Cómo construir un “proyector” casero para poder disfrutar del eclipse solar parcial de forma segura

Las regiones más australes de la Argentina y Chile serán los territorios con mayor capacidad de observación, ya que podrán apreciar cómo el Sol se cubre en casi un 50%

Este sábado 30 de abril desde las 17:30, 7 países disfrutarán del eclipse solar parcial, aunque con distintas intensidades. Las regiones más australes de la Argentina y Chile serán los territorios con mayor capacidad de observación, ya que podrán apreciar cómo el Sol se cubre en casi un 50% . Sin embargo, no importa qué tan oscuro se encuentre, mirarlo directamente provoca daños en los ojos. Es por este motivo que, de no contar con los aditamentos adecuados, se puede realizar un proyector casero.

El eclipse solar parcial no llegará solo, ya que casi 15 días más tarde habrá un segundo, aunque será lunar y total . Vale destacar que este evento forma parte del ciclo de Saros 119, que tiene lugar cada 18 años y 11 días y consta de 71 fenómenos naturales. Este sábado, la Luna pasará por delante del borde del Sol y solo podrá ser visible desde Argentina, Chile, Uruguay, el sur de Perú y Bolivia, el oeste de Paraguay y una pequeña región de Brasil. Aunque la zona con mayor visibilidad para este evento será sobre el océano Pacífico, entre la Antártida y Sudamérica.

La NASA recreó el ciclo de Saros 119, que tiene lugar cada 18 años y 11 días

Pese a la emoción que puede surgir de un evento de este calibre, los expertos advierten que no se debe observar este fenómeno sin elementos de protección adecuados, como son los anteojos con filtros especiales. “Puede causar quemaduras en la retina, tejido en el que se procesa las imágenes y luego se transmiten al cerebro. Estas lesiones pueden ser de leves a severas y hasta se pueden generar cuadros de ceguera permanente”, señaló a Infobae la doctora Laura Taverna, oftalmóloga de INEBA.

Mientras que, Rogelio Ribes Escudero, oftalmólogo del servicio de Oftalmología del Hospital Alemán, agregó: “La córnea y el cristalino son dos lentes. Por lo tanto, si se mira directamente la luz del sol, habrá un daño de la mácula (centro de la retina), que conlleva lesiones que son irreversibles”.

Los detalles del eclipse

En cuanto a la duración del eclipse, el máximo de apreciación del solar será de 7 minutos, porque el proceso de ocultamiento dura muy poco . Es decir que, tras comenzar cerca de las 17:30, el momento donde se verá el sol “a medias” tendrá lugar cerca de las 18:10. “Será visible desde casi toda la República Argentina, pero la región más favorecida será la del sudoeste. Desde Buenos Aires será visible a partir de las 5:45 hasta la puesta del sol”, explicó a este portal Constantino Baikouzis, investigador astronómico y director del programa Parque Astronómico de la Matanza.

Vale aclarar que en las regiones patagónicas iniciará a las 16:46 , momento en que el Sol se encuentra cerca del horizonte y el punto máximo tendrá lugar a las 17:57, aproximadamente. Casi de forma simultánea con el atardecer.

Seguí este tutorial para construir un proyector a partir de una caja

Cómo construir un proyector visual casero

Se necesita:

1- Una caja de cartón

2- Una hoja de papel blanca

3- Papel aluminio

4- Cinta adhesiva

5- Tijeras

6- Lapicera o lápiz

7- Una aguja

Paso a paso

1- Tomar una caja, en el ejemplo se usa una de cereal, y dibujar el contorno de su base en la hoja de papel.

2- Recortar el rectángulo trazado y pegarlo en la base de la caja, por dentro: esta será la pantalla.

3- Cerrar la caja y hacer dos huecos en la parte superior, uno de cada lado.

4- Recortar un pedazo de papel aluminio para cubrir uno de los hoyos y pegarlo.

5- Hacer un huequito en el centro del papel aluminio con la aguja.

Consejo: para una mejor observación, la abertura debería estar ubicada del lado de atrás, en uno de los laterales de la caja. De este modo, se estará de espaldas al eclipse y el evento se hará visible en esa pantalla del proyector sin riesgos.

En el caso en que se cuente con un telescopio o binoculares y que éstos no tengan un filtro para este evento, un consejo de los expertos es buscar que la luz del Sol pase a través de éstos y se proyecte sobre una superficie lisa REUTERS/Amir Cohen

Bonus track para los amantes de la astronomía

En el caso en que se cuente con un telescopio o binoculares y que éstos no tengan un filtro para este evento, un consejo de los expertos es buscar que la luz del Sol pase a través de éstos y se proyecte sobre una superficie lisa. De este modo, aunque no se observará directamente, se podrá apreciar no solo el eclipse, sino hasta algunos detalles más específicos.

Vale destacar que para los telescopios se recomienda usar “lentes de bajo aumento ya que producen imágenes más grandes y generan menos calor, protegiendo así el instrumento” , aconsejan desde el Grupo Astronómico Osiris, radicado en la Patagonia.

SEGUIR LEYENDO: