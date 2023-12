Detectan el primer caso de parálisis de las cuerdas vocales causada por COVID en una joven

El coronavirus cumplió cuatro años desde que fue detectado en diciembre de 2019 en China (NIAID)

Días después haber contraído una infección por el coronavirus, una adolescente en la ciudad de Massachusetts, EEUU, tuvo repentinamente problemas para respirar. El COVID-19 parecía haber paralizado sus cuerdas vocales.

La joven de 15 años llegó al departamento de urgencias del Hospital General de Massachusetts con síntomas de dificultad respiratoria nueve días después de recibir el diagnóstico de infección por SARS-CoV-2.

La niña necesitó una traqueotomía quirúrgica (una abertura en la tráquea debajo de la laringe) para ayudarla a respirar durante más de un año. El impacto de COVID en el sistema nervioso podría causar parálisis de las cuerdas vocales en casos raros, como este, adelantaron científicos que estudiaron el caso.

Las pruebas de coronavirus prolongado fueron positivas en millones de personas (Getty Images)

El examen con un endoscopio reveló parálisis bilateral de las cuerdas vocales, que es una inmovilidad de ambas cuerdas vocales que se encuentra en la laringe o laringe. Los autores dicen que este es el primer caso de parálisis de las cuerdas vocales en un adolescente después de un diagnóstico de COVID-19, aunque ha habido informes de la afección en adultos.

El caso, que se presentó el 19 de diciembre en la revista Pediatrics, sugiere que la parálisis de las cuerdas vocales puede ser una complicación del virus relacionada con el sistema nervioso (neuropática), además de las complicaciones neurológicas ya bien establecidas en niños y adultos.

“El virus tiene complicaciones neurológicas conocidas, como dolor de cabeza, convulsiones y neuropatía periférica. El caso actual revela que la parálisis de las cuerdas vocales puede ser una secuela neuropática adicional del virus”, detallaron los otorrinolaringólogos Danielle Larrow y Christopher Hartnick de Mass Eye and Ear de la Facultad de Medicina de Harvard.

EL virus se adaptó para vivir más tiempo y ser más agresivo en algunos casos

Nueve días después de una prueba positiva de SARS-CoV-2, la niña de 15 años acudió al servicio de urgencias de un hospital. Sus síntomas iniciales, como congestión, fiebre y fatiga, mejoraron después de cinco días. Pero informó haber tenido problemas para respirar repentinamente nueve días después de la prueba positiva, especialmente cuando estaba activa.

Los médicos del departamento de emergencias notaron que su respiración era rápida y ruidosa al inhalar, lo que indicaba una obstrucción del flujo de aire, aunque sus niveles de oxígeno eran normales. Las pruebas de SARS-CoV-2 y otras infecciones respiratorias resultaron negativas. La paciente, que tenía antecedentes de asma y ansiedad, le administraron esteroides y broncodilatadores por un presunto ataque de asma, pero no ayudó.

Los otorrinolaringólogos examinaron sus cuerdas vocales y diagnosticaron movimiento paradójico de las cuerdas vocales (PVFM), en el que las cuerdas vocales se cierran en lugar de abrirse mientras una persona inhala. Comenzó terapia del habla para tratar este cierre involuntario, pero sus síntomas no mejoraron y se volvió Estaba claro que no coincidían con los signos típicos de PVFM.

Los expertos en COVID debieron hacer una traqueotomía a la joven de 15 años (Crédito: Getty)

Continuó teniendo problemas para respirar y desarrolló nuevos problemas como dificultad para tragar, debilidad en un lado, hormigueo y entumecimiento y marcha inestable, por lo que la niña fue ingresada en un hospital pediátrico para una evaluación exhaustiva.

Los otorrinolaringólogos examinaron sus cuerdas vocales nuevamente y esta vez diagnosticaron parálisis bilateral de las cuerdas vocales, lo que esencialmente significa que ambas cuerdas vocales no podían moverse. Pero todavía no pudieron encontrar la causa de la parálisis. Los resultados de una batería de pruebas descartaron infecciones y trastornos neurológicos. Sus escáneres de cerebro y columna no mostraron problemas obvios que pudieran estar relacionados con sus síntomas, ni tampoco las pruebas de su deglución.

Con base en sus hallazgos, los médicos concluyeron que la infección previa por COVID-19 de la adolescente parecía haber debilitado sus cuerdas vocales y también podría ser la causa de su entumecimiento y debilidad en un lado.

Las inyecciones de toxina botulínica en los músculos de su garganta, un método que ha demostrado eficacia en el tratamiento de algunas patologías de garganta en niños, no lograron aliviar sus problemas respiratorios. Finalmente, la niña fue operada para una traqueotomía, donde se hace una pequeña abertura en la tráquea para ayudar a respirar. Y finalmente, su respiración mejoró.

“El hecho de que los niños puedan sufrir efectos neurotróficos a largo plazo a causa de la COVID-19 es algo que es importante que la comunidad pediátrica en general tenga en cuenta", dicen lo expertos (UC San Diego Health Sciences)

Su debilidad, hormigueo y entumecimiento mejoraron con el tiempo, lo que aumentó la probabilidad de que estuvieran relacionados con su infección pasada por COVID-19. El equipo médico intentó varias veces ver si podía respirar sin la traqueotomía, pero no fue hasta el mes 15 después de la inserción que pudieron retirarla de manera segura.

“Estaba celebrando su graduación de último año un año y cuarto después de la fecha en que perdió su función, y me dijo que no iba a ir a la graduación con la traqueostomía colocada. Decidimos intervenir para que ella pudiera graduarse de la escuela secundaria e ir a su fiesta de graduación sin traqueostomía, lo cual hizo”, dijo Hartnick.

La neuropatía posviral es una causa conocida de parálisis de las cuerdas vocales y ha habido varios informes de parálisis en una o ambas cuerdas vocales de adultos como una complicación de la infección por SARS-CoV-2, pero este es el primer informe de la complicación en un adolescente. Esto es importante, dicen los autores, porque este tipo de complicaciones generalmente no se esperan en personas jóvenes y sanas y se han reportado más de 15 millones de casos de infección pediátrica por SARS-CoV-2.

“Que un estudiante de secundaria joven, saludable y vibrante pierda de repente uno de sus importantes nervios craneales de tal manera que no pueda respirar es muy inusual y requirió un poco de análisis. El hecho de que los niños puedan sufrir efectos neurotróficos a largo plazo a causa de la COVID-19 es algo que es importante que la comunidad pediátrica en general tenga en cuenta para poder tratar bien a nuestros niños”, concluyó el autor principal Christopher Hartnick, MD, director de la División de Otorrinolaringología Pediátrica y Centro Pediátrico de Vía Aérea, Voz y Deglución en Mass Eye and Ear.