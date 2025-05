Avance contra el cáncer de pulmón: “Los tumores tienen un DNI, la medicina de precisión permite leerlo y personalizar la terapia”

Amivantamab, un avance en el tratamiento del cáncer de pulmón en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con más de 12.000 nuevos casos por año, el cáncer de pulmón continúa siendo uno de los más letales en Argentina. Según datos del Ministerio de Salud, basados en estimaciones de la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer (IARC), se trata de la primera causa de muerte oncológica en el país. Su agresividad radica, en parte, en que los síntomas suelen aparecer en etapas avanzadas, cuando las posibilidades terapéuticas ya son más limitadas. Sin embargo, los avances en medicina de precisión están modificando el enfoque clínico: hoy es posible analizar las mutaciones del tumor para atacarlo de forma específica, con mayor eficacia y menor impacto en las células sanas.

El desarrollo de terapias dirigidas ofrece nuevas herramientas para reducir la progresión de la enfermedad y el riesgo de muerte en comparación con los tratamientos tradicionales. En ese contexto, Infobae supo que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó recientemente dos nuevas indicaciones para amivantamab, un anticuerpo monoclonal de acción biespecífica desarrollado por Johnson & Johnson, dirigido a pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC, por sus siglas en inglés).

Un escenario clínico que empieza a transformarse

Según pudo saber Infobae, la aprobación local incluye su uso como primera línea de tratamiento en combinación con quimioterapia para pacientes que los expertos clasifican como portadores de cánceres con mutaciones de inserción en el exón 20 del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), y también como segunda línea para quienes presentan mutaciones comunes en EGFR y ya fueron tratados con inhibidores de tirosina kinasa (TKIs).

En ambos casos, los resultados clínicos respaldan su eficacia. El estudio PAPILLON, de fase 3, al que tuvo acceso Infobae, mostró una reducción del 60% en el riesgo de progresión o muerte al combinar amivantamab con quimioterapia frente a la quimioterapia sola. En tanto, el estudio MARIPOSA-2 registró una reducción del 52% en el mismo indicador para pacientes con progresión tras TKIs.

En diálogo con Infobae, el doctor Ariel Perelsztein, médico argentino especializado en Medicina Interna y en Enfermedades Infecciosas y director de Asuntos Médicos y Regulatorios en Johnson & Johnson Latinoamérica Sur, explicó el nuevo enfoque terapéutico: ”Los tumores tienen una especie de DNI, una molécula que los define. La medicina de precisión permite leer ese DNI y tratar de manera más eficaz, más segura y más específica a las células enfermas”.

Además, destacó que este tipo de estudios, no solo muestran que la enfermedad no progresa, sino que “aportan datos concretos de sobrevida. Eso no es frecuente en oncología, y da un respaldo enorme a la innovación”.Y agregó: “En PAPILLON, por ejemplo, la mediana de sobrevida libre de progresión fue de casi un año. Y eso frente al mejor tratamiento disponible hasta ahora”.

Más allá del cigarrillo: otros factores de riesgo

Aunque el tabaquismo sigue siendo el principal factor de riesgo, no es el único. Perelsztein subrayó que es importante ampliar la mirada hacia causas menos visibilizadas: ”Lo tenemos siempre asociado con fumadores, pero también se da en no fumadores. Y ahí aparece el tema de la polución. No solo el smog de las ciudades, también respirar humos ajenos. Todo eso influye”.

De hecho, las cifras muestran que el diagnóstico suele darse a edades similares en fumadores y no fumadores —en torno a los 66 o 67 años—, pero con una diferencia clave: ”En los no fumadores, se detecta en estadios más avanzados. Y dentro de esa población, son más las mujeres afectadas”, explicó.

Esa brecha no responde necesariamente a un incremento real de casos, sino a sesgos en la sospecha diagnóstica. ”Muchas veces el discurso médico y social está dirigido al hombre. Pero en cáncer de pulmón en no fumadores, las mujeres tienen más incidencia. Por eso es importante no sesgar el diagnóstico por género”, advirtió el especialista.

Otro factor que incide en la detección tardía es la falta de conciencia sobre los controles médicos periódicos.”Si uno va al médico de manera regular, como se hacen los chequeos de salud generales, hay chances de encontrarlo antes. Pero en la vida real, eso no pasa. Ni siquiera en fumadores”, afirmó.

Síntomas a tener en cuenta y diagnóstico de precisión

Una de las principales dificultades del cáncer de pulmón es que, en la mayoría de los casos, no presenta síntomas en estadios iniciales. Esto retrasa el diagnóstico y reduce las posibilidades de acceder a tratamientos más eficaces. No obstante, hay señales que pueden actuar como advertencia temprana. Entre ellas, se destacan:

Tos persistente o que empeora con el tiempo

Tos con sangre

Dolor en el pecho

Dificultades para respirar

Sensación de cansancio permanente

Pérdida de peso sin causa aparente

Cualquiera de estos síntomas, en forma aislada o combinada, amerita la consulta médica, ya que pueden ser indicios de una patología pulmonar avanzada.

La medicina moderna incorpora herramientas de diagnóstico molecular que permiten definir con precisión el tratamiento más adecuado para cada paciente. En este contexto, los biomarcadores tumorales son una pieza clave. Se trata de “indicadores biológicos presentes en la sangre, tejidos o fluidos corporales” que permiten identificar mutaciones específicas y orientar el uso de terapias dirigidas.

Cómo funciona amivantamab y por qué representa un cambio de paradigma

Amivantamab es el primer anticuerpo monoclonal biespecífico aprobado en Argentina para cáncer de pulmón de células no pequeñas. Se trata de una proteína capaz de unirse a dos antígenos simultáneamente, lo que le permite actuar con mayor precisión sobre las células tumorales.

“El tratamiento tradicional era como matar un mosquito con una bazuca”, describió Perelsztein en declaraciones a Infobae.”La quimioterapia atacaba el tumor, pero también muchas células sanas. Ahora podemos pedirle el documento a la célula, leer su mutación y atacarla específicamente. Eso es la medicina de precisión”.

Perfil de seguridad y respaldo clínico

Respecto al perfil de seguridad, los ensayos clínicos muestran que amivantamab tiene una tolerancia comparable a la de otras terapias convencionales. Las reacciones adversas más comunes (≥20%) reportadas fueron:

Erupción cutánea (84%)

Reacciones relacionadas con la infusión –RRI– (64%)

Paroniquia (50%)

Dolor musculoesquelético (47%)

Disnea (37%)

Náuseas (36%)

Fatiga (33%)

Edema (27%)

Estomatitis (26%)

Tos (25%)

Estreñimiento (23%)

Vómitos (22%)

Estos datos permiten contextualizar el balance entre eficacia clínica y efectos adversos, clave en el uso sostenido de nuevas terapias en oncología de precisión.

La dra. Lorena Lupinacci, oncóloga clínica y jefa del área de tórax e investigación del Hospital Italiano de Buenos Aires, señaló: “A partir de esta nueva aprobación, amivantamab estará disponible para una mayor cantidad de pacientes y como primera línea de tratamiento en pacientes con inserciones del exón 20, lo que produce un gran beneficio en muchos casos al evitar la indicación de sólo quimioterapia como tratamiento de inicio, permitiendo alcanzar mejores resultados con menos efectos adversos”.

“Estas terapias ofrecen la posibilidad de que los pacientes estén con sus familias durante más tiempo, y con mejor calidad de vida”, subrayó Perelsztein.

— Infobae: ¿Por qué es importante realizar controles de salud incluso en personas no fumadoras?

— Dr Perelsztein: Existe la posibilidad de detectar el cáncer de pulmón de manera temprana. El primer llamado es a hacerse chequeos de salud generales, fumes o no fumes. El problema es que, en la vida real, eso no sucede. Por eso, el diagnóstico suele darse a la misma edad en fumadores y no fumadores, alrededor de los 66 o 67 años. Pero en quienes no fuman, el cáncer se diagnostica más avanzado, sobre todo en mujeres, porque se consulta más tarde y no se sospecha.

— Infobae: ¿Por qué hay más diagnósticos de cáncer de pulmón en mujeres no fumadoras?

— Dr Perelsztein: Es así. No solo en oncología, en muchas enfermedades tendemos a hablar de patologías “de hombres”, como pasa con el infarto. Pero después de la menopausia, por ejemplo, las mujeres también tienen enfermedad cardiovascular. Con el cáncer de pulmón pasa lo mismo: en fumadores, hay más hombres afectados; pero en personas no fumadoras, las mujeres tienen más incidencia. El mensaje es claro: hay que hacer controles de salud y no sesgar el diagnóstico por cuestión de género.

— Infobae: ¿Cómo se clasifica este tipo de cáncer y dónde entra amivantamab?

— Dr Perelsztein: Clasificamos el cáncer de pulmón en dos grandes grupos: de células pequeñas y de células no pequeñas. Este último es el más frecuente. Antes se trataba con quimioterapia, que atacaba al tumor pero también a las células sanas. Hoy sabemos que los tumores tienen una especie de DNI, una molécula que expresa su mutación. La medicina de precisión permite detectar ese DNI y aplicar un tratamiento específico. Amivantamab actúa sobre una mutación del receptor del factor de crecimiento epidérmico. Es una proteína dirigida, y eso se traduce en más eficacia y seguridad.

— Infobae: ¿Qué respaldo clínico tiene esta innovación?

— Dr Perelsztein: Las tasas de mortalidad por cáncer bajaron 27% entre 1991 y 2016. Eso es gracias a nuevas terapias. Lo que muestran estos estudios no es solo que los pacientes no progresan, sino que hay datos de sobrevida. No es frecuente encontrar eso en oncología. Esas cifras permiten que los pacientes pasen más tiempo con su familia y en mejores condiciones.

Con la aprobación de amivantamab, se abre una nueva era en la lucha contra el cáncer de pulmón

— Infobae: ¿Qué pasa con el acceso a los tratamientos?

— Dr Perelsztein: Los tratamientos solo ayudan si se puede acceder a ellos. Nosotros trabajamos con todos los actores del sistema para crear alternativas que mejoren esa posibilidad: con médicos, gobiernos, reguladores, financiadores, asociaciones de pacientes. No es fácil, pero es una tarea sostenida.

— Infobae: ¿Qué mostraron los estudios PAPILLON y MARIPOSA-2?

— Dr Perelsztein: Son estudios de fase 3 aleatorizados, comparados contra el tratamiento estándar. En PAPILLON, por ejemplo, vimos una mediana de sobrevida libre de progresión de casi un año, en pacientes con una mutación específica del EGFR. Esos datos respaldan la eficacia de amivantamab. Lo importante es que muchas personas no llegan a una segunda línea de tratamiento porque [sus enfermedades] progresan antes. Por eso necesitamos diagnóstico temprano y tratamiento precoz con terapias eficaces.