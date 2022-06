Qué estudian las mejores 15 científicas emergentes que están cambiando el mundo con sus proyectos

Laureadas en la categoría Rising Talent 2022 ¡Team líder latam! Florencia Cayrol (Argentina), Patricia Medeiros (Brasil) e Irene del Real (Chile) junto a la CEO de la Fundación L´Óreal Alexandra Palt y Shamila Nair Bedouelle, líder de ciencias Naturales en Unesco. Desde 1998 (edición XXIV) este premio ha celebrado a eminentes mujeres en la ciencia en todo el mundo.

La sede central de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -Unesco- sobre la Place de Fontenoy en pleno centro parisino y desde dónde se puede ver la emblemática Torre Eiffel olía a perfume, posiblemente francés.

Allí -entre ayer y hoy- se celebran l as dos galas de mujeres científicas más importantes del mundo con un sentido verdaderamente trascendente y creado por la edición XXIV del premio internacional L´Óreal -Unesco Por las mujeres en la ciencia.

La primera gala reunió ayer miércoles, en París, a 15 mujeres jóvenes destacadas por sus trabajos en las disciplinas ciencias de la vida, ciencias físicas, matemáticas e informáticas entre otros, para ser premiadas por sus investigaciones bajo la categoría “R ising Talent 2022″, que reúne talentos en ascenso, listas para remover los paradigmas científicos conocidos hasta hoy, y para transformarlos acorde a la interpretación y el saber de cada tiempo.

Hoy jueves, en la segunda gala, la sede Unesco recibirá a otras 5 mentes brillantes femeninas, consideradas por el propio jurado del premio como las más importantes del mundo en la actualidad. Un verdadero dream team científico, que será premiado en la categoría “Laureadas 2022” y contiene a aquellas que han creado sus propios paradigmas y que están listas para seguir e inspirar a las que vienen detrás.

En los pasillos de la Unesco y entre tanto talento femenino empoderado y sediento de más, las científicas intercalaban debates sobre formulas matemáticas, tips entre quienes ya habían pasado por la maternidad, antes y después del doctorado, y las que compartían secretos sobre en qué tienda de la ciudad luz habían comprado sus elegantes outfits para recibir el premio L´Óreal-Unesco Por las mujeres en la ciencia.

Más de 15 naciones del mundo muy diversas entre sí Polonia, China, Suecia , Canadá, Chile, Ucrania, Argentina, Jordania, Líbano, Rusia, Senegal, por citar algunas, pisaron el mismo escenario para recibir el reconocimiento a tanto pensamiento, empeño y convicción alrededor de grandes temas e investigaciones que finalmente encontraron la luz. Todas estas mujeres sobresaliendo en disciplinas variadas e importantes, estas jóvenes sin duda representan el futuro de la ciencia.

En ese mismo escenario las imágenes cosmopolitas, generosas y colaborativas entre estas mujeres de la ciencia se multiplicaron sin parar.

Cada año, el programa International Rising Talents de la Fundación L´Óreal premia a 15 mujeres jóvenes investigadoras destacadas, elegidas entre universidades e institutos de investigación nacionales y regionales de Jóvenes Talentos en todo el mundo, con un aporte adicional de 15.000 €.

La científica de Jordania combinaba con la colega de Tailandia una recorrida por librerías parisinas para conseguir un libro sobre química. ¿ Cuándo y dónde se reunirán dos investigadoras de Suecia y Polonia y como sortearán la zona del Dombass para seguir con el proyecto que las encontró para siempre? ¿Cómo encontrará el balance la doctora argentina y biotecnóloga Florencia Cayrol entre su exitosa investigación sobre terapias oncológicas y hormonas tiroideas y acompañar el crecimiento de su bebé de 8 meses?

L a científica brasileña Medeiros se pregunta junto a otra doctora italiana como empujarán el atractivo abordaje desde la biología: la etnobiología, a la que ella se dedica, la ciencia que estudia la relación entre la naturaleza, los territorios y las personas.. . y desde Chile, Irene del Real le explica a un interesado auditorio que no hay que detener la minería, simplemente hay que reconvertirla y volver sustentable a esa industria . ¿Cómo? aplicando conceptos determinantes desde las ciencias geológicas.

Países y realidades muy diversas, pero a todas estas mujeres brillantes las atraviesan las misma preguntas, desafíos y preocupaciones frente al futuro de sus carreras.

En ambos grupos - las consagradas y las emergentes- fueron premiadas dos científicas argentinas, la doctora Alicia Dickenstein y Florencia Cayrol. El lauro a Dickenstein corresponde a la categoría Laureadas año 2021 -cuya gala será hoy jueves en París- por su vasta trayectoria en ciencias matemáticas; y el de Cayrol pertenece a la categoría Rising Talent 2022.

La doctora Cayrol con su diploma de Rising Talent 2022 junto a Shamila Nair Bedouelle, director asistente de ciencias Naturales en Unesco y Alexandra Palt , Ceo de la Fundación L´´Oreal . El bebé de Cayrol ya acompaña a mamá en su carrera y le ayuda a sostener su nuevo diploma. La categoría Rising Talent busca reconocer la excelencia de estas mujeres y darles una visibilidad internacional que ayudará a elevar su perfil dentro de la comunidad científica.

Según el último Informe científico de la Unesco , aunque el número de mujeres en carreras científicas está aumentando, llegando a poco más del 33 % de los investigadores en todo el mundo. Esta evolución es todavía demasiado lenta y el techo de cristal sigue siendo una realidad en la investigación: en Europa, el 86 % de los altos cargos académicos en ciencias están ocupados por hombres y menos del 4% de los premios Nobel de ciencia han sido otorgados a mujeres.

Los resultados de un estudio publicado hoy en la revista Nature mostraron que las mujeres que trabajaron en un proyecto de investigación tenían un 13 % menos de probabilidades de ser nombradas autoras en artículos científicos relacionados en comparación con sus colegas masculinos.

“Las mujeres no obtienen el mismo crédito que los hombres en artículos de revistas científicas”, explicó Enrico Berkes, coautor del estudio e investigador postdoctoral en economía en la Universidad Estatal de Ohio. “La brecha es persistente, y aún es fuerte”.

Las que empujan desde abajo

Las mujeres siguen sin estar suficientemente representadas en la vida pública y profesional, especialmente en ciencias, donde el techo de cristal sigue siendo una realidad. En la actualidad, solo el 3 % de los Premios Nobel de Ciencias se otorgaron a mujeres desde que comenzaron en 1901. L´Óreal busca tener un rol activo en la promoción de la equidad de género, especialmente en relación a las oportunidades dentro del mercado laboral.

El programa For Women in Science (FWIS) en colaboración con la UNESCO, permite despertar vocaciones científicas entre las niñas, apoyar a jóvenes investigadoras y recompensar la excelencia en campos en donde las mujeres deberían estar mucho más presentes .

Quién es quién entre las mejores 15 científicas emergentes -rising talent 2022- del mundo y qué estudian

Dra. Daria Smirnova (Rusia)

Trabaja en el Instituto de Física aplicada de la Academia Rusa de Ciencias, Rusia. Fue premiada por su investigación en fotónica, un campo con un potencial significado para revolucionar las tecnologías modernas, desde las comunicaciones de datos ópticos hasta la biodetección. Daria está explorando innovaciones en el nexo entre la física fundamental, la ciencia de los materiales y la ciencia aplicada, y sueña con generar aplicaciones de la vida real en dispositivos fotónicos superiores y computación cuántica basada en fases de luz topológicas diseñadas.

Smirnova no pudo estar presente en la ceremonia en París. El auditorio luego de que subiera antes su colega de Ucrania dejó un aplauso sostenido que unió a ambas científicas, y cuyos países de origen siguen atravesados por la guerra. Fue muy conmovedor. La ciencia las necesita a ambas.

Las científicas premiadas con el Premio L´Óreal-Unesco en la categoría rising talent 2022 : Daria Smirnova de Rusia (izq.) y Alison McAfee de Canadá

Dra. Alison Mcafee (Canadá)

Estudio y trabaja en la Universidad de Columbia Británica y Universidad Estatal de Carolina del Norte, Canadá. Su premio fue otorgado por su investigación pionera sobre la reproducción y la fertilidad de las abejas . Su trabajo se centra en los riesgos ambientales para las abejas, incluidas las temperaturas extremas y los pesticidas químicos y, en particular, explora la mejor manera de proteger a las abejas reinas para que puedan continuar poniendo huevos fertilizados y mantener colonias fuertes.

Las científicas premiadas con el Premio L´Óreal-Unesco en la categoría Rising Talent 2022 : Beatriz Villarroel de Suecia (izq.) y Daphné Lemasquerier de Estados Unidos

Dra. Beatriz Villarroel (Suecia)

Graduada en la Universidad de Estocolmo, Suecia. Reconocida con el galardón por sus exploraciones en fenómenos astrofísicos, y cuyos hallazgos arrojan una nueva luz e interpretaciones sobre los misterios del universo.

Dirige el proyecto Fuente que Desaparece y Aparece durante un Siglo de Observaciones ( Vanishing and Appearing Source during a Century of Observations VASCO , por sus siglas en inglés), que compara catálogos históricos del cielo con imágenes actuales, buscando objetos que desaparecen y otros eventos extraordinarios en el cielo.

Algunos de los eventos astronómicos que el proyecto espera encontrar incluyen cuásares que se oscurecen gradualmente o una estrella masiva que colapsa directamente en un agujero negro sin emitir una supernova brillante. Tales estrellas podrían incluso ser la firma de la tecnología avanzada de una supercivilización alienígena.

Dra. Daphné Lemasquerier (Estados Unidos)

Premiada por su investigación en dinámica de fluidos geofísicos en la intersección de las ciencias planetarias y la mecánica de fluidos, durante su doctorado en Francia en la Universidad de Aix-Marseille.

Aprovechando los experimentos de mecánica de fluidos rotativos para complementar las observaciones espaciales, Daphné ha ayudado a comprender mejor los fenómenos clave observados en los planetas gigantes gaseosos y, en particular, las bandas y los grandes vórtices de Júpiter . Actualmente es becaria postdoctoral en la Universidad de Texas en Austin, y ahora enfoca fenómenos como la luna helada de Júpiter y modela la circulación del océano global “enterrado” debajo de su corteza helada. Sus hallazgos también tienen relevancia para la dinámica de nuestros océanos terrestres, atmósferas o incluso núcleos líquidos profundos, donde están en juego efectos físicos similares.

Dra Irene del Real (Chile)

Trabaja en la Universidad Austral, Chile. Premiada por su investigación sobre geología económica, y en particular sobre la formación de cobre en la corteza terrestre, un metal vital para la transición hacia las energías renovables y la electromovilidad.

Su trabajo tiene una importancia particular para Chile, que proporciona más del 30% del cobre mundial, y va más allá al explorar las preguntas más importantes sobre la evolución tectónica del país y los caminos hacia una minería más sostenible.

La científica chilena Irena del Real recibe orgullosa el galardón de manos de su coterránea Gloria Montenegro, quien integra el jurado del premio L´Óreal-Unesco,

Doctora Karolina Mikulska-Ruminska, Polonia

Recibió el premio “Por las mujeres en la Ciencia” (FWIS) por su investigación sobre la ferroptosis, una forma de muerte celular de origen genético y regulada por la dependencia del hierro. Y tiene impacto en una amplia gama de enfermedades.

La ferroptosis se correlaciona con atrofia cerebelo-cortical, sepsis, enfermedades bacterianas y virales, así como con la degradación del tejido en traumatismos craneo-encefálicos, enfermedades renales y asma.

Diversos y recientes estudios demuestran que la inducción de ferroptosis tiene un gran potencial en la terapia del cáncer, mientras que su supresión puede usarse para la inhibición de enfermedades neurodegenerativas ( como Alzheimer, Parkinson y enfermedad de Huntington).

La investigación de Karolina aportó nuevos conocimientos sobre la maquinaria ferroptótica a nivel molecular, que es esencial para desarrollar nuevos fármacos y ayudar a prevenir el asma y otras enfermedades.

Doctora Lina Dahabiyeh (Jordania)

Graduada y trabaja en la Universidad de Jordania, Jordania. Fue reconocida por su trabajo líder en el desarrollo y la aplicación de técnicas bioanalíticas de vanguardia para comprender mejor las condiciones que incluyen la enfermedad de Parkinson y la preeclampsia.

Su investigación es particularmente relevante dada la falta de conocimiento sobre la cura del Parkinson, el segundo trastorno neurodegenerativo progresivo más común en todo el mundo, para el cual todavía no existe una cura ni una terapia preventiva.

Su investigación aprovecha enfoques y estrategias para descubrir biomarcadores potenciales para promover un diagnóstico y un desarrollo y seguimiento de fármacos más efectivos, al tiempo que arroja luz sobre los mecanismos subyacentes de la afección.

Las científicas premiadas con el Premio L´Óreal-Unesco en la categoría Rising Talent 2022 : Lina Dahabiyeh de Jordania (izq.) y Florencia Cayrol de Argentina

Doctora María Florencia Cayrol (Argentina)

Trabaja actualmente en el Instituto de Investigaciones Biomédicas -UCA-CONICET, Argentina. El premio fue otorgado por su investigación líder en cáncer. En particular, está explorando la acción de las hormonas tiroideas en diversos modelos de cáncer, como diferentes subtipos de linfomas de células T que pueden ser particularmente agresivos, ya que no hay tratamientos específicos disponibles.

También está ampliando sus estudios en otros tumores sólidos, incluido el melanoma, el tipo de cáncer de piel más grave, lo que abre nuevas oportunidades para ayudar a desarrollar tratamientos más innovadores y mejor dirigidos a los pacientes con cáncer.

En diálogo con Infobae Cayrol explicó , “mi proyecto científico tiene como objetivo último la optimización de tratamientos oncológicos con bajos efectos secundarios de diferentes tipos de tumores malignos. En términos específicos, la investigación apunta a hacer más efectivas las terapias antitumorales actualmente disponibles o en evaluación para las que se usa una droga (un rexinoide) conocida como bexaroteno”.

Doctora Natalia Bruno (Italia)

Trabaja actualmente en el Instituto Nacional de Óptica del Consejo Nacional de Investigación, en Italia.

Premiada en la categoría Rising Talent por su investigación en óptica cuántica. Sus estudios de la interacción entre partículas de luz (fotones entrelazados) y la materia están ayudando a allanar el camino para nuevas tecnologías cuánticas para la próxima generación de computadoras cuánticas, redes y sensores mejorados con niveles superiores de rendimiento.

Este abordaje podría impulsar el progreso en campos donde se necesita un poder computacional significativo (como la investigación de la salud y el clima) y permitir el intercambio seguro de información confidencial.

Super científicas premiadas como talentos en ascenso 2022 por la asociación LÓreal-Unesco 2022 : las doctoras Natalia Bruno (Italia) y Ndeye Maty Ndiaye (Senegal)

Doctora Ndeye Maty Ndiaye (Senegal)

Investiga en la Universidad de Cheikh Anta Diop de Dakar, en Senegal. Su premio L´Óreal- Unesco fue otorgado por su contribución al avance de la energía renovable en Senegal y ayudar a cerrar la brecha de producción de electricidad del país.

Su investigación se centra en los sistemas de almacenamiento de energía, como los supercondensadores, y podría beneficiar particularmente a las comunidades rurales fuera de la red, dispositivos de energía como teléfonos móviles y turbinas eólicas. Y permitir que más mujeres y hombres jóvenes prosigan sus estudios quedándose en sus territorios.

Doctora Pantana Tor-Ngern (Tailandia)

Premiada por su investigación sobre los impactos de la variabilidad y el cambio climático en los ciclos del agua y del carbono en los bosques del sudeste asiático. I nvestiga y trabaja en la Universidad de Chulalongkorn, Tailandia.

Su trabajo se centra en la transpiración y la fotosíntesis del dosel, factores esenciales para la capacidad de los bosques para regular el clima.

Su trabajo resultará un aporte invaluable en una región donde los cambios rápidos en el uso de la tierra han creado una imagen compleja y desencadenado diferentes respuestas al cambio climático.

Científicas premiadas con el Premio L´Óreal-Unesco en la categoría Rising Talent 2022 : Pantana Tor-Ngern de Tailandia (izq.) y So Young Choi (Corea del Sur)

Doctora So Young Choi (Corea del Sur)

Su galardón fue otorgado por desarrollar microorganismos para producir plásticos biodegradables a partir de biomasa no comestible, como paja de trigo, heno y bagazo (un subproducto de la industria azucarera), todas importantes alternativas a los plásticos a base de aceite. Trabaja en el Instituto avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea, Corea del Sur.

Su investigación se basa en la manipulación de metabolismos celulares para producir de manera eficiente sustancias químicas de interés e integrar múltiples herramientas y estrategias. Está realizando ingeniería genética de microorganismos, especialmente Escherichia coli, para maximizar el rendimiento de la producción depolihidroxialcanoatos (PHA) y explorando formas de expandir su uso al mismo tiempo que producir nuevos tipos.

Doctora Thi Thanh Ho (Vietnam)

Premiada con el premio L´Óreal- Unesco en la categoría Rising Talent por su investigación en tecnología de celdas de combustible de hidrógeno, un área de importante enfoque para el futuro de la energía limpia. En particular, está optimizando el funcionamiento de las pilas de combustible para mejorar el rendimiento y permitir la producción de energía de hidrógeno sostenible, evitando la quema de combustibles fósiles y reduciendo las emisiones de carbono.

Ella desarrolla sus investigaciones en la Universidad de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la ciudad de Hochiminh (también conocida como Saigón), en Vietnam.

Doctora Waad Saftly (Siria)

El galardón fue entregado por su investigación sobre la formación y evolución de galaxias a lo largo de la historia del universo. Waad estudia e investiga en la Universidad Al-Baath, en Siria.

Emplea simulaciones numéricas cosmológicas a gran escala de última generación para reproducir las propiedades observadas en las galaxias, comparando las galaxias simuladas con las observaciones reales.

Su objetivo no solo es comprender mejor los procesos físicos que impulsan la evolución de las galaxias, sino también crear nuevos puntos de referencia para mejorar la próxima generación de simulaciones cosmológicas.

Super científicas premiadas como talentos en ascenso 2022 por la asociación LÓreal-Unesco 2022: las doctoras Thi Thanh Ho (Vietnam) y Waad Saftly (Siria)

Doctora Ieva Plikusiené (Lituania)

Trabaja e investiga en la Universidad de Vilnius, Lituania. Fue premiada por la asociación de la Fundación L´Óréal y Unesco por su trabajo innovador en el aprovechamiento de nuevos inmunosensores para investigar la interacción de las proteínas estructurales del virus SARS-CoV-2 con anticuerpos específicos.

Sus hallazgos son vitales para comprender cómo las proteínas de pico y nucleocápside forman complejos inmunes con anticuerpos específicos que se desarrollan después de la vacunación o la recuperación de COVID-19 y, en última instancia, para explorar cómo se puede neutralizar el virus.

Premio internacional rising talent para la doctora Ieva Plikusiené de Lituania.

Hasta el dia de hoy , la alianza L’Óréal-Unesco ha distinguido a más de 3400 investigadoras en 110 países. Argentina resultó que ha obtenido el galardón para 10 científicas, siendo el país de América Latina con mayor cantidad de premiadas: 7 premiadas en la categoría “Laureadas” y 3 en la categoría Rising Talent. El premio destaca a mujeres en las disciplinas ciencias de la vida, ciencias físicas, matemáticas e informáticas

El principal objetivo de este reconocimiento inspirador es visibilizar la labor de las mujeres en el ámbito científico . Y está conectado con la transformación de la maison de origen francés que trabaja sobre cuatro ejes prioritarios: sustentabilidad , diversidad, aceleración digital y talentos.

Partiendo de la convicción de la potente alianza entre las mujeres y la ciencia, la Fundación L’Oréal y Unesco están comprometidos con la promoción de las mujeres en la ciencia para hacerlas más visibles, dar a conocer su talento e inspirar carreras para las generaciones futuras.





