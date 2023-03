20 años de PEPFAR, el programa global contra el SIDA de EE.UU. que salvó 25 millones de vidas

Cuando comenzó PEPFAR las infecciones por VIH y muertes por SIDA se habían estabilizado y descendido en Estados Unidos, pero en el África subsahariana habían alcanzado un pico de mortalidad extraordinario (iStock)

El 28 de enero de 2003, durante su discurso sobre el estado de la Unión, el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, anunció la creación del Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA (PEPFAR, por sus siglas en inglés). El programa significaba la generación de una respuesta sin precedentes a una crisis sanitaria mundial que desembarcaría en los países más necesitados de ayuda humanitaria coordinada, especialmente de África. La medida contaba con el apoyo bipartidario en el Congreso y el compromiso de organizaciones no gubernamentales y religiosas y del sector privado.

Pero el lanzamiento del PEPFAR, que aprovechaba años de investigación sobre el VIH/SIDA, no tuvo el reconocimiento público en su propio país que merecía una medida tan extraordinaria. La atención pública se la llevaban por entonces los coletazos del atentado a las Torres Gemelas de 2001. Pocos días después —el 1 de febrero de 2003— se producía el impactante accidente de transbordador espacial Columbia que causó la muerte se sus siete tripulantes y nadie hablaba de otra cosa.

La gestión presidencial del propio Bush quedó marcada por su decisión de invadir a Irak. El anuncio lo hizo el presidente por televisión el 19 de marzo de ese año. Lo que sería unas campaña de unas pocas semanas se convirtieron en 7 años de una guerra que dejó más de 100.000 muertos civiles, según la organización Iraq Body Count (IBC). Esta decisión fue el estigma de la administración del segundo de los Bush que ocupó la Casa Blanca. Pero ahora sus propios compatriotas evalúan que esto opacó un merecido reconocimiento a una medida como el PEPFAR, que permitió salvar millones de vidas.

El plan y sus números

Cuando se lanzó el programa, las tasas de infecciones por VIH y muertes por SIDA se habían estabilizado y descendido en Estados Unidos. En cambio, en el África subsahariana, los contagios habían alcanzado un pico de mortalidad extraordinario. El año anterior —2002—, casi 3 millones de personas habían muerto de SIDA, convirtiéndolo en uno de los peores años de la epidemia de VIH en ese continente.

A 20 años de la creación de ese plan contra una pandemia que aún continúa, el PEPFAR ha logrado evitar la muerte de 25 millones de personas en 50 países, al prevenir millones de infecciones por VIH, según datos de la Oficina del Coordinador Global de SIDA de Estados Unidos y la Diplomacia de Salud Global que lidera, administra y supervisa el programa. En estas dos décadas el gobierno norteamericano ha invertido más de 100 mil millones de dólares en la respuesta mundial al VIH/SIDA.

En la actualidad, el PEPFAR apoya a aproximadamente a 65 millones de personas con servicios de tratamiento y pruebas de VIH, y proporciona a más de 20 millones de hombres, mujeres y niños un tratamiento antirretroviral (ART) que puede salvarles la vida.

Qué es el SIDA

El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH o HIV, por su siglas en inglés) es una zoonosis, es decir que fue transmitido de un animal al ser humano, de una manera similar a lo ocurrido en tiempos más actuales con el SARS-CoV-2 que produce el COVID-19.

El SIDA fue descubierto en 1981 en Estados Unidos. El virus que lo provoca afecta al sistema de defensas del organismo. Una vez debilitado por el VIH, el sistema inmunológico permite la aparición de enfermedades. Esta etapa avanzada de la infección es la que se denomina Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida, SIDA, que es un conjunto de síntomas (síndrome) que aparece por una insuficiencia del sistema inmune (inmunodeficiencia) causada por un virus que se transmite de persona a persona (adquirida). Por eso, no toda persona con VIH tiene SIDA, pero sí toda persona que presenta un cuadro de SIDA, tiene VIH. Aunque alguien no desarrolle síntomas o la enfermedades, puede transmitir el virus. Por eso es imprescindibles conocer si se es portador del virus.

La historia del PEPFAR

Desde su aparición, el SIDA ha matado a unos 25 millones de personas en todo el mundo y ha dejado huérfanos a 12 millones de niños sólo en África. Al inicio del programa estadounidense, el SIDA aún era una sentencia de muerte para las personas que no accedían a los tratamientos y a las medidas de profilaxis, como el uso de condones, única forma en que puede evitarse el contagio durante las relaciones sexuales.

Seis años antes, en 1987, con la aprobación extraordinaria del AZT por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) se comenzó con el uso del primero de los antirretrovirales, que hasta hoy son clave para detener el avance de la enfermedad en el organismo y es uno de los recursos clave del programa.

El PEPFAR contribuyó a cambiar la trayectoria del VIH/SIDA como amenaza a la salud pública mundial, en opinión del jefe del programa gubernamental, el doctor John Nkengasong. “Unas 25 millones de vidas se han salvado, 5,5 millones de niños han nacido libres de VIH, los sistemas de salud se han fortalecido de manera notable”, aseguró. Nkengasong, originario de Camerún, sostuvo que África sintió una “sensación de desesperanza” frente a la enfermedad, que surgió a finales de la década de 1980 y fue declarada como amenaza sanitaria unos años después. Desde entonces las economías de los países africanos han aumentado y la esperanza de vida ha mejorado, agregó. Alrededor del 95% del total de los 110.000 millones de dólares invertidos a través del PEPFAR se gastaron en África, que se ha llevado la peor parte de la enfermedad, precisó el jefe del programa gubernamental de Estados Unidos.

“Antes de PEPFAR solo 50.000 personas infectadas en el continente africano recibían tratamiento″, enfatizó Nkengasong. “Hoy, más de 20 millones de personas reciben terapia antirretroviral que les salva la vida”.

En 2021, alrededor de 650.000 personas murieron a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA en todo el mundo, en comparación con 2 millones de personas en 2004 y 1,4 millones de personas en 2010, según la agencia de Naciones Unidas ONUSIDA. De acuerdo con los datos más recientes de ese organismo, unos 38,4 millones de personas vivían con VIH en todo el mundo en 2021, año en el que se registraron 1,5 millones de infecciones nuevas.

Las autoridades del PEPFAR buscan refundar la iniciativa a 20 años de su creación, con vistas a acabar con la pandemia de VIH/SIDA para 2030. Su nueva estrategia para los próximos cinco años incluye trabajar por cerrar las brechas de equidad sanitaria, además de mantener su lucha sostenida contra la enfermedad, en medio de otros desafíos sanitarios emergentes, entre ellos el COVID-19.

Un programa poco conocido

El PEPFAR ha sido una política sanitaria global exitosa, pero poco difundida a la opinión pública, incluso en su propio país de origen. Pero la magnitud del éxito del programa ha sido reconocida en Estados Unidos por sectores que nunca comulgaron con las ideas y decisiones políticas adoptadas por el republicano George W. Bush.

En un video publicado por The New York Times, para recordar los 20 años de la iniciativa, contrapuso lo que llamó la “catástrofe de la guerra en Irak de Bush” con “la mejor política individual de cualquier presidente” de la que también fue autor el mismo jefe de Estado. “Y la mayoría de los estadounidenses no lo saben”, dijeron los autores del video.

El diario estadounidense lo comparó, incluso, con el Plan Marshall, que elaboró Estados Unidos para ayudar a reconstruir Europa tras la Segunda Guerra Mundial.

En África, antes de la instrumentación del plan, “el SIDA era una sentencia de muerte. Recuerdo ir a Swazilandia en 2006 y conocer a una niña de 12 años cuyos padres habían muerto de SIDA, que se quedó sola al cuidado de dos pequeños hermanos de 6 y 9 años”, recordó un antiguo periodista del diario neoyorkino, Nicholas Kristof, en el video mencionado. Pero en 2012, contó, tras 9 años de PEPFAR, regresó al continente africano. “Sabía que las cosas habían mejorado dramáticamente cuando visité Lesotho y Malawi y los fabricantes de ataúdes se quejaron de que, su otrora floreciente negocio, estaba en crisis”, es decir que mucha menos gente estaba muriendo. El motivo eran el programa contra el SIDA, afirmó.

