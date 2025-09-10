Científicos descrubrieron tres nuevas especies de peces caracol en aguas profundas de California

Biólogos descubren tres nuevas especies de peces caracol en las profundidades de California (Captura de video)

El mundo marino de las profundidades aún esconde sorpresas y el reciente hallazgo de tres nuevas especies de peces caracol en la costa de California lo demuestra con creces. Lejos de las imágenes habituales de criaturas amenazantes que suelen poblar el imaginario colectivo sobre los ecosistemas abisales, científicos han identificado ejemplares de apariencia sorprendentemente simpática a miles de metros bajo la superficie del océano Pacífico.

El estudio fue publicado el pasado 27 de agosto en la revista BioOne y describe al Careproctus colliculi, apodado pez caracol abultado, de cabeza redonda y color rosa; al Careproctus yanceyi, conocido como pez caracol oscuro, de cabeza redonda y tono negro; y al Paraliparis em, denominado pez caracol liso, de cabeza larga y también de color negro.

Mackenzie Gerringer, autora principal del estudio y bióloga de la State University of New York College en Geneseo, destacó en diálogo con IFLScience que “dos de estos son peces caracol negros capturados en la misma inmersión por el sumergible Alvin”. La presencia conjunta de especies no descritas en un mismo punto es significativa, según Gerringer: “El hecho de que dos especies no descritas de peces caracol se capturaran en el mismo lugar, en la misma inmersión, en una de las zonas de aguas profundas mejor estudiadas del mundo, pone de manifiesto cuánto aún nos queda por aprender sobre nuestro planeta”.

Las especies identificadas presentan colores y formas inusuales para su entorno abisal (Captura de video)

El descubrimiento también llama la atención por el aspecto de los animales poco habitual para seres de ese entorno. Gerringer, entrevistada por The New York Times, comentó sobre el pez caracol abultado capturado: este ejemplar de color rosa chicle es “bastante adorable”. No solo es relevante por su diseño físico, sino por simbolizar las formas inesperadas que puede adoptar la vida en entornos extremos del océano.

Métodos y contexto de la recolección de los ejemplares

La investigación de estas nuevas especies implicó la utilización de tecnología de vanguardia en exploración marina. Para recolectar los ejemplares del pez caracol oscuro (C. yanceyi) y el pez caracol liso (P. em), el equipo recurrió al sumergible Alvin, logrando capturarlos a una profundidad de 4100 metros en la Estación M, un reconocido observatorio de investigación marina situado a unas 200 kilómetros de la costa central de California.

Este punto es clave por el tiempo que lleva siendo estudiado, lo que realza el asombro de los hallazgos. En simultáneo, el pez caracol abultado fue conseguido mediante un vehículo operado a distancia (ROV) que descendió hasta los 3.270 metros en el Cañón de Monterey, también en la costa californiana. La variedad de métodos ilustra el nivel de sofisticación necesario para explorar y recolectar ejemplares vivos en zonas tan profundas y remotas, donde las condiciones extremas dificultan tanto el acceso humano como el mantenimiento de la vida durante la extracción.

Características biológicas y taxonómicas de las especies descritas

Las tres especies recién descritas pertenecen a la familia Liparidae, conocidos como peces caracol, característicos por habitar los entornos marinos más profundos. Estos animales presentan cabezas grandes, cuerpos con apariencia gelatinosa, y muchos de ellos cuentan con una ventosa en el vientre que les facilita adherirse tanto a rocas como al fondo marino, e incluso engancharse a otros animales.

La investigación consigna que, de las especies descritas, solo el pez caracol liso (P. em) carece de esta ventosa. El colorido de los peces caracol es variado y puede incluir tonos azul, rosa, blanco y morado; sobre ellos, Johanna Weston, ecóloga de aguas profundas del Instituto Oceanográfico Woods Hole —ajena al estudio— dijo al New York Times: “vienen en hermosos colores” y “también tienen una encantadora sonrisa”.

El pez caracol abultado, de color rosa, destaca por su apariencia 'adorable' según los investigadores (Captura de video)

Desde el punto de vista técnico, para diferenciar y documentar las especies, los científicos analizaron el ADN de cada individuo, así como detalles sobre el tamaño, la forma y el número de vértebras. Brett Woodworth, coautor del estudio y oceanógrafo del Centro Hidrográfico Conjunto, indicó que “las dos especies recolectadas en la Estación M son crípticas; sus morfologías externas son similares”.

Señaló además: “Mediante ambas formas de identificación, no solo pudimos distinguirlas, sino compararlas con especies conocidas para comprender mejor la evolución del pez caracol en las profundidades marinas”. Los nombres científicos recogen detalles de los hábitats o dedicatorias: C. yanceyi fue bautizado así en honor al biólogo Paul Yancey, mientras que P. em se refiere a la Estación M, y C. colliculi alude a la apariencia rugosa de su piel.

Importancia científica y aportes del estudio a la comprensión de los hábitats de aguas profundas

El hallazgo y la descripción de estas especies resaltan la noción de que el principal hábitat de la Tierra —las profundidades oceánicas— sigue siendo en buena medida un misterio. No solo evidencia que hay mucho por descubrir, incluso en zonas bien estudiadas, sino que contribuye a revelar la biodiversidad y la adaptación de la vida bajo condiciones extremas de presión y oscuridad.

En palabras del coautor Jeffrey Drazen, el trabajo de Paul Yancey “configuró fundamentalmente nuestra comprensión de la adaptación de los animales de aguas profundas a la alta presión”. Finalmente, el estudio profundiza en el conocimiento de los hábitats abisales y subraya la importancia de emplear técnicas avanzadas para desentrañar la complejidad de los ecosistemas marinos, facilitando la comprensión de la evolución y adaptabilidad de las especies en este entorno único.