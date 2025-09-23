Ciencia

Científicos plantean que un misterioso cráter en el Mar del Norte se originó por el impacto de un asteroide

El hallazgo publicado en Nature permite reconstruir el pasado geológico de la zona situada a 130 kilómetros de la costa de Yorkshire. Investigadores lograron descartar hipótesis alternativas sobre la formación de esta estructura, cuya edad se estima en más de 40 millones de años

Fermín Filloy

Por Fermín Filloy

Guardar
Un equipo dirigido por el
Un equipo dirigido por el Dr. Uisdean Nicholson empleó imágenes sísmicas, análisis de detritos y modelos numéricos para demostrar que el Silverpit se formó tras el choque de un objeto de aproximadamente 160 metros de ancho, con pruebas decisivas halladas en muestras de cuarzo y feldespato impactados (Imagen ilustrativa Infobae)

La resolución de un antiguo debate científico ha situado al cráter Silverpit del sur del Mar del Norte entre los ejemplos de impactos de asteroides en la Tierra.

Un equipo liderado por el Dr. Uisdean Nicholson de la Universidad Heriot-Watt ha presentado pruebas de que esta estructura, ubicada a 700 metros bajo el lecho marino y a unos 130 kilómetros de la costa de Yorkshire, se formó tras el choque de un asteroide o cometa hace entre 43 y 46 millones de años. Los resultados, publicados en Nature Communications, zanjan una controversia que se mantenía desde el descubrimiento del cráter en 2002.

El cráter Silverpit, de 3 kilómetros de diámetro y rodeado por una zona de fallas circulares de 20 kilómetros de ancho, había sido objeto de intensos debates entre geólogos. Los primeros análisis destacaron la presencia de un pico central, la forma circular y las fallas concéntricas, rasgos típicos de impactos de alta velocidad. No obstante, surgieron hipótesis alternativas que atribuían la formación a procesos internos, como el ascenso de sal a gran profundidad o el colapso del lecho marino por actividad volcánica.

El proceso de investigación incorporó
El proceso de investigación incorporó muestras extraídas de un pozo petrolero cerca del cráter, donde se encontraron cristales raros de cuarzo y feldespato impactados a la misma profundidad que el fondo de la estructura, hallazgo considerado una verdadera “aguja en un pajar” por la dificultad de encontrar rastros tan claros (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2009, la comunidad geológica sometió a votación el origen del cráter, según recogió la revista Geoscientist en su edición de diciembre de ese año. La mayoría de los expertos se inclinó entonces por descartar la hipótesis del impacto. Sin embargo, las nuevas evidencias obtenidas por el equipo de la Universidad Heriot-Watt han revertido ese consenso.

El análisis de los expertos

El grupo dirigido por el Dr. Nicholson empleó imágenes sísmicas de última generación, análisis microscópicos de detritos de roca y modelos numéricos para examinar la estructura. Según explicó el propio Dr. Nicholson, sedimentólogo de la Escuela de Energía, Geociencia, Infraestructura y Sociedad de la Universidad Heriot-Watt, “las nuevas imágenes sísmicas nos han proporcionado una visión sin precedentes del cráter”.

Añadió que “las muestras de un pozo petrolero en el área también revelaron raros cristales de cuarzo y feldespato ‘impactados’ a la misma profundidad que el fondo del cráter”. El investigador subrayó la excepcionalidad del hallazgo: “Tuvimos una suerte excepcional al encontrarlos: un verdadero hallazgo de ‘una aguja en un pajar’. Estos hallazgos demuestran la hipótesis del cráter de impacto sin lugar a dudas, ya que su estructura solo se crea mediante presiones de choque extremas”.

El análisis detallado permitió reconstruir
El análisis detallado permitió reconstruir que el impacto del asteroide generó una cortina de roca y agua de más de 1,5 kilómetros de altura, seguida por un colapso que provocó un tsunami de más de 100 metros, evidenciando la magnitud del evento en el sur del Mar del Norte (Imagen ilustrativa Infobae)

El análisis permitió reconstruir el evento: “Nuestra evidencia muestra que un asteroide de 160 metros de ancho impactó el lecho marino en un ángulo bajo desde el oeste”, detalló el Dr. Nicholson. El impacto generó en minutos “una cortina de roca y agua de 1,5 kilómetros de altura que luego se derrumbó en el mar, creando un tsunami de más de 100 metros de altura”.

El profesor Gareth Collins del Imperial College de Londres, quien participó en el debate de 2009 y aportó los modelos numéricos para el nuevo estudio, manifestó su satisfacción por el desenlace: “Siempre pensé que la hipótesis del impacto era la explicación más sencilla y la más coherente con las observaciones”, afirmó el profesor Collins. Añadió: “Es muy gratificante haber encontrado finalmente la solución milagrosa. Ahora podemos continuar con la emocionante tarea de utilizar los nuevos y asombrosos datos para aprender más sobre cómo los impactos moldean los planetas bajo la superficie, algo realmente difícil de hacer en otros planetas”.

El Dr. Nicholson destacó la rareza y el estado de conservación de Silverpit: “Silverpit es un cráter de impacto de hipervelocidad raro y excepcionalmente conservado”. Explicó que “estos son raros porque la Tierra es un planeta muy dinámico: la tectónica de placas y la erosión destruyen casi todos los rastros de la mayoría de estos eventos”. Actualmente, se han confirmado alrededor de 200 cráteres de impacto en la Tierra, de los cuales solo 33 se encuentran bajo el océano.

El sedimentólogo Uisdean Nicholson enfatizó
El sedimentólogo Uisdean Nicholson enfatizó la calidad de las nuevas imágenes sísmicas, explicando que proporcionaron una visión inédita y clara de la estructura, lo que resultó decisivo para resolver una controversia científica que se mantenía desde hace dos décadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El investigador subrayó la relevancia de estos hallazgos para comprender la historia planetaria y anticipar riesgos futuros: “Podemos utilizar estos hallazgos para comprender cómo los impactos de asteroides moldearon nuestro planeta a lo largo de la historia, así como predecir qué podría suceder si se produjera una colisión de asteroides en el futuro”.

La confirmación de Silverpit como cráter de impacto lo sitúa junto a otras estructuras emblemáticas como el cráter Chicxulub en México, relacionado con la extinción de los dinosaurios, y el cráter Nadir frente a la costa de África occidental, recientemente reconocido también como resultado de un impacto.

Temas Relacionados

AsteroideCráterCráter SilverpitÚltimas noticiasMar del Norte

Últimas Noticias

Por qué la temporada de incendios forestales a nivel global se extiende y transforma los ecosistemas

Expertos señalan que la modificación de los patrones ambientales ya provoca episodios más largos de fuego, lo que incrementa los riesgos para la biodiversidad

Por qué la temporada de

Dormir mal tres días por semana podría acelerar el envejecimiento cerebral

Investigadores de Mayo Clinic, de Estados Unidos, publicaron en la revista médica Neurology un seguimiento prolongado en adultos mayores que evidenció una relación entre insomnio crónico, deterioro cognitivo y la aparición de marcadores cerebrales asociados a enfermedades neurodegenerativas

Dormir mal tres días por

Es una de las aves playeras más raras de Sudamérica y luchan para salvarla: quedan menos de 400 ejemplares

Organizaciones de Argentina y Chile publicaron un reporte conjunto sobre la situación del chorlito ceniciento. Expertos contaron a Infobae cuáles son sus particularidades y las medidas para protegerlos

Es una de las aves

Revelan que un ecosistema clave del Ártico enfrenta un cambio que amenaza su equilibrio natural

El avance de plantas provenientes de zonas boscosas en áreas polares altera ciclos ecológicos, según un estudio

Revelan que un ecosistema clave

Un parásito resistente pone en jaque las cosechas de maíz en Estados Unidos

El gusano de la raíz, también conocido como rootworm, desarrolló mecanismos que le permiten sobrevivir a los métodos de control más avanzados. Cuáles son las nuevas estrategias para evitar pérdidas millonarias

Un parásito resistente pone en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dos ataques sicariales en Bucaramanga

Dos ataques sicariales en Bucaramanga dejan dos muertos y un herido en menos de 12 horas

Alcaldía de Cali ofrece $50 millones de recompensa por asesinos del presidente de la JAC

Qué se celebra el 23 de septiembre en el Perú: una fecha que entrelaza símbolos, memoria y transformación nacional

Por qué la temporada de incendios forestales a nivel global se extiende y transforma los ecosistemas

Por qué hay parejas que eligen no convivir y qué recomiendan los especialistas ante esta decisión

INFOBAE AMÉRICA
Rubio destaca ante Al Shara

Rubio destaca ante Al Shara la "oportunidad" de Siria para construir "una nación estable y soberana"

La Corte Penal Internacional acusó a Rodrigo Duterte por ejecuciones extrajudiciales durante su sangrienta guerra antidrogas

El Parlamento de Costa Rica rechaza levantar la inmunidad al presidente del país, acusado de corrupción

EEUU, Japón y Corea del Sur advirtieron sobre las acciones desestabilizadoras del régimen chino alrededor de Taiwán

El TPI imputa tres cargos de crímenes contra la humanidad al expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte

ENTRETENIMIENTO

Colin Farrell recordó la escena

Colin Farrell recordó la escena más peligrosa de su carrera: “Nadie murió, fue un milagro”

“Triunfos robados”: 25 años después del estreno, el elenco original se reunió en Los Ángeles

La razón por la que Matthew McConaughey dejó de protagonizar comedias románticas

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi celebraron su primer aniversario de bodas tras dar la bienvenida a su bebé

Chuck Norris hace senderismo a sus 85 años: “Me siento de 48″