9 lugares míticos que los arqueólogos creen que pudieron haber existido

A lo largo de la historia, la humanidad ha creado mitos y leyendas sobre lugares extraordinarios, desde palacios encantados hasta tierras perdidas llenas de riquezas incalculables. Sin embargo, aunque muchas de estas historias parecen ser simples fábulas, algunos de estos lugares podrían haber existido en la realidad. Gracias a descubrimientos arqueológicos recientes, sitios que alguna vez fueron considerados puramente legendarios están revelando evidencias de que podrían haber sido más que simples cuentos. Desde las ruinas de Troya en Turquía hasta el enigmático Lago Guatavita en Colombia, donde surgió la leyenda de El Dorado, la investigación científica está ayudando a trazar los contornos de lo que alguna vez fueron tierras míticas.

Estos descubrimientos no solo reavivan antiguos relatos, sino que también nos permiten comprender mejor las civilizaciones que los originaron. En este recorrido por nueve sitios legendarios, se exploran historias como la del Castillo del Rey Arturo en Inglaterra, el misterioso Laberinto del Minotauro en Creta y el primer asentamiento vikingo en América del Norte, Vinlandia. Aunque algunos de estos lugares aún guardan secretos bajo capas de historia, las pruebas arqueológicas sugieren que la línea entre mito y realidad es mucho más fina de lo que alguna vez se creyó.

1. Troya, Turquía

Troya ha sido durante mucho tiempo una de las ciudades más legendarias de la mitología griega. (Freepik)

Troya, inmortalizada en la Ilíada de Homero y en la Eneida de Virgilio, ha sido durante mucho tiempo una de las ciudades más legendarias de la mitología griega. Aunque en sus relatos aparecen elementos fantásticos, como la intervención de dioses y el mítico caballo de madera, los arqueólogos han encontrado evidencias de que algunos aspectos de estas historias podrían haber sido reales.

En la actual Turquía, cerca de las orillas del río Escamandro (hoy Karamenderes), las excavaciones arqueológicas, que han durado más de 150 años, han revelado que Troya fue habitada durante más de 4.000 años. Aunque no se puede confirmar con certeza la exactitud de la narrativa homérica, el arqueólogo Rüstem Aslan, director de las excavaciones en el sitio, afirma que “la guerra de Troya fue un acontecimiento histórico”, aunque no tal como lo describió Homero. Durante la Edad del Bronce Tardío, cuando supuestamente tuvo lugar la guerra, los troyanos comenzaron a prepararse para una insurgencia exterior, lo que sugiere un conflicto prolongado.

Troya no solo era un asentamiento estratégico debido a su ubicación junto al puerto, lo que le permitía controlar el Mediterráneo y el Egeo, sino que también estaba protegida por sus poderosos muros. Aún hoy, los investigadores creen que las pruebas de esta batalla permanecen enterradas bajo 20 metros de aluvión, acumulados a lo largo de los siglos.

2. Cueva de Gorham (cueva de Medusa), Gibraltar

En este lugar, los antiguos navegantes creían haber alcanzado el borde del mundo conocido. (Wikipedia)

En el extremo sur de España, donde el continente europeo se encuentra con África, los antiguos navegantes creían haber alcanzado el borde del mundo conocido. Allí, bajo las imponentes Columnas de Hércules en el Estrecho de Gibraltar, se encuentra la Cueva de Gorham, una caverna natural que ha sido objeto de investigaciones arqueológicas recientes. Aunque durante mucho tiempo fue vista simplemente como un punto geográfico importante, un estudio de 2021 sugiere que podría haber sido la inspiración para uno de los mitos más famosos de la mitología griega: la leyenda de la Medusa y las Gorgonas.

Las Gorgonas eran tres hermanas monstruosas que, según las leyendas, convertían en piedra a cualquiera que cruzara sus caminos. Medusa, la más famosa de las tres, fue derrotada por el héroe griego Perseo, quien, según los relatos, decapitó a la criatura en su guarida. Este lugar mítico ha sido buscado durante siglos, y los arqueólogos creen que la Cueva de Gorham podría haber sido percibida por los antiguos marineros como ese peligroso refugio.

El descubrimiento en lo profundo de la cueva de fragmentos de una gorgona de cerámica, que data de alrededor del siglo VI a.C., ha llevado a los investigadores a vincular este lugar con la leyenda. Aunque se han encontrado representaciones de Medusa en otras partes de la región, esta es la primera vez que se hallan dentro de una cueva. Según los estudiosos, las pruebas arqueológicas y los relatos mitológicos sugieren que la Cueva de Gorham era el sitio que los navegantes temían como hogar de las Gorgonas, especialmente de Medusa.

Hoy en día, los visitantes pueden explorar la entrada de la cueva como parte de visitas guiadas ofrecidas en el Complejo de la Cueva de Gorham, declarado Patrimonio de la Humanidad y un fascinante rincón histórico del territorio británico de Gibraltar.

3. Castillo de Tintagel (Castillo del Rey Arturo), Inglaterra

En lo alto de los acantilados rocosos de Cornualles, Inglaterra, se encuentran las ruinas del Castillo de Tintagel, un lugar envuelto en leyendas y misterio.

En lo alto de los acantilados rocosos de Cornualles, Inglaterra, se encuentran las ruinas del Castillo de Tintagel, un lugar envuelto en leyendas y misterio. Desde que el cronista medieval Geoffrey de Monmouth lo mencionó como el lugar donde fue concebido el legendario Rey Arturo, Tintagel ha estado asociado con una de las figuras más icónicas de la mitología británica. Pero, hasta hace poco, no se sabía que bajo las ruinas del castillo del siglo XIII se encontraba un asentamiento mucho más antiguo que podría estar vinculado al legendario rey.

Recientes excavaciones arqueológicas han revelado que, en el mismo lugar, existía un sitio mucho más antiguo, que prosperó durante los siglos V y VI. Según la arqueóloga Jacky Nowakowski, líder del proyecto de investigación en Tintagel, las evidencias sugieren que era un lugar de gran importancia, donde llegaban bienes de lujo del Mediterráneo, lo que indicaría la presencia de una figura de alto rango, acorde con lo que cabría esperar de un líder como el Rey Arturo. Aunque no se puede afirmar con certeza que Arturo vivió allí, “se ajusta al perfil en términos de lo que esperaríamos en este momento crítico de la historia británica”, explica Nowakowski.

El mito de Arturo ha sido transmitido de generación en generación en Tintagel, y el castillo construido allí por Ricardo de Cornualles en 1203 d. C. fue, en parte, un intento de establecer una conexión con el rey legendario. Sin embargo, Tintagel no solo está relacionado con la historia de Arturo, sino también con la leyenda de Tristán e Isolda, una historia de amor prohibido que también circulaba en la Europa medieval. Aunque esta leyenda no está tan estrechamente vinculada a Tintagel, sigue siendo parte del rico tapiz de mitos asociados con la región.

Hoy en día, Tintagel sigue atrayendo a visitantes de todo el mundo, que buscan conectar con los ecos de un pasado legendario, en un lugar que ha mantenido viva la historia de Arturo durante siglos.

4. L’Anse Aux Meadows (Vinlandia), Terranova

En la remota costa norte de Terranova, Canadá, se encuentra el sitio arqueológico de L’Anse aux Meadows. Foto: @JanetKjaer ·

En la remota costa norte de Terranova, Canadá, se encuentra el sitio arqueológico de L’Anse aux Meadows, un lugar que ha transformado nuestra comprensión de la historia de los vikingos en América del Norte. Según la Saga de los Groenlandeses, un relato nórdico del siglo XIII, el vikingo Leif Erikson y su tripulación descubrieron una tierra lejana a la que llamaron Vinland, famosa por sus exuberantes praderas y sus uvas silvestres. Este asentamiento vikingo habría sido el primer contacto europeo con el Nuevo Mundo, casi 500 años antes de la llegada de Cristóbal Colón.

Durante mucho tiempo, se consideró que Vinland era un mito o una exageración, pero en la década de 1960, los arqueólogos realizaron un descubrimiento extraordinario. Encontraron los restos de edificaciones con muros de césped al estilo nórdico, que databan de alrededor del año 1000 d.C., lo que confirmaba que los vikingos habían establecido un asentamiento en América del Norte. Además de las estructuras, se desenterraron artefactos europeos, como un broche de bronce y herramientas para trabajar el hierro, que proporcionaron más pruebas de la presencia vikinga en la región.

L’Anse aux Meadows es ahora reconocido como el sitio de Vinland, el primer asentamiento europeo en el continente americano. Los arqueólogos creen que los vikingos vivieron en el lugar de forma intermitente durante unos 20 años. Aunque no está claro por qué abandonaron el asentamiento, su descubrimiento ha sido fundamental para reescribir la historia de la exploración europea en el Atlántico.

5. Lago Guatavita (El Dorado), Colombia

A lo largo de los siglos, la leyenda de El Dorado ha atraído a exploradores, conquistadores y buscadores de fortuna, todos ellos seducidos por la promesa de encontrar un reino sudamericano repleto de oro y riquezas incalculables. (Freepik)

A lo largo de los siglos, la leyenda de El Dorado ha atraído a exploradores, conquistadores y buscadores de fortuna, todos ellos seducidos por la promesa de encontrar un reino sudamericano repleto de oro y riquezas incalculables. El mito surgió a partir de relatos sobre un rey indígena que, como parte de un rito de iniciación, se cubría el cuerpo con polvo de oro y arrojaba ofrendas doradas al fondo de un lago sagrado. Aunque la búsqueda de este lugar llevó a los aventureros por toda Colombia, Venezuela, Guyana y Brasil, muchos fracasaron en su intento de descubrir el mítico reino de El Dorado.

Uno de los sitios más estrechamente asociados con esta leyenda es el Lago Guatavita, ubicado al noreste de Bogotá, en el territorio del antiguo pueblo muisca. Aunque no se ha confirmado definitivamente que este lago sea el escenario de la famosa ceremonia, los arqueólogos creen que hay un núcleo de verdad en el mito. Según Juan Pablo Quintero-Guzmán, arqueólogo y curador del Museo del Oro de Colombia, los lagos eran lugares de ofrendas para los muiscas, y Guatavita parece haber sido un centro ceremonial importante durante el periodo muisca, entre los siglos VI y XVII d.C.

En los últimos 400 años, múltiples intentos de drenar el lago en busca de tesoros han resultado en la recuperación de artefactos valiosos, como esmeraldas, vasijas de oro y arcilla, e incluso cráneos y restos animales, lo que sugiere que los rituales de ofrendas de oro y otros bienes tuvieron lugar allí. Aunque no existen pruebas definitivas de que el Lago Guatavita fuera el sitio exacto de la ceremonia de El Dorado descrita por los conquistadores, las evidencias arqueológicas no descartan esta posibilidad, lo que mantiene viva la fascinación por este enigmático lago.

6. Ain Dara (Templo de Salomón), Siria

En el noroeste de Siria, las ruinas de un antiguo templo conocido como Ain Dara han generado interés entre los arqueólogos. (Wikipedia)

En el noroeste de Siria, las ruinas de un antiguo templo conocido como Ain Dara han generado interés entre los arqueólogos debido a sus sorprendentes similitudes con el legendario Templo de Salomón, descrito en el Antiguo Testamento. Construido hace unos 3.000 años, Ain Dara compartía varios elementos arquitectónicos con el templo bíblico, lo que llevó a algunos expertos en la década de 1980 a proponer que podría haber sido un modelo o una inspiración para la estructura que, según la Biblia, fue construida en Jerusalén por el rey Salomón.

Entre las similitudes más notables se encuentran las paredes talladas con relieves de leones y querubines, un gran patio pavimentado con losas, una monumental escalera de acceso flanqueada por esfinges, y un diseño general que incluye un pasillo central de varios pisos. Además, la ubicación de Ain Dara, sobre una plataforma elevada con vistas a una ciudad, recuerda la descripción del Templo de Salomón en el Libro de los Reyes.

Desafortunadamente, Ain Dara sufrió daños severos durante un conflicto armado en 2018, y gran parte de su estructura fue destruida por bombardeos. Sin embargo, algunos de sus artefactos más importantes se salvaron y se exhiben en el Museo Nacional de Alepo. A pesar de la pérdida, Ain Dara sigue siendo un sitio clave para comprender la arquitectura y las prácticas religiosas del antiguo Levante, así como un punto de comparación valioso en la búsqueda del histórico Templo de Salomón.

7. Kastelli (Laberinto del Minotauro), Grecia

Un reciente descubrimiento arqueológico ha reavivado el interés en uno de los mitos más célebres.

En la isla de Creta, hogar de algunas de las leyendas más fascinantes de la mitología griega, un reciente descubrimiento arqueológico ha reavivado el interés en uno de los mitos más célebres: el Laberinto del Minotauro. Durante la construcción de un nuevo aeropuerto en Kastelli en el verano de 2023, los trabajadores desenterraron un sitio misterioso que recuerda asombrosamente al famoso laberinto mencionado en los relatos antiguos.

El Minotauro, una criatura mitológica con cuerpo de hombre y cabeza de toro, fue atrapado en un laberinto diseñado por el arquitecto griego Dédalo, bajo las órdenes del rey Minos. Cada siete años, Atenas debía sacrificar siete hombres y siete mujeres al monstruo hasta que el héroe Teseo logró matarlo. Usando un ovillo de hilo proporcionado por Ariadna, Teseo pudo encontrar su camino a través del complejo laberinto, rescatar a las víctimas no sacrificadas y regresar a salvo.

El sitio descubierto en Kastelli presenta un edificio circular central rodeado por ocho anillos de piedra, con paredes que se cruzan de manera laberíntica. Estas características arquitectónicas han llevado a los arqueólogos a especular que el lugar podría haber inspirado la leyenda del Minotauro. Aunque el sitio aún no ha sido estudiado en su totalidad, las similitudes arquitectónicas con el laberinto mítico, junto con la evidencia de ofrendas ceremoniales y banquetes comunitarios hallados allí, sugieren que pudo haber sido parte del origen de la famosa historia.

8. Steinkjer, Noruega

Durante mucho tiempo, este lugar fue considerado una leyenda, ya que no se sabía con certeza si realmente existía ni dónde se encontraba. (Wikipedia)

En las sagas nórdicas, se menciona la existencia de un antiguo centro comercial vikingo que, durante un breve período, fue el más grande de su tipo en el mundo nórdico. Durante mucho tiempo, este lugar fue considerado una leyenda, ya que no se sabía con certeza si realmente existía ni dónde se encontraba. Sin embargo, en 2013, los arqueólogos realizaron un descubrimiento crucial en Steinkjer, en el condado de Nord-Trøndelag, Noruega, que podría ser la respuesta a este enigma.

Antes de la expansión de una carretera principal en la región, los investigadores encontraron dos tumbas de barco, algo típico de las élites vikingas, que contenían una amplia variedad de bienes de alto estatus, como botones de plata, balanzas, joyas importadas y cuentas de ámbar. Estos hallazgos, junto con otras evidencias arqueológicas de la zona, como espadas especiales asociadas con el comercio vikingo, sugieren que Steinkjer fue en algún momento un importante centro de intercambio comercial.

El descubrimiento en Steinkjer ha arrojado luz sobre la importancia económica de la región durante la era vikinga y respalda las descripciones de las sagas que mencionaban la existencia de un gran centro comercial en el norte de Noruega. Los arqueólogos creen que este asentamiento estaba probablemente ubicado donde se encuentra hoy la iglesia de la ciudad moderna, lo que hace que el hallazgo sea aún más significativo en términos de la historia cultural y económica de los vikingos.

9. Piscina de Siloé, Jerusalén

La Piscina de Siloé ha fascinado a arqueólogos y peregrinos por igual. (Wikipedia)

En la antigua Jerusalén, un lugar sagrado mencionado en el Nuevo Testamento ha sido objeto de búsqueda y devoción durante siglos. La Piscina de Siloé, donde, según el Evangelio de Juan, Jesús devolvió la vista a un hombre ciego, ha fascinado a arqueólogos y peregrinos por igual. Este sitio, que forma parte de la historia religiosa cristiana, fue redescubierto en 2004 durante unas obras de reparación de tuberías de agua cerca del Monte del Templo.

Las excavaciones revelaron los primeros indicios del antiguo estanque en forma de dos escalones de piedra. Posteriores estudios arqueológicos descubrieron una estructura trapezoidal de unos 79 metros de largo, que data de hace unos 2.700 años. Los expertos creen que esta piscina no solo fue utilizada como parte del sistema de agua de la antigua Jerusalén, sino que también servía como baño ritual para los peregrinos que visitaban la ciudad.

La Piscina de Siloé es significativa tanto por su conexión con los eventos bíblicos como por su papel en la vida cotidiana de Jerusalén durante la antigüedad. En la narración del Evangelio, se dice que Jesús le indicó al ciego que se lavara en el estanque, y al hacerlo, este recuperó la vista, convirtiéndose en un símbolo de fe y milagros.