La ciencia detrás del fenómeno Lionel Messi, según un diario inglés

Messi, el mejor futbolista del planeta, se consagró campeón del mundo en Qatar 2022 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Si Lionel Messi ya era grande antes de conquistar la Copa del Mundo de Fútbol Qatar 2022, después de levantar el ansiado trofeo el domingo último, ya es gigante, un mito viviente. A fin de analizar cómo el 10 argentino se convirtió en The GOAT (Greatest Of All Time, o el más grande de todos los tiempo), el diario británico Daily Mail profundizó desde la óptica científica cuáles fueron las condiciones que llevaron a Leo a convertirse en lo que es hoy: un atleta de elite que se coronó campeón mundial a los 35 años, gambeteando a otros atletas talentosos 10 años más jóvenes.

El periódico destacó que Messi, que mide 1,70 metros de alto (5 pies 7“) y es apodado ‘la pulga’ por su pequeña estatura’, casi fue descartado cuando era joven porque lo consideraban demasiado pequeño y frágil.

Sin embargo, los médicos están de acuerdo en que su bajo centro de gravedad y físico compacto le dan una explosión de ritmo que los jugadores rivales no pueden seguir. Una de las claves es la dieta mediterránea rica en grasas, que según una gran cantidad de estudios mantiene las arterias despejadas, brinda más energía y aumenta el rendimiento de los pulmones y el corazón.

Un crecimiento atrofiado ventajoso

Antes de los premios que acumuló en Barcelona, Messi debió completar desde los 12 años un tratamiento médico con hormonas de crecimiento (AFP)

“Algunos pueden considerar negativo ser uno de los hombres más bajos en el campo de juego, pero le ha dado al delantero una gran ventaja en términos de ritmo. La estatura de Messi significa que su centro de gravedad es más bajo que el del jugador promedio. A modo de comparación, el jugador promedio de la Premier League inglesa medía 1,82 metros (6′0 ‘) en 2017″, comienza narrando el periódico.

Y agregó: “Con solo 11 años, a Messi le diagnosticaron un trastorno de la hormona del crecimiento, o GHD, y casi se vio obligado a renunciar a sus sueños de convertirse en jugador de fútbol. La condición es causada por cantidades insuficientes de hormona de crecimiento en el cuerpo, lo que lleva a un retraso en el crecimiento.

A los 13, el FC Barcelona le ofreció a Messi un lugar en su equipo y patrocinó su tratamiento médico, lo que lo ayudó a crecer hasta su altura como adulto. Tuvo que ser inyectado con costosas hormonas de crecimiento en su pierna todas las noches a la edad de 12 años. Sin embargo, “la altura y el cuerpo fornido de Messi reducen su centro de gravedad, el punto de equilibrio entre la parte superior e inferior del cuerpo, lo que le da a la persona un mejor equilibrio y estabilidad mientras corre”, destacó el Daily Mail

Lionel Messi estira la pierna en busca de la pelota frente a Eduardo Camavigna, en la final mundialista en Lusail, Qatar (AP Foto/Christophe Ena)

Según el matutino, los expertos en física explican que un centro de gravedad más bajo permite que el cuerpo se vuelva a centrar rápidamente después de que se desplaza, como cuando una persona es empujada pero puede recuperar el equilibrio rápidamente. Esta es la misma razón por la que los edificios y las estructuras se construyen con más peso en la parte inferior. Esto explica por qué Messi tiene un equilibrio de contacto tan bueno, cuando una persona puede mantenerse erguida a pesar del contacto físico.

“El maestro argentino tiene una famosa habilidad para deshacerse de jugadores más grandes y fuertes. Su gran equilibrio le permite recibir el golpe, mantener el equilibrio y continuar driblando en momentos en los que los jugadores menores se caerían. Con un mejor equilibrio viene una mejor agilidad, ya que también tienen un mejor control sobre el movimiento de su cuerpo y pueden hacer cortes rápidos y cambios de dirección sin caerse. Esta combinación de equilibrio y agilidad le permite realizar exhibiciones deslumbrantes en el campo, sorteando a los defensores, sacándolos de encima y dejando a sus oponentes desconcertados por su movimiento”, amplió el diario. También tiene una velocidad ejemplar. En su mejor momento, Messi podía alcanzar velocidades de más de 33 km/h ( 20 mph), lo que lo convertía en uno de los 15 jugadores de fútbol más rápidos en la historia registrada. Los jugadores más bajos naturalmente tienen zancadas más pequeñas que las personas más altas, pero se benefician de poder mover sus extremidades más rápido que sus compañeros más grandes”.

Para alcanzar tales velocidades, el director del equipo de innovación de rendimiento de Athletes’ Performance, Craig Friedman, dijo: “Primero tienes que ser explosivo y poderoso. Entonces, tienes que ser lo suficientemente estable a través de tus tobillos, caderas y torso para poder entregar esa potencia de manera eficiente al suelo. Y finalmente, tienes que enviar la potencia al suelo en la dirección correcta, y ahí es donde entra la técnica. Con su estatura por debajo del promedio, Messi sobresale en las tres áreas. Es un tipo pequeño, pero su tasa de desarrollo de fuerza es muy alta y su relación potencia-peso es simplemente ridícula”.

Messi alcanzó el trofeo más importante de su carrera futbolística el último domingo en Qatar (REUTERS)

El emomento en que realmente se destaca la increíble velocidad de Messi es cuando tiene el balón en los pies. Mientras que un jugador como Ronaldo, que mide 6′2′ (1,89 mts) y cuya velocidad máxima de 20,9 mph es ligeramente más rápida que la de Messi, tendría que acortar sus zancadas para mantener el balón en los pies, este no es el caso de un jugador con zancadas ya acortadas.

Esto significa que Messi puede controlar el balón mientras corre cerca de su velocidad máxima, y los jugadores más altos no tienen esa ventaja. Los jugadores de fútbol con un paso de carrera más corto y un centro de gravedad más bajo también pueden reducir la velocidad más rápidamente, anticipar los cambios de velocidad y dirección y acelerar más rápidamente, otras herramientas críticas que Messi usa en el campo.

Dieta mediterránea

El pescado de aguas profundas, la palta, los frutos secos y el aceite de oliva son algunas de las fuentes de Omega 3 incluidas en la dieta mediterránea (Getty)

“La dieta tradicional argentina es rica en carne, y el plato nacional del país es una selección de bifes, costillas, chorizo y salchichas a la parrilla. Pero Messi, de 35 años, ha tenido que abstenerse de un alto consumo de carne por consejo de su nutricionista italiano Giuliano Poser, quien ha estado trabajando con el argentino desde 2014 e identificó cinco elementos vitales: agua, aceite de oliva, cereales integrales, frutas y verduras frescas, como la base del régimen alimentario de Messi. Las nueces y las semillas también son importantes”, indicó el diario.

Poser le dijo al diario The Independent: “La cantidad de carne que normalmente comen los argentinos y los uruguayos es demasiada, ya que es difícil de digerir”.

Si bien comer mucha carne generalmente se asocia con los atletas debido al alto contenido de proteínas, una dieta que consiste en demasiada puede llevar a que una persona consuma demasiado colesterol y grasas. También pueden sufrir deficiencias de nutrientes, lo que a su vez conduce a una mala salud del corazón y menos energía en el campo.

El centro gravitatorio de Messi está más cercano al piso (REUTERS/Hannah Mckay)

El plato favorito de Messi es el pollo asado con papas o zanahorias, reveló su ex equipo FC Barcelona. La receta incluye cuatro muslos de pollo, un puerro, una cebolla, zanahorias y 25-28 oz de papas y sazonados con cuatro dientes de ajo machacados, 1 oz de aceite de oliva, sal y tomillo fresco. La dieta mediterránea, rica en grasas y proteínas pero baja en carbohidratos, se ha vuelto extremadamente popular en los últimos años con una gran cantidad de estudios que promocionan sus beneficios para la longevidad, la reducción de la fragilidad y la prevención del cáncer.

Esta dieta prioriza el aceite de oliva, las nueces y el pescado, así como en frutas, verduras y cereales integrales, y se ha relacionado con una serie de beneficios para la salud, incluidas las enfermedades cardiovasculares y una vida más larga. La dieta también es excelente para obtener energía a largo plazo, mantener la fuerza de los músculos y controlar el peso, todos factores críticos para un atleta del nivel de Messi.

El equipo completo de la Selección argentina, campeona en Qatar 2022 (REUTERS/Kai Pfaffenbach )

El mal de las gaseosas

Messi solía vomitar en el campo durante los juegos en ocasiones, y muchos temían que fuera una señal de que no podía manejar la inmensa presión a la que se enfrentaba en ocasiones. En una entrevista con La Cornisa en 2018, el argentino reveló que sus vómitos se debían a su mala alimentación.

Según los informes, durante sus años de juventud en el FC Barcelona, Messi sufrió una adicción a las gaseosas. “Comí mal durante muchos años: chocolates, gaseosas y todo”, dijo y completó que la sensación de malestar que tenía en el campo era el resultado de sus malos hábitos alimenticios. Llegó a un punto en el que el entonces entrenador del Barcelona, Pep Guardiola, retiró las máquinas expendedoras con gaseosas de las áreas de entrenamiento para mantenerlas alejadas del joven.

Poser le indicó a Messi que elimine las bebidas gaseosas de su dieta, junto con otros productos como: alcohol, harina, carne roja y trigos refinados de sus comidas. La dietista puso especial énfasis en el azúcar, diciendo: “Es lo peor para los músculos. Cuanto más se aleje de los azúcares, mejor. Las harinas refinadas también son un gran problema, ya que en estos días es difícil encontrar trigo no contaminado”.

Messi disfruta un mate junto a la Copa del Mundo (@leomessi)

Messi ahora reemplazó las gaseosas con yerba mate, una opción popular entre otros jugadores de fútbol, incluida la estrella uruguaya Luis Suárez y la estrella francesa y enemigo de la final de la Copa del Mundo Antoine Griezmann. La bebida con cafeína tradicional de América del Sur se suele servir caliente, pero también se puede hacer un té helado. Como estimulante, mejora la concentración, mejora el estado de ánimo y puede mejorar el sueño. También contiene polifenoles antioxidantes que, al igual que el té verde, facilitan la pérdida de peso y mantienen en forma el físico de 72 kg (159 libras) de Messi.

Las vitaminas B y C en la bebida también juegan un papel importante en el metabolismo y mantienen saludable el sistema inmunológico. Además del té, Poser alentó a Messi a tomar remedios florales de Bach para combatir el estrés y la ansiedad y ponerlo en la mejor mentalidad de partido. Se cree que la flor de Bach restaura el equilibrio entre la mente y el cuerpo al actuar sobre el sistema límbico, un área del cerebro que se ocupa de las emociones, los recuerdos y la excitación.

