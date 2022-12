Céline Dion: ¿puede el Síndrome de Persona Rígida impedirle cantar?

Celine Dion en vivo en Barclaycard Presents British Summer Time Hyde Park en Hyde Park el pasado 5 de julio de 2019, en Londres, Inglaterra. (Photo by Brian Rasic/WireImage)

Céline Dion dejó sin palabras al mundo cuando el jueves pasado anunció que cancelaría todos sus shows debido a graves problemas de salud que enfrenta desde hace un largo tiempo. El correlato de semejante noticia se viralizó a través de un video que la propia artista canadiense difundió. Allí, dijo que padece el “Síndrome de la Persona Rígida” (SPR), una rara enfermedad neurodegenerativa.

Ahora, ¿por qué el SPR le impedirá cantar a Dion? La enfermedad provoca que los músculos de quienes lo padecen se tensen de forma incontrolable e involuntaria. Este mal acaba dejando a los afectados como “estatuas humanas”, ya que bloquea progresivamente el cuerpo en posturas rígidas que acaban por impedirles caminar o hablar, lo que irremediablemente podría terminar con la carrera de la canadiense, una de las artistas más populares del mundo.

De acuerdo con Mayo Clinic, el SPR se trata de uno de los síndromes paraneoplásicos del sistema nervioso y “se caracteriza por la rigidez o el entumecimiento progresivo e intenso del músculo, que afecta principalmente a la espina dorsal y las piernas. También puede causar espasmos musculares dolorosos”.

“Es una enfermedad que afecta al cuerpo con espasmos y rigidez empezando por el tronco y abdomen, pero puede progresar a brazos y piernas, afectando a la cara, los músculos del cuello y los tonos de la voz”, sostuvo a Espejo Público en Antena 3, el neurólogo, Javier Abril (Centro de Neurología Avanzada). Para el experto la cantante debería tener en cuenta para mantenerse durante un largo periodo, “la terapia ocupacional y la fisioterapia”.

En cuanto a su carrera musical fue contundente: “Yo creo que Céline Dion, no va a poder volver a cantar, va a poder hacer algún tipo de actividad, pero esta limitación contínua y diaria le imposibilita hacer una actividad de canto”.

Dion reveló esta semana los motivos que la llevaron a tomar la dolorosa decisión de poner fin a sus presentaciones por el momento. “Hola a todos, siento haber tardado tanto en ponerme en contacto con todos ustedes. Los echo mucho de menos y estoy deseando subir al escenario y hablar con vosotros en persona. Como sabéis, siempre he sido un libro abierto y antes no estaba preparada para decir nada, pero ahora sí”, comenzó su mensaje la cantante.

Celine Dion durante "One World: Together At Home" (Photo by Getty Images/Getty Images for Global Citizen )

“He tenido problemas de salud durante mucho tiempo y me ha resultado muy difícil afrontarlos y hablar de todo lo que me ha pasado. Recientemente me han diagnosticado un trastorno neurológico muy raro llamado Síndrome de la Persona Rígida, que afecta a 1 de cada millón de personas. Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta rara enfermedad, ahora sabemos qué es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo”, reveló Dion.

Durante el video, Dion señaló que tiene un gran equipo de profesionales que la rodean e intentan que el avance de la enfermedad no sea tan rápido como podría ser, aunque su progresión es inevitable. “Tengo un gran equipo de médicos trabajando a mi lado para ayudarme a mejorar y a mis preciosos hijos, que me apoyan y me ayudan”, dijo la cantante.

“Estoy trabajando duro con mi terapeuta de medicina deportiva todos los días para recuperar mi fuerza y mi capacidad de actuar de nuevo, pero tengo que admitir que ha sido una lucha. Lo único que sé es que cantar es lo que he hecho toda mi vida y lo que más me gusta hacer. Los extraño mucho. Echo de menos veros a todos en el escenario actuando para vosotros”, indicó.

Dion ya había cancelado su gira “Courage” en enero pasado, debido a problemas de salud persistentes, aunque entonces los motivos detrás de las suspensiones no fueron revelados en su totalidad. “Tenía muchas esperanzas de estar lista para volver al escenario ahora, pero me doy cuenta de que tengo que ser más paciente”, lamentó la estrella en su cuenta de la red Twitter hacia finales de aquel mes.

No era la primera vez que Dion cancelaba conciertos. Los primeros shows tuvieron que ser pospuestos debido a la pandemia, ya había suspendido presentaciones programadas en Las Vegas, oeste de Estados Unidos, entre noviembre de 2021 y febrero de 2022.

El 9 de marzo debía retomar su gira en Denver y hasta el 22 de abril tenía programado actuar en otras 15 ciudades de Estados Unidos y además Canadá.

Estos espectáculos ahora también se cancelan porque la recuperación de la salud de la cantante, que se sabía que sufría “espasmos musculares severos y persistentes” que le impiden actuar sobre el escenario, “está tardando más de lo que esperaba”, indicó la firma que la representa en una nota de prensa en enero último.

Ahora, Dion confirmó que esos “espasmos musculares severos y persistentes” son producto de una enfermedad neurológica que padece uno en un millón de pacientes en todo el mundo.

