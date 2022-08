Musarañas, cabras y hasta caballos y perros: los animales que pueden transmitir el nuevo virus detectado en China

El nuevo henipavirus Langya (LayV) se detectó por primera vez en las provincias nororientales de Shandong y Henan a finales de 2018, pero los científicos no lo identificaron formalmente hasta la semana pasada (REUTERS/Tingshu Wang)

No pasaron tres años de la detección en China de coronavirus SARS-CoV-2 y científicos de ese país ya alertan de un nuevo virus que puede ser potencialmente mortal para los humanos.

Se trata del henipavirus Langya, conocido como “Langya”, que si bien no parece ser tan mortal ni propagarse tan rápidamente como el COVID-19, ya se ha detectado en 35 personas, según datos de los CDC (Centros de Control de Enfermedades) de Taiwán. De las 35 personas identificadas con el virus, 9 fueron asintomáticas y el resto tuvo síntomas leves.

El nuevo henipavirus Langya (LayV) se detectó por primera vez en las provincias nororientales de Shandong y Henan a finales de 2018 , pero los científicos no lo identificaron formalmente hasta la semana pasada. El virus probablemente se transmitió de animales a humanos, dijeron los científicos, y la autoridad de salud de Taiwán ahora está monitoreando la propagación. El profesor Wang Linfa de la Escuela de Medicina Duke-NUS, coautor del artículo de NEJM, dijo al Global Times estatal que los casos de LayV “no habían sido fatales ni muy graves” hasta el momento y que “no había necesidad de pánico”.

La aparición de un nuevo henipavirus parece ser motivo de preocupación dado el perfil de los otros dos henipavirus, el virus Hendra y el virus Nipah

Todavía no estaba claro si el virus puede transmitirse entre personas, dijeron los investigadores. La mayoría de los 35 casos fueron en granjeros, y otras personas infectadas incluyeron trabajadores de fábricas. “El rastreo de contactos de nueve pacientes con 15 familiares de contacto cercano no reveló transmisión de LayV por contacto cercano, pero el tamaño de nuestra muestra era demasiado pequeño para determinar el estado de la transmisión de persona a persona”, encontraron los investigadores.

La primera mención del nuevo virus ocurrió la semana pasada en un estudio titulado “Un henipavirus zoonótico en pacientes febriles en China”, publicado en el New England Journal of Medicine, que incluía datos sobre infecciones en China. Doce investigadores diferentes, con sede en China, Singapur y Australia, contribuyeron con el artículo. Los científicos secuenciaron el genoma de LayV y determinaron que se trataba de un henipavirus, una categoría de virus de ARN zoonóticos que también incluye el virus Hendra y el virus Nipah. El virus Hendra, que afecta a caballos y humanos y se originó en Australia, y el virus Nipah, que ha causado brotes de enfermedades en el sudeste asiático, se han asociado con altas tasas de mortalidad.

Los virus que se propagan de los animales a los humanos no son infrecuentes. Alrededor del 70 por ciento de las enfermedades infecciosas emergentes en humanos son de origen zoonótico, dicen los científicos, y casi 1,7 millones de virus no descubiertos pueden existir en mamíferos y aves.

Los perros pueden contraer el virus, según un estudio científico (REUTERS/Thomas Peter)

¿Cuáles son los síntomas del virus?

La mayoría de los pacientes con el virus han desarrollado una serie de síntomas similares a los de la gripe, como fiebre, fatiga, tos, dolor de cabeza, dolor muscular, pérdida de apetito, dolor de cabeza, náuseas y vómitos. La fatiga fue el síntoma más común, aunque el virus también se ha relacionado con un menor recuento de glóbulos blancos en los pacientes infectados, así como con una reducción de la función hepática y renal.

Francois Balloux, profesor de biología de sistemas computacionales en el University College London que no participó en el estudio, dijo que el virus Langya “no parece parecer una repetición del COVID-19 en absoluto”. Señaló en Twitter que el nuevo virus es mucho menos letal que otros henipavirus y “probablemente no se transmite fácilmente de humano a humano”.

¿Cómo se propaga el virus?

Las musarañas han dado el mayor porcentaje de resultados positivos

Los científicos creen que el virus es zoonótico, es decir, que se transmite de los animales a los humanos. Las musarañas han dado el mayor porcentaje de resultados positivos, aunque los perros y las cabras también lo han hecho en menor medida. Los investigadores probaron animales salvajes y encontraron ARN viral LayV en más de una cuarta parte de 262 musarañas, “un hallazgo que sugiere que la musaraña puede ser un reservorio natural”. El virus también se detectó en el 2% de las cabras domésticas y el 5% de los perros.

The Tapei Times informó de que el virus aún no se ha propagado de persona a persona, aunque los funcionarios de los CDC advirtieron que esto podría cambiar si el brote se extiende. Los investigadores siguen trabajando para identificar mejor los orígenes del virus y cómo se propaga, aunque actualmente se cree que no hay un historial de exposición común entre las personas que han contraído el virus y que ninguno infectó a sus contactos cercanos, como sus familiares. Con base en lo informado a través de aerosoles o contacto directo con secreciones respiratorias infectadas, saliva u orina, o superficies contaminadas por estas secreciones. En el caso del virus Hendra, hay antecedentes de infección en humanos con contacto estrecho con caballos.

Los investigadores siguen trabajando para identificar mejor los orígenes del virus y cómo se propaga, aunque actualmente se cree que no hay un historial de exposición común entre las personas que han contraído el virus y que ninguno infectó a sus contactos cercanos

El subdirector de los CDC de Taiwán, Chuang Jen-Hsiang, dijo en una rueda de prensa el domingo que la agencia está trabajando para establecer una prueba de ácido nucleico para analizar y secuenciar el virus, y también está colaborando con el Consejo de Agricultura de China para tratar de identificar si hay otros virus en las especies nativas de las provincias de Shandong y Henan. Los expertos en enfermedades infecciosas han advertido durante mucho tiempo que la crisis climática y la destrucción de la naturaleza, las prácticas como el comercio de vida silvestre no regulado, la deforestación y la urbanización han acercado a las personas a los animales, lo que aumenta las probabilidades de propagación viral animales a humanos, en eventos conocidos como " desbordamientos zoonóticos”.

La aparición de un nuevo henipavirus parece ser motivo de preocupación dado el perfil de los otros dos henipavirus, el virus Hendra y el virus Nipah, que pueden ser transmitidos por los animales a los seres humanos y ambos tienen altas tasas de mortalidad. Existe una vacuna contra el Hendra para los caballos, pero no hay vacuna contra ninguno de los henipavirus para los humanos. Los virus son miembros de la familia Paramyxoviridae de virus de ARN monocatenario.

