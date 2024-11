Desde posibles amenazas a mayor información: qué se espera de la audiencia sobre ovnis en EEUU

El Congreso de EEUU organiza una nueva audiencia pública sobre los UAP para brindar al público mayor transparencia y comprensión sobre estos fenómenos misteriosos.

Tras el informe publicado el año pasado sobre ovnis, ahora conocidos oficialmente como Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés), el Congreso de EEUU y la NASA han decidido tomar nuevas medidas para mejorar la transparencia y la calidad de la investigación en torno a estos misteriosos avistamientos.

Es por eso que este miércoles, a las 15.30 GMT (12.30 de Argentina), el Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes de Estados Unidos organiza una audiencia especial titulada: “Fenómenos Anómalos No Identificados: Exponiendo la Verdad”.

Esta sesión es la segunda en la que el Congreso estadounidense examina abiertamente los avistamientos de UAP y busca “descorrer aún más el telón” sobre los supuestos programas secretos de investigación que el gobierno estadounidense ha desarrollado para monitorear y estudiar estos fenómenos.

Imágenes fijas de video grabado por la Marina de los EE. UU. Que muestran UAP en forma de pirámide volando sobre el USS Russell. (Imagen obtenida por @JeremyCorbell)

“La presidenta del Subcomité de Ciberseguridad, Tecnología de la Información e Innovación Gubernamental, Nancy Mace y el presidente del Subcomité de Seguridad Nacional, Fronteras y Asuntos Exteriores, Glenn Grothman, celebrarán una audiencia conjunta titulada Fenómenos anómalos no identificados: exponiendo la verdad. Esta segunda audiencia sobre el tema de los fenómenos anómalos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés) intentará desvelar, aún más, los programas secretos de investigación de UAP llevados a cabo por el gobierno de los EEUU y los hallazgos no revelados que han producido. La audiencia examinará la renuencia del Departamento de Defensa (DoD) a desclasificar adecuadamente el material sobre UAP y las formas de asegurarse de que el público estadounidense esté mejor informado sobre este tema”, anunció el Congreso estadounidense.

“Esta es nuestra segunda audiencia sobre el tema de los UAP y el pueblo estadounidense está cansado de la confusión y la negativa a divulgar información por parte del gobierno federal. Los estadounidenses merecen comprender lo que el gobierno ha aprendido sobre los avistamientos de UAP y la naturaleza de las posibles amenazas que plantean estos fenómenos. Solo podemos garantizar esa comprensión proporcionando una transparencia sistemática y constante. Esperamos escuchar a testigos expertos sobre las formas de arrojar más luz y lograr una mayor rendición de cuentas sobre este tema”, ampliaron Mace y Grothman.

La presión sobre el Congreso y las instituciones gubernamentales ha aumentado en los últimos años debido a que exmiembros de la comunidad de inteligencia y de las fuerzas militares dieron testimonio sobre sus propios encuentros con estos fenómenos.

La posición de la NASA: ciencia y objetividad

Bill Nelson, jefe de la NASA, habla sobre OVNIS

A la par de estas audiencias, la NASA ha tomado un papel activo en la investigación de los UAP mediante la publicación de un informe preliminar en septiembre de 2023, el cual refleja su primer esfuerzo institucional por analizar el fenómeno. A pesar de la creciente expectativa pública, el panel de expertos, que incluyó a científicos de alto nivel y especialistas en inteligencia artificial, concluyó que “no hay evidencia de que los UAP tengan un origen extraterrestre”, aunque no descartan la necesidad de investigar más a fondo debido a las limitaciones actuales en la recopilación y análisis de datos.

Bill Nelson, administrador de la NASA, destacó durante la presentación del informe que uno de los mayores obstáculos es la falta de datos concretos sobre los UAP, dado que los avistamientos suelen ser fugaces y difíciles de estudiar de manera sistemática. Para mejorar esta situación, la NASA nombrará a un director de investigación de UAP, quien liderará las iniciativas de la agencia para reunir y analizar evidencia de estos fenómenos, en colaboración con otras agencias gubernamentales y expertos en seguridad aeroespacial.

El informe de la NASA apunta a la necesidad de realizar un esfuerzo concertado para mejorar la calidad de los datos sobre los UAP. Actualmente, el análisis de estos fenómenos se ve obstaculizado por “una mala calibración de los sensores, la falta de mediciones múltiples y la carencia de metadatos de los sensores”, según el documento. Para abordar estos desafíos, el informe recomienda que la NASA aproveche sus satélites de observación de la Tierra y establezca colaboraciones con la Administración Federal de Aviación (FAA), entre otras instituciones.

La NASA se une a la investigación de los UAP, nombrando a un director de investigación para liderar estudios que permitan recolectar y analizar datos de estos fenómenos

El reporte sugiere también el uso de inteligencia artificial para procesar grandes volúmenes de datos y detectar patrones que puedan ayudar a identificar los UAP de forma más precisa. Esta propuesta responde a la visión de la NASA de aplicar métodos científicos avanzados al estudio de estos fenómenos, esperando que el prestigio de la agencia contribuya con la investigación. “La confianza pública de larga data de la NASA (…) es crucial para desestigmatizar los informes sobre UAP y la investigación científica”, subraya el informe.

En la audiencia del Congreso, que será transmitida en directo, los expertos invitados tienen la oportunidad de arrojar luz sobre sus propios hallazgos y experiencias, algunas de ellas rodeadas de controversia. Entre los testimonios más comentados está el de Luis Elizondo, quien ha afirmado que el gobierno posee conocimiento de restos recuperados de naves accidentadas y de cuerpos “no humanos” encontrados en eventos como el famoso incidente de Roswell en 1947. Según él, “la campaña de encubrimiento y desinformación ha tenido tanto éxito que la mayoría de los científicos ni siquiera saben que los UAP son reales”.

Otros testimonios llamativos incluyen el de Michael Shellenberger, periodista que sostiene que el gobierno de EE. UU. está ocultando programas de recuperación de accidentes de OVNIS, y el de Michael Gold, exadministrador asociado de la NASA, quien se ha sumado a los esfuerzos de la agencia para estudiar el fenómeno de forma independiente.

En tanto, el testimonio de Tim Gallaudet añade una dimensión marítima a la discusión sobre los UAP. El excontralmirante advierte sobre “anomalías submarinas” que podrían poner en peligro la seguridad marítima de EE. UU., subrayando que los UAP podrían estar presentes no solo en el aire, sino también bajo el agua.

La seguridad del espacio aéreo como prioridad nacional

La seguridad aérea es una prioridad en el estudio de los UAP, y la NASA colabora con la FAA para analizar los riesgos potenciales que estos fenómenos podrían plantear en el espacio aéreo (AP Foto/Eric Draper, Archivo)

Dan Evans, administrador adjunto en la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, señaló que los UAP plantean riesgos potenciales para la seguridad aérea, afirmando que es responsabilidad del país entender la naturaleza de estos fenómenos para garantizar la seguridad de sus cielos. La agencia norteamericana, con su largo historial en aeronáutica, busca aportar sus capacidades científicas para resolver esta cuestión, respaldando un enfoque colaborativo que incluye la FAA y otros organismos encargados de la seguridad aérea.

Evans destacó que muchos informes sobre UAP provienen de pilotos de la Fuerza Aérea y la Marina, quienes describen objetos que desafían las leyes conocidas de la física y la aerodinámica. “La primera ‘A’ en NASA es aeronáutica”, recordó el especialista, insistiendo en que la agencia debe investigar a fondo para asegurar que el espacio aéreo sea seguro para todos.

El informe de la NASA recalca en que abordar el estudio de los UAP desde un enfoque científico ayudará a reducir el estigma que ha rodeado tradicionalmente a estos fenómenos. A lo largo de los años, el tema ha sido objeto de teorías de conspiración y pseudociencia, lo que ha disuadido a muchos científicos de investigar. La participación de la agencia espacial norteamericana, aseguran los expertos, podría ayudar a cambiar esta percepción, alentando la colaboración con otros entes para recolectar información de calidad que permita resolver el enigma.

Con esta apertura hacia la transparencia, el gobierno y la NASA esperan desestigmatizar la investigación de los UAP y acercar el misterio de los fenómenos anómalos a la ciencia.

Una de las recomendaciones del informe es aprovechar el Sistema de Informes de Seguridad de la Aviación de la FAA, lo cual ayudaría a identificar patrones en los reportes de pilotos y a estructurar una base de datos sólida para análisis futuros. La propuesta de integrar esta información con inteligencia artificial busca optimizar la identificación y evaluación de estos fenómenos de una manera objetiva.

La NASA, junto con el Congreso y las instituciones militares, está posicionada para liderar el avance en la recolección y análisis de datos, una tarea crucial para comprender estos fenómenos y sus posibles implicaciones. Como concluye el administrador de la NASA, Bill Nelson, “hay mucho más que aprender” sobre los UAP, y una mayor colaboración y transparencia con el público podría ser clave para desentrañar sus misterios en los años venideros.

El interés actual de Estados Unidos en los UAP representa un cambio significativo respecto a décadas pasadas, cuando los informes sobre ovnis eran tratados con secretismo y escepticismo. La apertura en las investigaciones y la colaboración de agencias como la NASA y el Congreso reflejan un compromiso sin precedentes para desmitificar el fenómeno y garantizar una transparencia largamente solicitada por el público.

Con cada nueva audiencia, informe y testimonio, el gobierno busca esclarecer un enigma que ha intrigado a generaciones, abordando ahora el tema con una combinación de ciencia, seguridad y rendición de cuentas que podría redefinir la percepción pública de los fenómenos anómalos y su lugar en la investigación científica moderna.

Para seguir la audiencia en vivo: https://oversight.house.gov/hearing/unidentified-anomalous-phenomena-exposing-the-truth/