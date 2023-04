La NASA creó un hábitat con una impresora 3D para simular la vida en Marte

La NASA construye un hábitat en 3D para probar humanos en Marte

A simple vista es una vivienda común, con cuatro dormitorios, living y gimnasio. Pero al observar la tierra roja del piso del patio trasero, uno intuye que esa casa podría no estar en el planeta Tierra.

Pero si bien se trata de un hábitat construido por la NASA en nuestro planeta, está pensado para otro. Se trata de una casa creada con una impresora 3D y diseñada para que, a partir de junio, cuatro personas vivan confinadas allí por un año, simulando la vida en el planeta Marte.

La tierra roja del patio trasero simula estar viviendo en el planeta rojo

El hábitat, llamado Mars Dune Alpha, fue presentado ayer y está ubicado en las instalaciones de investigación del Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, Texas. Quienes residan allí durante un año, ayudarán a preparar una futura misión al planeta rojo.

La casa, de 160 metros cuadrados, incluye una granja vertical para el cultivo de vegetales, una sala dedicada a procedimientos médicos, dos baños, una zona de relajación y distintas estaciones de trabajo. También hay una puerta que conduce a un área de simulación del entorno marciano. En el suelo de arena roja hay una estación meteorológica, un pequeño invernadero y una cinta para correr, donde los voluntarios caminarán suspendidos por correas.

La NASA pide voluntarios para que vivan encerrados un año simulando estar en Marte

“No podemos hacerlos caminar en círculos durante seis horas”, bromea Suzanne Bell, a cargo del programa Laboratorio de Salud Conductual y Rendimiento de la NASA. Y explica que esta área replicará el esfuerzo y tiempo requeridos para la actividad física en Marte.

Aún no se conocen los nombres de los voluntarios, pero no serán astronautas. Los miembros del primer equipo del experimento aún no se han nombrado, pero la agencia declaró que la selección “seguirá los criterios estándar de la NASA para los candidatos a astronautas”, con un fuerte énfasis en los antecedentes en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Estarán sometidos a estrés de manera regular, con restricciones de agua o fallas en el equipo, por ejemplo.

Después de varios años de construcción, la NASA presentó ayer la nueva casa que simulará estar en Marte

Los cuatro voluntarios elegidos comenzarán la primera prueba este verano boreal, durante la cual la NASA planea monitorear su salud física y mental para comprender mejor la fortaleza de los humanos para un aislamiento tan prolongado.

“Al medir su desempeño y habilidades cognitivas, la NASA comprenderá mejor los recursos que se deben proporcionar durante este ambicioso viaje. Es un punto crucial, dado los límites de peso muy restrictivos que se pueden enviar en estas misiones”, explica Grace Douglas, investigadora principal del programa denominado CHAPEA, que supervisa este experimento.

La cinta de correr ambientada con fotos de Marte de fondo

“Realmente podemos comenzar a comprender cómo los estamos apoyando con lo que les estamos brindando, y esa será información realmente importante para tomar esas decisiones críticas sobre los recursos”, dijo en una gira de prensa por el hábitat. Esta casa fue impresa en 3D. “Se trata de una de las tecnologías que la NASA está estudiando para construir potencialmente hábitats en la superficie de otros planetas o en la Luna”, afirmó Douglas.

La agencia espacial estadounidense prepara un viaje de ida y vuelta a Marte, pero aún faltan varios detalles. Este viaje, que duraría varios años, podría darse “a finales de la década de 2030″, según adelantó el administrador de la NASA, Bill Nelson.

El living del hábitat donde los cuatro elegidos podrán relajarse mirando películas o series

La NASA se encuentra en las primeras etapas de preparación para una misión a Marte, aunque la mayor parte del enfoque de la agencia está en las próximas misiones Artemis, cuyo objetivo es llevar humanos a la Luna por primera vez en medio siglo.

Seguir leyendo