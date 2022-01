Un estudio israelí reveló que la cuarta dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 quintuplica los anticuerpos

La cuarta dosis de la vacuna quintuplica los anticuerpos, según un estudio israelí (REUTERS/Amir Cohen)

La aplicación de una cuarta dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus es segura y quintuplica los anticuerpos, aseguró el martes el primer ministro israelí Naftali Bennett, al visitar un hospital que realizó un estudio al respecto.

“La ola de Ómicron está creciendo. Hemos ganado cinco valiosas semanas durante las cuales el Estado de Israel realizó los preparativos necesarios. A lo largo de la visita, hemos visto los preparativos realizados aquí en el hospital, así como en todo Israel, para estar en condiciones de absorber un número muy elevado de pacientes gravemente enfermos por Ómicron”, dijo en declaraciones a la prensa.

Pero agregó: “Ahora, la ola está creciendo realmente y esperamos tener decenas de miles de casos confirmados en los próximos días. La buena noticia es que la vacuna funciona, de modo que todo aquel que vacune y use correctamente la máscara, probablemente no se enfermará gravemente, y ello pasará en cuestión de días. Por consiguiente, está en nuestras manos”.

Bennet dijo que la administración de la cuarta dosis a 154 empleados del hospital Sheba, cerca de Tel Aviv, demostró que el prodecimiento “funciona”.

“Una semana después de la cuarta dosis, sabemos con un alto nivel de certeza que la cuarta dosis es segura”, declaró junto a la profesora Galia Rahav, jefa de la unidad de enfermedades infecciosas de Sheba y directora del estudio.

Naftali Bennett durante su visita al hospital donde se realizó el estudio (Foto: REUTERS)

“Esto significa probablemente un aumento significativo de la protección contra la infección y contra la hospitalización y los síntomas graves”, prosiguió, apuntando que el centro publicará sus conclusiones en breve.

El viernes, Israel comenzó a administrar la cuarta vacuna a personas con inmunidad débil y el lunes amplió esta medida a los trabajadores sanitarios y a las personas mayores de 60 años, convirtiéndose en uno de los primeros países en hacerlo.

El país ha registrado oficialmente más de 1,4 millones de casos de infección por COVID-19, incluidos 8.247 fallecidos.

“Los hospitales y las empresas de servicio médico en todo el país se están preparando tanto para escenarios moderados como severos. Nosotros, el gobierno de Israel, estamos haciendo todo lo posible para cumplir nuestro objetivo de mantener la rutina de la economía israelí en la medida de lo posible, mientras protegemos a los más vulnerables de nuestra sociedad”, seguró el primer ministro israelí.

El país ha registrado oficialmente más de 1,4 millones de casos de infección por covid-19, incluidos 8.247 fallecidos (REUTERS/Nir Elias)

Los más vulnerables, señaló, “son los no vacunados, especialmente los niños. Ante todo, hay muchos niños hasta la edad de cinco años que no pueden ser vacunados y niños de 5-12 años, entre los cuales un significativo número de ellos ya ha sido vacunado pero muchos no fueron vacunados o no lo han hecho en forma completa. Hemos ganado un tiempo valioso, los hemos convocado para que se vacunen y aún seguimos diciendo, lleven a los niños hoy mismo a vacunar y ustedes evitarán disgustos, el aislamiento, y Dios no lo permita, enfermedades graves”.

“El segundo grupo afectado está compuesto por adultos mayores de 60 años y personas con enfermedades preexistentes”, agregó, y contó que está “muy satisfecho de que transcurridos dos días desde el anuncio de la posibilidad de recibir la cuarta dosis, más de 100.000 israelíes ya se han registrado o han sido vacunados. Ayer lo hicieron más de 20.000 adultos”.

“Aprovechen y tómense el tiempo para hacerlo”, recomendó.

(Con información de AFP)

