevas misiones robóticas, como sondas especializadas o vehículos autónomos para la exploración del hielo, permitirá extraer y analizar muestras en laboratorios terrestres.

Estas acciones contribuirán a precisar el papel que juega el viento terrestre en la evolución del satélite y, con ello, ofrecer datos sobre los procesos de intercambio químico en otros cuerpos del sistema solar.

La confirmación experimental de la formación de óxidos por acción de los iones atmosféricos de la Tierra marca un punto de inflexión en el conocimiento de la mineralogía lunar. Los científicos consideran que este hallazgo será clave para comprender la verdadera historia del satélite y la influencia que ejerce su planeta anfitrión.