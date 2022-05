Reinfección y suba de contagios: ¿las nuevas subvariantes de Ómicron pueden aumentar el riesgo?

Personas hacen fila para testearse en Brasilia, ante el crecimiento de contagios (REUTERS/Ricardo Moraes/Archivo)

Los virus están en constante cambio y evolución. Y el coronavirus SARS-CoV-2 no es la excepción. A la última variante de preocupación conocida como Ómicron descubierta en Sudáfrica a fines de noviembre del año pasado y que desplazó a la más mortal Delta, le sucedieron nuevas subvariantes como BA.2 que es hasta un 30% más contagiosa.

Ahora, dos subvariantes, llamadas BA.4 y BA.5, se están propagando rápidamente en Sudáfrica, lo que provoca que los casos de COVID-19 aumenten nuevamente después de la primera ola de omicrones del país a fines de 2021.

“Los datos de Sudáfrica son alarmantes”, afirmó el doctor Jacob Lemieux, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital General de Massachusetts e instructor de la Escuela de Medicina de Harvard. “Las subvariantes BA.4 y BA.5 de Ómicron parecen estar causando un aumento exponencial en las tasas de positividad, el porcentaje de todas las pruebas que son positivas, y ya representan más del 50% de los casos”, precisó.

La variante Ómicron ha devenido en nuevas subvariantes más contagiosas (3DRender)

“Se empieza a ver un aumento que recuerda, en sus cifras, su calendario y su tasa de positividad en las pruebas, a la ola de Ómicron, posiblemente incluso despegando más rápido”, dijo Lemieux durante una sesión informativa para los medios de comunicación días atrás por el Consorcio de Preparación de Patógenos de Massachusetts.

“Es realmente alarmante y sugiere que probablemente veremos una quinta oleada en Sudáfrica. El alcance de esta ola aún no está claro. Es demasiado pronto para saber si las subvariantes causarán un aumento de las hospitalizaciones y las muertes o, como la subvariante BA.2 que eclipsó a la Ómicron original en Sudáfrica y Estados Unidos, simplemente sustituirán a las versiones anteriores del virus sin causar un aumento de las enfermedades graves. Hay mucha más inmunidad a nivel de la población, así que tal vez sólo sea una ola en números, no en morbilidad y mortalidad”, remarcó el experto.

Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, en los EEUU, otra subvariante Ómicron, BA.2, continúa dominando, pero una rama de esa cepa, llamada BA.2.12.1, está absorbiendo gradualmente una mayor parte de las infecciones. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informaron el martes que, al 30 de abril, BA.2.12.1 representaba aproximadamente el 36 por ciento de los nuevos casos de COVID en los EEUU, frente al 26 por ciento de la semana pasada.

La vacunación ayuda a prevenir las formas graves del coronavirus (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Estados Unidos ha adquirido un alto nivel de inmunidad contra el COVID, dicen funcionarios de salud, a través de una combinación de vacunas, refuerzos e infección previa. Casi el 60 por ciento de las personas en el país se habían infectado en febrero, incluido aproximadamente el 75 por ciento de los niños y adolescentes. Aún así, la investigación muestra que los anticuerpos obtenidos de la vacunación o la infección disminuyen gradualmente con el tiempo, y cada nueva subvariante de Ómicron, aunque sigue siendo parte del árbol genealógico más grande de esta variante, es ligeramente diferente de la anterior, lo que significa que la capacidad de una persona para combatir infecciones del virus puede cambiar.

“Eso significa que la reinfección es posible, y tal vez incluso probable. En algún momento en el futuro, es razonable que supongamos que su sistema inmunitario encontrará un virus que puede infectarlo”, dijo Bill Hanage, profesor asociado de epidemiología en la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard.

Ómicron frente al microscopio (NHI)

Subvariantes frente a anticuerpos

En este momento, es casi imposible llegar a una conclusión general sobre los niveles de susceptibilidad de los estadounidenses a las nuevas subvariantes porque el panorama inmunológico en los EE. UU. es muy variado, dijo Hanage: algunas personas están vacunadas, otras no vacunadas pero previamente infectadas y otras aún con una combinación de vacunación e infección. “Ahora estamos en una situación en la que algunas personas pueden infectarse y otras no. Aquellas personas que pueden infectarse varían en términos de la probabilidad de que se enfermen gravemente”, agregó.

Julie Swann, profesora de la Universidad Estatal de Carolina del Norte que ha asesorado a los CDC sobre pandemias, estuvo de acuerdo y dijo que el nivel de riesgo de una persona también puede depender de otros factores, como la edad, las condiciones de salud subyacentes y el tiempo transcurrido desde la última vacunación o infección . Si una persona de 60 años recibió un refuerzo hace cuatro a seis meses, será “potencialmente susceptible a un resultado peor de uno de los omicrones, pero si se programa cerca de sus refuerzos, es posible que no sea tanto”, dijo.

En general, las personas que han sido vacunadas parecen tener la mejor protección contra las nuevas subvariantes de Ómicron , dijo Alex Sigal, virólogo del Africa Health Research Institute en Sudáfrica y uno de los autores de un pequeño estudio preliminar publicado por científicos sudafricanos el viernes, que sugiere que las personas previamente infectadas con la cepa Ómicron original no parecen tener mucha inmunidad contra las infecciones BA.4 y BA.5.

La variante Ómicron fue detectada en Sudáfrica, que hoy está experimentando nuevos brotes a causa de dos subvariantes (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

Los científicos utilizaron muestras de sangre de 39 personas, 15 vacunadas y 24 no vacunadas, que fueron previamente infectadas por la cepa Ómicron original el año pasado. Estas muestras de sangre, que contenían los anticuerpos que las personas habían desarrollado, se mezclaron con muestras de los virus BA.4 y BA.5 para ver qué tan bien los anticuerpos podían combatir las nuevas subvariantes. Estos llamados ensayos de neutralización pueden brindar a los científicos información sobre si las personas están protegidas contra BA.4 y BA.5.

Las subvariantes pudieron evadir los anticuerpos de personas vacunadas y no vacunadas, lo que sugiere que el virus puede atravesar la primera línea de defensa del sistema inmunitario y causar una infección. Pero hubo algunas diferencias notables: en muestras no vacunadas, hubo una caída de casi ocho veces en los anticuerpos contra BA.4. y BA.5, en comparación con la cepa Ómicron original; en las muestras vacunadas, solo hubo una disminución de tres veces. Los hallazgos, que se publicaron en un servidor de preimpresión y aún no han sido revisados por pares, sugieren que es poco probable que las personas no vacunadas tengan una buena protección contra la enfermedad sintomática. Sigal dijo que los hallazgos también sugieren que las personas que han sido vacunadas e infectadas con la cepa Ómicron original en realidad pueden tener una inmunidad más amplia y pueden combatir las cepas más nuevas. Incluso si las personas vacunadas se infectan “con estos nuevos linajes, mi especulación es que será leve”, agregó.

Otro estudio publicado en línea el lunes por investigadores en China analizó BA.4 y BA.5, así como BA.2.12.1, la subvariante Ómicron que actualmente está ganando terreno en los EEUU. La investigación pareció confirmar los hallazgos del estudio de Sudáfrica y también encontró que las personas vacunadas y las personas infectadas con la cepa Ómicron original no parecen neutralizar muy bien BA.2.12.1, lo que podría aumentar el riesgo de reinfecciones.

John Moore, profesor de microbiología e inmunología en el Weill Cornell Medical College, advirtió que la investigación china no se puede extrapolar por completo a los EEUU, ya que China ha usado diferentes vacunas, que no son tan efectivas como las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna. También dijo que es difícil usar datos de laboratorio para interpretar lo que significará en un entorno del mundo real.

Empleados en una fábrica de test de COVID trabajan creando nuevos productos para satisfacer la demanda ante el crecimiento de las pruebas caseras.(REUTERS/Stephane Mahe/File Photo)

¿Estoy en riesgo de reinfección?

“Los datos en general sugieren que las subvariantes de Ómicron son más resistentes a los anticuerpos que las cepas anteriores y podrían plantear problemas adicionales para las personas vacunadas y/o infectadas”, indicó Moore. “Es una advertencia para el futuro de que vamos a ver una evolución continua y la aparición de variantes más preocupantes. Van a ser más transmisibles o más resistentes a los anticuerpos o ambos”, agregó el experto.

Por su parte, Hanage adelantó que si bien más personas pueden ser susceptibles a las reinfecciones, debido al alto nivel de inmunidad de las vacunas y las infecciones previas, es probable que menos personas se enfermen gravemente. Swann dijo que espera una ola “impactante” de casos de covid en los EEUU en junio, cuando la inmunidad de la última ronda de refuerzos e infecciones de Ómicron comience a disminuir. Pero agregó que no espera que la hospitalización y las muertes alcancen las alturas que alcanzaron durante el aumento invernal.

También dijo que las personas con mayor riesgo ahora tienen acceso al medicamento antiviral altamente efectivo de Pfizer, Paxlovid, así como a medicamentos preventivos como el anticuerpo monoclonal de AstraZeneca, Evusheld. “Obtener una dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID también reduce el riesgo de reinfección”, recordó.

