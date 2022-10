Podría emerger otra variante del coronavirus, advirtió el reconocido infectólogo Anthony Fauci

FILE PHOTO: Dr. Anthony Fauci, director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, removes his face mask to give an opening statement during a Senate Health, Education, Labor, and Pensions Committee hearing to examine the federal response to the coronavirus disease (COVID-19) and new emerging variants at Capitol Hill in Washington, D.C., U.S. January 11, 2022. Greg Nash/Pool via REUTERS/File Photo

En el mundo ya se registrado más de 616 millones de casos confirmados con la enfermedad COVID-19. Se han reportado 6,5 millones de fallecimientos por esa infección. Aunque el impacto cruel ahora parece haber cedido, aún la pandemia continúa. El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, Anthony Fauci, afirmó que “no debería sorprendernos” que aparezca una nueva variante del coronavirus que causa la enfermedad.

Desde noviembre del año pasado, se propagó por el mundo la variante Ómicron del coronavirus. Desde entonces, ha variado la frecuencia de diferentes sublinajes de esa variante de preocupación que ha tenido mayor capacidad para transmitirse. Pero existe la posibilidad de que surja otra variante.

“Deberíamos anticipar que es muy posible que surja otra variante que eluda la respuesta inmunitaria que hemos obtenido de la infección y/o de la vacunación”, dijo Fauci durante un acto con el Centro Annenberg de Periodismo sobre la Salud de la Universidad del Sur de California .

Ómicron y sus sublinajes ha sido la variante del coronavirus predominante durante 2022/Archivo

Al considerar que el hemisferio norte se encuentra ahora en el otoño, Fauci señaló que hay riesgo de mayor transmisión de enfermedades respiratorias. No solo el COVID-19 sino también del virus de la gripe y otros patógenos. “Estamos entrando en los meses de invierno, en los que, sea cual sea la enfermedad respiratoria, siempre existe el riesgo de un repunte”, afirmó.

En diciembre pasado, la variante Ómicron provocó un aumento de los casos de COVID-19, ya que los funcionarios de salud pública instaron a la gente a vacunarse o a recibir vacunas de refuerzo. Desde entonces, se han producido múltiples sublinajes de Ómicron, recordó Fauci. En los Estados Unidos, se ha recomendado un refuerzo específico de vacuna con Ómicron actualizado. Es la vacuna bivalente, para determinados grupos de edad.

El doctor Fauci, que ha sido el principal asesor médico de Biden y se retirará del servicio gubernamental a finales de este año, se mostró cauto cuando se le preguntó si cree que el fin de la pandemia está a la vista. “Creo que sería un poco arrogante decir de repente que hemos terminado por completo”, afirmó.

Para protegerse es clave aplicarse las dosis de refuerzo de vacunas que dan protección contra las hospitalizaciones y las muertes/Archivo

Reconoció que en los últimos meses se ha producido un descenso de las muertes relacionadas con el COVID-19, pero dijo que todavía no está a un nivel con el que se sienta cómodo. El presidente Biden aclaró en las últimas semanas sus comentarios de que la pandemia había terminado. Había sido criticado por las declaraciones. Reconoció que no era el final, pero que la pandemia “básicamente no está donde estaba”.

La Organización Mundial de la Salud consideró que ya se vislumbra el final de la pandemia. Sin embargo, eso no significa que haya terminado o que termine en pocos días. “Nunca hemos estado en mejor posición para acabar con la pandemia”, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Aclaró que el fin de la pandemia “aún no está ahí”. Se puede ver la línea de llegada, pero advirtió que si el mundo no aprovecha la oportunidad ahora, todavía existe el riesgo de que surjan más variantes del coronavirus y que se produzcan más fallecimientos.

“Podemos decir con certeza que algo viene. Probablemente se avecinan varias cosas”, dijo Cornelius Roemer, que estudia la evolución viral en la Universidad de Basilea, en línea con la perspectiva de Fauci. La gran pregunta es si también conducirán a muchas hospitalizaciones y muertes, aunque se sabe que una de las herramientas es acceder a las dosis de refuerzo de vacunas.

La OMS también ha alertado que todavía existe el riesgo de que surjan más variantes del coronavirus y que se produzcan más fallecimientos/Archivo

“No es sorprendente que estemos viendo cambios que una vez más ayudan al virus a evadir las respuestas inmunitarias”, agregó la epidemióloga molecular Emma Hodcroft de la Universidad de Berna, quien señala que el SARS-CoV-2 enfrenta “el mismo desafío que cosas como el el resfriado común y la influenza se enfrentan cada año: cómo regresar”.

Durante las semanas pasadas, el sublinaje Ómicron BA.2.75.2, parece estar extendiéndose rápidamente en India, Singapur y varias partes de Europa. Otras nuevas subvariantes inmunoevasoras han evolucionado a partir de BA.5, incluida BQ.1.1, que se ha detectado en varios países del mundo.

“En los Estados Unidos, el gobierno considera que el COVID-19 estaría entrando en la fase endémica. Toma el modelo de la gripe. Pero por el momento la OMS no ha declarado aún el fin de la pandemia. Se considera que hay que aumentar más el nivel de cobertura mundial de vacunación en la población. También hay que observar qué pasa con los sublinajes de Ómicron que son más transmisibles”, dijo a Infobae la médica infectóloga Silvia González Ayala, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología y consultora en infectología del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata.

