Las temperaturas extremas aumentan el número de muertes en ciudades de América Latina

El estudio estimó que algo más de 900.000 muertes entre 2002 y 2015 podrían haber sido causadas por temperaturas extremas en grandes ciudades latinoamericanas (EFE/Salas)

Las emisiones que producen el efecto invernadero continúan acelerando el ritmo del cambio climático global. Ocho de los nueve años más calurosos entre 1880 y 2019 ocurriendo desde 2010. El proceso de urbanización también ha contribuido a un aumento de la exposición humana al calor extremo. Las temperaturas ambientales en los núcleos urbanos, donde se concentran los residentes, pueden superar con creces las temperaturas de las áreas periurbanas, lo que hace que los residentes urbanos estén especialmente expuestos al calor extremo . La exposición a temperaturas ambientales extremas de calor y frío se ha relacionado con un exceso de morbilidad y mortalidad prematura a través de una variedad de mecanismos fisiológicos.

En una nueva investigación publicada recientemente por Nature Medicine, un equipo internacional de investigadores de la Universidad de California y de Drexel, estimó que algo más de 900.000 muertes entre 2002 y 2015 podrían haber sido causadas por temperaturas extremas en grandes ciudades latinoamericanas.

El proyecto Urban Health in Latin America estudia cómo los entornos urbanos y las políticas afectan la salud de los residentes de las ciudades de la región (EFE/ Mariscal)

Esta es la estimación más elaborada que se ha obtenido en América Latina. La mayoría de los estudios que se han realizado hasta ahora sobre las temperaturas extremas se relacionan con la mortalidad en ciudades importantes en América del Norte, Europa y China.

Ana Diez Roux, epidemióloga de la Universidad de Drexel y coautora del estudio afirma que “América Latina es solo una parte del mundo que no ha recibido mucha atención”. El nuevo artículo tiene una representación mucho mejor de las áreas urbanas en América Latina que los estudios anteriores en la región.

Para estimar cuántas personas murieron a causa del calor o el frío intensos, los investigadores del proyecto Urban Health in Latin America, que estudia cómo los entornos urbanos y las políticas afectan la salud de los residentes de las ciudades de la región, analizaron los datos de mortalidad entre 2002 y 2015 de los registros de 326 ciudades con más de 100.000 habitantes, en nueve países .

Aunque las muertes en días extremadamente fríos (alrededor de 785.000) fueron mucho más altas que las de días extremadamente calurosos (alrededor de 103.000), en general hubo más días con frío intenso, lo que podría explicar esta diferencia (Foto: Victoria Valtierra /Cuartoscuro.com)

Calcularon las temperaturas diarias promedio y estimaron el rango de temperatura para cada ciudad a partir de un conjunto de datos públicos de las condiciones atmosféricas. Si ocurría una muerte en los 18 días más calurosos o en los 18 más fríos que experimentaba cada ciudad en un año típico, la relacionaban con temperaturas extremas.

Usando un modelo estadístico, los investigadores compararon el riesgo de morir en días muy cálidos y fríos, y este riesgo con el riesgo de morir en días templados. Descubrieron que en las metrópolis latinoamericanas, casi el 6%, es decir casi 1 millón, de todas las muertes entre esos años ocurrieron en días de calor y frío extremos. Al mismo tiempo pudieron crear un mapa interactivo con los datos de ciudades individuales.

El equipo también descubrió que los adultos mayores son especialmente vulnerables, con un 7,5 % de las muertes entre ellos relacionadas con el calor y el frío extremos durante el período de estudi o. Aunque las cifras varían de un año a otro, en 2015, por ejemplo, más de 16.000 muertes entre personas de 65 años o más se atribuyeron a temperaturas extremas.

Se prevé que el envejecimiento de la población de América Latina aumente más rápidamente que en otras partes del mundo: del 9% en 2020 al 19% en 2050, según algunas estimaciones. Una población que envejece combinada con la alta urbanización de América Latina (más del 80% de la población vive en ciudades) y el empeoramiento de los impactos del cambio climático “hacen que las temperaturas extremas sean un peligro realmente alarmante o peligroso para las ciudades de América Latina, particularmente en el siglo XXI”, explicó Josiah Kephart, epidemiólogo ambiental de Drexel, quien dirigió el nuevo estudio.

Pero para algunas ciudades, como Buenos Aires, Río de Janeiro y Mérida (Colombia), el calor es más letal que el frío: los investigadores estimaron que en los días muy calurosos, la probabilidad de morir aumenta en un 5,7 % por cada 1 °C de aumento en la temperatura (AP Photo/Markus Schreiber)

Aunque las muertes en días extremadamente fríos (alrededor de 785.000) fueron mucho más altas que las de días extremadamente calurosos (alrededor de 103.000), en general hubo más días con frío intenso, lo que podría explicar esta diferencia.

Pero para algunas ciudades, como Buenos Aires, Río de Janeiro y Mérida (Colombia), el calor es más letal que el frío: los investigadores estimaron que en los días muy calurosos, la probabilidad de morir aumenta en un 5,7 % por cada 1 °C de aumento en la temperatura.

“Es muy alarmante lo rápido que aumenta el riesgo de mortalidad a altas temperaturas, incluso con apenas 1° ”, dijo Kephart. Rosana Abrutzky, socióloga del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires declaró al respecto en la revista Science: “durante el verano es cuando los cambios de temperatura tienen un impacto más fuerte e inmediato. No hay una forma rápida de escapar” . En un estudio de 2019, ella y sus colegas determinaron que las muertes diarias aumentaron en un 43% durante una ola de calor en diciembre de 2013 en Buenos Aires.

El equipo también descubrió que los adultos mayores son especialmente vulnerables, con un 7,5 % de las muertes entre ellos relacionadas con el calor y el frío extremos durante el período de estudio (REUTERS/Agustín Marcarian)

Sobre el estudio actual, Abrutzky dice que “obtener este tipo de datos completos no es fácil. Aunque las tendencias regionales, como la vulnerabilidad de los ancianos a las temperaturas extremas, son valiosas, no se pueden establecer razones específicas detrás de las muertes a partir de este estudio, agregó. “Todo depende no solo de los diferentes climas, sino también de las diferentes características de la población”, declaró en ese artículo.

El equipo de Drexel ahora está trabajando para desentrañar cómo ciertas desigualdades, como las condiciones de vivienda y el acceso a espacios verdes, afectan las muertes que ocurren en días cálidos o fríos. En las próximas décadas, se prevé que América Latina experimente un aumento sustancial en la frecuencia de las olas de calor, por lo que el equipo también está analizando las proyecciones de temperatura en estas ciudades dentro de 50 años para estimar cómo aumentarán estas muertes y qué ciudades serán las más difíciles.

El equipo de Drexel ahora está trabajando para desentrañar cómo ciertas desigualdades, como las condiciones de vivienda y el acceso a espacios verdes, afectan las muertes que ocurren en días cálidos o fríos (EFE/Enrique García Medina)

Desde 2018, los investigadores se han asociado con agencias locales en Buenos Aires y el servicio meteorológico de la ciudad para tener un sistema de alerta temprana para temperaturas extremas, lo que permite que los ciudadanos y los servicios de salud estén preparados para atender a las víctimas.

