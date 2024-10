Qué es la marejada ciclónica inversa, la peligrosa trampa que dejó el huracán Milton en Florida

La marejada ciclónica inversa que dejó el huracán Milton

El huracán Milton ya no es peligroso. Luego de formarse en el Golfo de México y convertirse en un huracán de categoría 5 (la máxima con resultados catastróficos), tocó tierra anoche y azotó la costa de Florida, hasta degradarse a categoría 1 y seguir su derrotero hacia el océano Atlántico.

Pero Milton dejó tras de sí una secuela de fenómenos meteorológicos inusuales y, en algunos casos, desconcertantes.

Entre ellos, tornados y una marejada ciclónica inversa, que según la ciencia es una retirada de agua que, aunque visualmente impresionante, esconde peligros mortales para quienes se aventuran a presenciarla de cerca.

La fascinación de lo peligroso

Autoridades de Florida advierten sobre los riesgos de caminar sobre el fondo marino expuesto por la marejada ciclónica inversa causada por el huracán Milton ( REUTERS/Norlys Perez)

Las imágenes de la Bahía de Tampa con grandes extensiones de fondo marino expuestas al aire libre se viralizaron rápidamente en redes sociales. Para muchos, observar cómo el agua parece retirarse de la costa como si fuera parte de un truco de magia es algo que causa admiración y la curiosidad de acercarse y hasta caminar por el lugar donde hace poco estaba cubierto de agua hasta el cuello.

Sin embargo, los expertos en meteorología y las autoridades locales no tardaron en advertir que este fenómeno no es motivo de celebración, sino una amenaza potencialmente mortal.

La División de Gestión de Emergencias de Florida emitió una alerta a través de X (anteriormente Twitter), advirtiendo a la población que evitara caminar sobre el suelo marino expuesto por la retirada del agua.

“No camine hacia el agua que retrocede en la Bahía de Tampa. El agua regresará a través de una marejada ciclónica y representa un riesgo potencialmente mortal”, indicaba el mensaje. Detrás de esta advertencia se esconde una realidad poco conocida: la marejada ciclónica inversa, también llamada marejada negativa.

¿Qué es la marejada ciclónica inversa?

La Bahía de Tampa se vacía tras el paso del huracán Milton, un fenómeno conocido como marejada ciclónica inversa, que representa un peligro mortal

Para entender este fenómeno, primero hay que comprender el comportamiento de los vientos en un huracán. Normalmente, los vientos empujan el agua hacia la costa, creando las peligrosas marejadas ciclónicas, que inundan zonas costeras.

Sin embargo, en el caso de Milton, los vientos soplaron en dirección contraria, hacia el mar, empujando el agua fuera de la costa, lo que provocó una caída drástica de los niveles de agua.

Este fenómeno no es nuevo, pero sí raro. Un estudio de 2023 publicado en la revista Ocean Modelling indica que las marejadas ciclónicas inversas suelen considerarse menos peligrosas que las marejadas regulares, pero no están exentas de riesgos. El peligro radica no solo en la fuerza destructiva del agua que vuelve de repente, sino también en los daños que puede causar a los ecosistemas marinos y las embarcaciones.

El huracán Milton provoca tornados inusualmente grandes antes de tocar tierra en Florida, aumentando la destrucción en la costa oeste del estado. (AP Photo/Julio Cortez)

Además, para las personas que, motivadas por la curiosidad, deciden caminar sobre el fondo marino seco, el riesgo es aún mayor. Una vez que los vientos cambian de dirección o disminuyen su intensidad, el agua regresa rápidamente, y estar en su camino puede ser letal.

La situación en la Bahía de Tampa fue captada en vivo por varios periodistas, incluyendo al corresponsal de News Nation, Brian Entin, quien compartió un video desde Bayshore Boulevard.

“Milton está succionando el agua. Algo que ya sospechábamos que sucedería”, comentó Entin en el video. Desde el lugar, describió una visión desconcertante: el agua se había retirado tan lejos que no alcanzaba a ver su final. Aunque el fenómeno puede parecer inofensivo para los espectadores, lo cierto es que subestimarlo puede ser un error fatal.

Los tornados generados por el huracán Milton son amplificados por la cizalladura del viento, lo que los hace más destructivos al tocar tierra en Florida (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, también se pronunció sobre la situación durante una entrevista televisiva. DeSantis destacó que, aunque Florida está preparada para enfrentar los estragos del huracán Milton, no se puede subestimar el poder destructivo de la naturaleza. “Cuando empiezas a hablar de marejadas ciclónicas de 10 a 15 pies (de 3 a 4,6 metros), que son solo obra de la madre naturaleza, no vas a ganar eso, pero estamos preparados”, señaló.

El Estado, según DeSantis, cuenta actualmente con la mayor movilización de la Guardia Nacional en su historia, además de tener a más de 50.000 trabajadores de servicios públicos listos para restaurar el suministro eléctrico tras la tormenta.

Marejadas ciclónicas en varios puntos

La ruta del huracán Milton, reportada por el Centro Nacional de Huracanes. (NHC)

Milton también dejó varias marejadas ciclónicas en distintos puntos de Florida. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), responsable de describir y predecir los cambios en el medio ambiente mediante la investigación de los océanos, la atmósfera, el espacio y el sol, describe a la marejada ciclónica como el aumento anormal del nivel del agua del mar durante una tormenta, medida como la altura del agua por encima de la marea astronómica normal prevista.

“La marejada se produce principalmente por los vientos de una tormenta que empujan el agua hacia la costa. La amplitud de la marejada ciclónica en un lugar determinado depende de la orientación de la línea de costa con respecto a la trayectoria de la tormenta; la intensidad, el tamaño y la velocidad de la tormenta; y la batimetría local”, informa.

Y agrega: “La marea de tormenta es el nivel total de agua de mar observado durante una tormenta, resultado de la combinación de la marejada ciclónica y la marea astronómica. Las mareas astronómicas son causadas por la atracción gravitatoria del sol y la luna y tienen sus mayores efectos en el nivel de agua de mar durante las lunas nuevas y llenas, cuando el sol, la luna y la Tierra están alineados. Como resultado, las mareas de tormenta más altas se observan a menudo durante tormentas que coinciden con una luna nueva o llena”.

La generación de tornados: otro desafío inesperado

El huracán Milton en una vista desde la Estación Espacial Internacional. 8 de octubre de 2024. (NASA/Handout vía REUTERS)

Milton no solo provocó la retirada del agua. Antes de tocar tierra, el huracán generó varios tornados, dos de ellos de gran magnitud, lo que sorprendió incluso a los expertos en meteorología. Este tipo de tornados, aunque no es inusual en huracanes que tocan tierra en la costa del Golfo, suelen ser menos visibles antes del impacto principal de la tormenta.

Según William Gallus, meteorólogo de la Universidad Estatal de Iowa, los tornados generados por Milton eran sorprendentemente grandes y anchos, similares a los que suelen observarse en las Grandes Llanuras de Estados Unidos.

Gallus explicó que los huracanes tienen dos ingredientes clave para generar tornados: la inestabilidad atmosférica, que se intensifica con el calor y la humedad, y la cizalladura del viento, que son las diferencias en la velocidad y dirección del viento a diferentes altitudes.

En el mar, donde la fricción es baja, los huracanes no generan tanta cizalladura. Sin embargo, al tocar tierra, la fricción con el suelo disminuye la velocidad de los vientos cerca de la superficie, mientras que los vientos en altitudes más altas se mantienen fuertes. Este cambio en la dinámica del viento genera las condiciones ideales para la formación de tornados.

Expertos advierten que el cambio climático podría aumentar la frecuencia de tornados en huracanes como Milton, intensificando el peligro para las zonas costeras. (Weather Page/via REUTERS)

El impacto del cambio climático en los tornados de huracán

Los expertos advierten que los tornados en huracanes podrían volverse más frecuentes y destructivos en el futuro, debido al calentamiento global. Un estudio reciente liderado por Gallus simuló cómo podrían haber sido cuatro huracanes históricos (Iván, Katrina, Rita y Harvey) en un escenario de altas emisiones de gases de efecto invernadero para mediados del siglo XXI.

Los resultados fueron alarmantes: el número de tornados generados por estos huracanes aumentó de manera significativa, con un incremento del 56% para Harvey y hasta un 299% para Katrina.

La temporada de huracanes todavía no terminó para EEUU y los países de Centroamérica (REUTERS/Jose Luis Gonzalez )

Este aumento en la cantidad de tornados es un indicador de que el cambio climático podría intensificar fenómenos meteorológicos ya de por sí peligrosos. Si bien no todos estos tornados causan destrucción masiva, su presencia aumenta considerablemente el potencial de daño asociado a las tormentas tropicales y huracanes.

El huracán Milton es solo un ejemplo reciente de cómo los fenómenos meteorológicos extremos están evolucionando. La marejada ciclónica inversa y los tornados generados por huracanes subrayan la complejidad y el peligro de estos eventos naturales.

Aunque los avances en meteorología han permitido predecir con mayor precisión estos fenómenos, el desafío sigue siendo educar a la población sobre los riesgos que implican y prepararse para lo inesperado.