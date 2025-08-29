La NASA desarrolla método para medir nieve desde el espacio y anticipar inundaciones

El método permite mejorar la gestión de embalses y la prevención de desastres naturales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La capacidad de anticipar inundaciones con mayor precisión dio un salto cualitativo gracias a un método que permite medir la nieve desde el espacio. Se trata de una innovación que promete transformar la gestión de recursos hídricos y la prevención de desastres naturales. Investigadores de la NASA y de agencias canadienses avanzan en la posibilidad de calcular con exactitud el equivalente en agua de nieve (SWE), un parámetro esencial para determinar cuánta agua liberará la nieve al fundirse, lo que incide directamente en la seguridad de comunidades vulnerables y en la planificación agrícola.

Durante la última década, las técnicas de teledetección espacial se consolidaron como una de las vías más prometedoras. Misiones de la NASA y de agencias canadienses impulsaron radares capaces de penetrar la cubierta de nieve. Sin embargo, según detalló Meteored, los radares convencionales presentan limitaciones, especialmente en áreas boscosas o montañosas. Un estudio basado en la campaña SnowEx 2020 en la Sierra Nevada de Estados Unidos demostró que la combinación de datos ópticos con mediciones InSAR de radar de banda L, para medir el movimiento y la deformación del terreno con precisión milimétrica, reduce de manera notable los errores en la estimación del SWE incluso en terrenos complejos.

Jack Tarricone, investigador del Laboratorio de Ciencias Hidrológicas de la NASA, destacó la relevancia de la integración de datos. “Seleccionar los datos correctos y combinarlos es fundamental para obtener resultados fiables. El enfoque multisensorial es el camino para anticipar el comportamiento de la nieve”, aseguró en diálogo con Meteored. La propuesta combina múltiples fuentes satelitales para aumentar la precisión y crear un nuevo paradigma en la observación de la nieve.

La medición de la nieve fue históricamente un reto complejo. La profundidad varía en distancias muy cortas y la densidad evoluciona desde una textura ligera y esponjosa hasta volverse compacta y húmeda. El viento redistribuye la nieve en ventisqueros irregulares, lo que complica cualquier intento de mapeo uniforme. Esta variabilidad dificultó la obtención de datos precisos sobre el SWE, un elemento clave para prever crecidas repentinas y gestionar sequías.

Ahora, el valor de estas técnicas trasciende la investigación científica. Una medición más precisa de la cantidad de agua almacenada en la nieve permite establecer alertas tempranas más robustas para mitigar inundaciones, mejorar la gestión de embalses y planificar la respuesta ante sequías. Conforme detalló Meteored, en cordilleras como los Pirineos, los Alpes o la Cantábrica, esta tecnología podría ser decisiva para la seguridad de miles de personas y para la planificación agrícola.

La utilidad de la teledetección se extiende también a la documentación de eventos inusuales. Imágenes captadas por el satélite Meteor-M de la agencia rusa Roscosmos mostraron en 2025 el desierto de Atacama cubierto de nieve, un fenómeno excepcional que pudo analizarse en tiempo real gracias a estas herramientas. La posibilidad de registrar y estudiar situaciones extremas fortalece la capacidad de adaptación frente al cambio climático.

El futuro de la observación satelital se proyecta con misiones como NISAR, que incorporarán estas lecciones para perfeccionar la medición del SWE a escala global. En datos recogidos por Gizmodo, lo que hoy es una campaña experimental podría convertirse en una herramienta esencial para la gestión climática internacional. Con la precisión que aportan estos modelos, los sistemas de alerta y prevención se fortalecerán frente a un planeta cada vez más vulnerable.

La nieve como indicador del cambio climático

La investigación resalta que la nieve es más que un fenómeno estacional. Representa un indicador fundamental del cambio climático y un componente central del ciclo del agua. Su estudio permite no solo anticipar riesgos inmediatos, sino también evaluar tendencias de largo plazo que afectan la disponibilidad de agua dulce. Los avances en teledetección ofrecen soluciones prácticas y conocimiento clave para enfrentar los desafíos ambientales.

La capacidad de calcular con exactitud el equivalente en agua de nieve redefine la manera en que se gestionan los recursos hídricos y la seguridad pública. Con este tipo de herramientas, las comunidades podrán prepararse mejor ante inundaciones y sequías. La apuesta por sistemas de observación satelital, respaldada por agencias internacionales, marca el inicio de un cambio de paradigma en la relación entre ciencia y gestión ambiental.