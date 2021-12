Aislamientos más cortos por COVID-19: evalúan sus beneficios y riesgos

Por el aumento de casos de COVID-19, se temen que crezca la ocupación de camas en hospitales (Foto:Captura)

La variante Ómicron del coronavirus se transmite más rápido que las otras variantes de preocupación que se han generado desde el inicio de la pandemia hace dos años. Expertos en infectología e inmunología de todo el mundo están preocupados por la posibilidad de que haya más personas afectadas con la enfermedad COVID-19 que requieran internación y que se vuelvan a desbordar los centros hospitalarios.

Pero al mismo tiempo esa preocupación choca con los expertos que sostienen que ya habría que aceptar que el virus es endémico, y se deberían dejar de lado las medidas como cierres de fronteras y adoptar normas de aislamiento tanto de pacientes como de contactos estrechos más cortas. Algunos temen que el acortamiento de los aislamientos podrían favorecer una mayor circulación del coronavirus.

En la Argentina, el Consejo Federal de Salud también está evaluando un cambio. El Ministerio de Salud de Córdoba ya decidió acortar los aislamientos como medida excepcional. En los Estados Unidos, las nuevas recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC) han generado polémica, y hasta fueron motivo de burlas en las redes sociales.

Una de las nuevas recomendaciones de los CDC es que si una persona da positivo en la prueba de COVID-19 debe aislarse y permanecer en la casa solo durante 5 días. Esta recomendación es para todas las personas independientemente del estado de vacunación.

Después de esos 5 días de aislamiento, si la persona no tiene síntomas o sus síntomas se están resolviendo, puede salir de su casa . Pero debe seguir usando una mascarilla o barbijo cuando esté con otras personas durante 5 días más. En cambio, advirtieron los CDC, si la persona tiene fiebre, debe seguir en la casa hasta que se le pase.

La directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), Rochelle Walensky, justificó la recomendación de acortar los días de aislamiento por el COVID-19 (EFE/EPA/ERIN CLARK / POOL)

Otra de las recomendaciones de los CDC fue para los contactos estrechos. Si una persona quedó expuesta a la posibilidad de haberse contagiado porque es contacto estrecho de otra que tiene la enfermedad COVID-19, solo tiene que permanecer aislada durante 5 días.

Esta recomendación es únicamente para las personas que hayan completado el esquema de vacunación con los inoculantes de Moderna y de Pfizer/BioNTech más de 6 meses antes y no hayan recibido la tercera dosis de refuerzo. También para las que hayan recibido la vacuna de una sola dosis de Johnson & Johnson hace más de 2 meses y no se hayan aplicado el refuerzo, y para las personas que no estén vacunadas.

Las nuevas recomendaciones de los CDC se produjeron en medio de una avalancha de nuevas infecciones que ha privado a muchos hospitales de trabajadores porque fueron afectados por la infección o porque son contactos estrechos y tienen que mantener el aislamiento. También hubo cancelaciones de vuelos aéreos porque el personal se vio también afectado por el COVID-19.

Pero al acortar los aislamientos puede llevar a que cientos de miles de personas infectadas renuncien a hacerse los testeos. Se corre el riesgo de que las personas afectadas contagien el coronavirus. Con respecto a los aislamientos más cortos, “esto tiene más que ver con la economía que con la ciencia”, dijo Yonatan Grad, profesor asociado de inmunología y enfermedades infecciosas en la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, según el diario The New York Times.

“Sospecho que lo que hará es que, al menos, algunas personas salgan del aislamiento más rápidamente, por lo que habrá más oportunidades de transmisión y eso, por supuesto, acelerará la propagación del Covid-19″, añadió, señalando que es poco probable que la gente se adhiera estrictamente a los consejos de enmascaramiento después de salir del aislamiento.

La doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, dijo en una entrevista que las nuevas orientaciones habían sido necesarias por el volumen de personas a punto de infectarse. Los funcionarios de la agencia estudiaron detenidamente los datos de transmisibilidad de las variantes anteriores y los indicios de que Ómicron causaba una enfermedad menos grave.

Pero en última instancia, dijo la doctora Walensky, decidió que las pruebas rápidas no eran lo suficientemente eficaces para diagnosticar la infecciosidad en las personas. “No se hace necesariamente una prueba si no se sabe lo que se va a hacer con el resultado”, dijo, y añadió: “El número previsto de casos que estábamos viendo nos obligaba a tomar medidas en este momento”. La agencia no recomendó la realización de pruebas rápidas antes de que las personas abandonaran el aislamiento .

Pero algunos científicos sostienen que las pruebas rápidas son la indicación más conveniente para saber si alguien sigue transmitiendo el coronavirus. La doctora Walensky negó que la disponibilidad de las pruebas afectara la decisión de la agencia, y dijo que el barbijo por sí solo abordaba el riesgo de que las personas infectadas siguieran siendo contagiosas después del aislamiento. Los CDC han pedido a las personas infectadas que lleven una máscara cerca de otras personas durante cinco días después de salir del aislamiento.

El Consejo Federal de Salud debate si acorta los tiempos de aislamientos (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

En la Argentina, el Ministerio de Salud de Córdoba, cambió el protocolo. “Se acorta a 5 días el período de aislamiento de los contactos estrechos, contando a partir de la fecha de ultimo contacto con el caso positivo, siempre y cuando sean asintomáticos, presenten esquema completo de 2 o 3 dosis (según corresponda) y un test de antígeno negativo al día 5″.

Se acorta a 7 días el aislamiento de los casos positivos que cursaron cuadros con síntomas leves o moderados, sin necesidad de internación y que presenten esquema completo de 2 o 3 dosis según corresponda, sin necesidad de realizar un test para su alta y habiendo pasado al menos 24 horas sin síntomas. Es importante reforzar, a partir del alta y por 3 días más las medidas de prevención como el uso de barbijo quirúrgico, ventilación y evitar reuniones sociales o familiares.

Más allá de Córdoba, el resto de las autoridades sanitarias también está evaluando un cambio. El Consejo Federal de Salud (Cofesa) se reúne hoy , a través de una videoconferencia, con una agenda que tiene cuatro temas centrales: el avance del plan de vacunación, la situación epidemiológica de cada distrito de acuerdo al crecimiento de contagios de los últimos días, la definición sobre acortar el tiempo de aislamiento y la decisión de autorizar la venta de test de autoevaluación en la farmacias.

