Ciencia

Científicos logran seguir la “contaminación” de los rayos en tiempo real con un satélite de la NASA

Un equipo de la Universidad de Maryland utiliza el satélite TEMPO para observar los efectos de las tormentas eléctricas sobre la calidad del aire, revelando el papel oculto del relámpago en la atmósfera

Por Joaquín Bahamonde

Guardar
Los rayos pueden alterar la
Los rayos pueden alterar la composición del aire mucho más lejos de donde caen, añadiendo variables naturales a la ecuación de la contaminación atmosférica global (Freepik)

Cada destello de un rayo durante una tormenta ilumina el cielo y libera gases contaminantes capaces de afectar la calidad del aire a cientos de kilómetros. Por primera vez, científicos de la University of Maryland rastrearon en tiempo real la contaminación por rayos utilizando tecnología satelital avanzada de la NASA.

Este avance permite observar cómo los óxidos de nitrógeno producidos en tormentas modifican la atmósfera y abre nuevas posibilidades para prever la calidad del aire y comprender el papel de los fenómenos naturales en la contaminación atmosférica.

Tecnología TEMPO: una revolución en el monitoreo atmosférico

El experimento, realizado a finales de junio de 2025, empleó el instrumento TEMPO (Tropospheric Emissions: Monitoring of POllution), lanzado en 2023 y operado en órbita geoestacionaria a 35.400 kilómetros sobre América del Norte.

Kenneth Pickering, profesor de investigación, y Dale Allen, científico asociado, ambos en la University of Maryland, lideraron el estudio en colaboración con la NASA y el Smithsonian Astrophysical Observatory. Con las capacidades de TEMPO, los investigadores monitorizaron tormentas en el este de Estados Unidos con una resolución inédita: cada diez minutos, frente al intervalo tradicional de una hora.

Esta alta frecuencia permitió observar en detalle la evolución de los contaminantes en cada tormenta y cuantificar los óxidos de nitrógeno generados por los rayos.

El instrumento TEMPO proporciona imágenes
El instrumento TEMPO proporciona imágenes con detalle sin precedentes, permitiendo observar cambios en la atmósfera cada diez minutos desde órbita geoestacionaria (NASA)

Impacto de los rayos en la formación de contaminantes

El mecanismo por el que los rayos generan contaminación se relaciona con las altas temperaturas alcanzadas en cada descarga, que fragmentan moléculas de nitrógeno y oxígeno y originan óxidos de nitrógeno, similares a los emitidos por vehículos.

Pickering detalló que “los rayos representan entre el 10% y el 15% del total de óxidos de nitrógeno liberados a la atmósfera a nivel global”. Aunque la contaminación humana es mayor, la importancia de estos fenómenos reside en que los gases se liberan a gran altitud, facilitando la formación de ozono.

Los óxidos de nitrógeno de los rayos se dispersan en capas altas y fomentan la generación de ozono, contribuyendo al calentamiento atmosférico. Parte de ese ozono puede descender a la superficie, impactando la calidad del aire en zonas alejadas del origen de la tormenta. Allen destacó que este efecto se intensifica en verano, cuando las altas temperaturas favorecen la producción de ozono.

“El impacto de los rayos en el clima durante la temporada estival es comparable al de los óxidos de nitrógeno de origen humano,” señaló Allen.

Las descargas eléctricas convierten el
Las descargas eléctricas convierten el aire en un laboratorio químico, facilitando la creación de gases que participan en procesos como la formación de ozono troposférico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Radicales hidroxilo: los rayos como agentes de limpieza

Además de la contaminación, los rayos también generan radicales hidroxilo, moléculas vitales para la limpieza atmosférica. Estos radicales descomponen gases como el metano, un potente contribuido al calentamiento global y a los niveles de ozono de fondo.

El experimento permitió seguir la serie de reacciones químicas iniciadas por los rayos, desde la producción de óxidos de nitrógeno hasta la generación de radicales hidroxilo, aportando una visión más completa de la composición atmosférica y los procesos que regulan la calidad del aire.

Allen indicó que, de acuerdo con estudios previos, cada rayo produce en promedio 250 moles de óxidos de nitrógeno. “Creemos que si las tormentas son más intensas, los rayos son más cortos y generan menos óxidos de nitrógeno por descarga. Este estudio nos permitirá comprobarlo”, afirmó. Entender esta variabilidad resulta fundamental para perfeccionar los modelos climáticos del futuro.

Además de originar contaminantes, los
Además de originar contaminantes, los rayos incentivan la aparición de radicales que ayudan a eliminar sustancias nocivas, promoviendo el equilibrio atmosférico (Freepik)

Implicaciones ambientales y mejoras en modelos climáticos

Las aplicaciones de este avance son especialmente relevantes para prever la calidad del aire en regiones montañosas y en verano. Los gases generados por los rayos pueden viajar largas distancias y afectar la composición del aire lejos del foco de la tormenta.

Pickering señaló que, para habitantes de zonas elevadas como Colorado, esta información es esencial, ya que los rayos contribuyen notablemente al ozono superficial en áreas altas. Este hallazgo influye en las previsiones meteorológicas de calidad del aire durante y después de tormentas en estos entornos.

A pesar de que los resultados iniciales del experimento TEMPO continúan en análisis, los científicos de la University of Maryland consideran que los datos obtenidos permitirán distinguir con mayor exactitud la proporción de contaminantes atribuidos a actividades humanas frente a procesos naturales.

La información de alta frecuencia suministrada por TEMPO abre la puerta para entender cómo la intensidad de las tormentas afecta la calidad del aire a nivel local y global. El estudio también ofrece datos clave sobre la capacidad de la atmósfera para descomponer contaminantes como el metano y otros hidrocarburos.

Allen sintetizó el objetivo del equipo: emplear estos datos de alta frecuencia para reducir las principales incertidumbres en los modelos climáticos. La misión TEMPO, supone un avance importante en la monitorización de la contaminación atmosférica y en el conocimiento de los procesos que afectan la salud y el medioambiente.

Temas Relacionados

NASATEMPOEstados UnidosContaminaciónRayosÓxidos De NitrógenoCalidad Del AireSatéliteTormentas EléctricasAtmósferaOzonoMedioambienteNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

La bióloga que se convirtió en la voz del océano: “Queremos acercar la ciencia a la gente”

Nadia Cerino se hizo conocida como “Coralina” por sus comentarios durante el streaming de la expedición del Schmidt Ocean Institute con investigadores del CONICET en el Cañón Mar del Plata. En Infobae en Vivo, contó el detrás de escena de la transmisión

La bióloga que se convirtió

Medicamentos GLP-1 para bajar de peso: aunque son eficaces, solo el 8% mantiene el tratamiento prolongado

Un seguimiento en Estados Unidos reveló que la gran mayoría abandona esos medicamentos antes de tres años, principalmente por efectos secundarios y costos, pese a haber experimentado beneficios

Medicamentos GLP-1 para bajar de

La diabetes y el colesterol alto pueden aumentar hasta seis veces el riesgo de tener Alzheimer y Parkinson

Científicos de Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y España analizaron datos de cientos de miles de personas. El hallazgo abre la puerta a nuevas formas de detectar a tiempo quién tiene mayores posibilidades de desarrollar enfermedades neurodegenerativas

La diabetes y el colesterol

La memoria que desafía el olvido: el extraño fenómeno de la hipermnesia autobiográfica

Un estudio en París reveló cómo una joven organiza su pasado en espacios mentales. Los expertos exploran conexiones genéticas y nuevos desafíos en la comprensión de la memoria

La memoria que desafía el

Cómo es la curiosa técnica que los orangutanes de Sumatra aprenden para construir nidos

Hoy es Día Internacional de los Primates. Una investigación realizada por equipos de Reino Unido y Alemania destaca que la experiencia práctica y la observación de adultos resultan fundamentales para que la especie incorpore destrezas esenciales para su subsistencia

Cómo es la curiosa técnica
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuál es el precio del

Cuál es el precio del euro en México este 1 de septiembre

La bióloga que se convirtió en la voz del océano: “Queremos acercar la ciencia a la gente”

El Gobierno aseguró que se normaliza el sistema de chapas patente y hay disponibilidad para autos nuevos en todas las provincias

Se gasta más de 70.000 euros en ‘crecer’ 10 centímetros: la “dolorosa” operación de Hugo para aumentar su altura

Padre contó la historia de exmilitar bogotano que murió peleando en Ucrania: “Le habían prometido un sueldo $20 millones, pero las cosas no son así”

INFOBAE AMÉRICA
Un tribunal de Finlandia condena

Un tribunal de Finlandia condena a seis años de prisión por terrorismo a un separatista de Biafra (Nigeria)

Irán, Rusia y China trasladan una queja a Guterres por el inicio del proceso para reactivar las sanciones

Miles de personas salen a la calle en Indonesia a pesar del amplio despliegue policial

El delegado del Gobierno insta a Rueda a sumarse al Pacto de Estado contra el Cambio Climático: "Es momento de sumar"

Rusia se desvincula del supuesto sabotaje al avión de Von de Leyen

ENTRETENIMIENTO

Sharon Osbourne se pronuncia en

Sharon Osbourne se pronuncia en redes por primera vez tras la muerte de Ozzy

Fifth Harmony se reunió en el escenario tras siete años de ausencia

Este es el primer actor original de “Harry Potter” que regresará en la nueva serie de HBO

Murió Alberto Padilla, ex presentador de CNN en Español

The Runarounds: La banda real que salta de los escenarios a la pantalla en la nueva serie de Prime Video