Posible baja de los días de aislamiento para pacientes con COVID-19: los expertos tienen dudas

En Estados Unidos, aún el 38% de la población no se ha acercado a completar el esquema de vacunación contra el COVID-19, y se registra un aumento de los contagios impulsado por la variante de preocupación Ómicron del coronavirus. Ese incremento ha llevado a más cancelaciones de vuelos a fin de año por la cantidad de empleados afectados por el coronavirus.

Ante esa situación, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos acortaron la cantidad de días que recomiendan para mantenerse aislado tanto para las personas que tienen la enfermedad de COVID-19 como para las que son contactos estrechos. El aislamiento es la medida que ayuda a que se reduzca la circulación del virus a otras personas. ¿Es conveniente reducir el aislamiento a solo 5 días?

Una de las nuevas pautas de los CDC es que si una persona da positivo en la prueba de COVID-19 debe aislarse y permanecer en la casa durante 5 días. Esta recomendación es para todas las personas independientemente del estado de vacunación. Después de esos 5 días de aislamiento, si la persona no tiene síntomas o sus síntomas se están resolviendo, puede salir de su casa. Pero debe seguir usando una mascarilla o barbijo cuando esté con otras personas durante 5 días más. En cambio, advirtieron los CDC, si la persona tiene fiebre, debe seguir en la casa hasta que se le pase.

En tanto, si una persona quedó expuesta a la posibilidad de haberse contagiado porque es contacto estrecho de otra que tiene la enfermedad COVID-19, solo tiene que permanecer aislada durante 5 días. Esta recomendación es únicamente para las personas que hayan completado el esquema de vacunación con los inoculantes de Moderna y de Pfizer/BioNTech más de 6 meses antes y no hayan recibido la tercera dosis de refuerzo. También para las que hayan recibido la vacuna de una sola dosis de Johnson & Johnson hace más de 2 meses y no se hayan aplicado el refuerzo, y para las personas que no estén vacunadas.

Los contactos estrechos deben permanecer en la casa durante 5 días. Antes, debían estar 10 días. Después, la persona tiene que continuar usando una mascarilla o barbijo cuando se encuentre con otras durante los 5 días siguientes. Los CDC admiten que si no puede estar en aislamiento, el contacto estrecho debe llevar mascarilla durante 10 días. También debería hacerse el testeo al quinto día de haber estado con la persona con COVID-19. Si desarrolla síntomas, tiene que hacerse la prueba y quedarse en la casa.

En cambio, si una persona estuvo expuesta al virus y pasó a ser un contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-19, y si también ya recibió la dosis de refuerzo o completó el esquema con las vacunas contra el COVID-19 Pfizer o Moderna en los últimos 6 meses o recibió la vacuna de Johnson & Johnson en los últimos 2 meses, no tiene que hacer aislamiento. Los CDC le recomiendan llevar una mascarilla cuando se encuentra con otras personas durante 10 días, se tiene que hacer el testeo al quinto día si es posible. Si presenta síntomas, esa persona tiene que hacerse el testeo y permanecer en la casa.

Los funcionarios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalaron que el cambio en la orientación se ajusta a la creciente evidencia de que las personas con el coronavirus son más infecciosas en los dos días anteriores y los tres días posteriores a la aparición de los síntomas . ¿Debería realizarse la misma recomendación en países de Sudamérica?

En Argentina, ya se está evaluando si conviene un cambio en los tiempos de duración del aislamiento. Según informó a Infobae la directora Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, Analía Rearte: “Estamos trabajando en eso. Cuando tengamos definiciones, se van a difundir”. La ministra de Salud, Carla Vizzotti, en diálogo con radio FM Urbana Play, también dijo hoy: “Estamos revisándolo en forma permanente, sobre todo en esta etapa en la que la vacuna tiene un rol, la particularidad de la variante Ómicron y la levedad de los casos. Ante la transmisibilidad, lo que está impactando ya no son las cuarentenas sino los aislamientos”.

Para la médica Gabriela Ensinck, de la comisión de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), “los CDC establecieron ahora solo 5 días de aislamiento para las personas con COVID-19 y para los contactos estrechos con vacunación completa y dosis de refuerzo. “Se basan en que suman las 48 horas previas a que la persona tenga los síntomas de la infección y los 3 días siguientes. También los contactos estrechos solo tienen que aislarse 5 días. Es para personas ya vacunadas completamente”.

En cuanto a la posibilidad de que se haga lo mismo en Argentina, la doctora Ensinck comentó: “Hasta ahora el aislamiento para personas con COVID-19 y para los contactos estrechos es de 10 días. En nuestro país, hay que esperar que el Ministerio de Salud determine cuál será la medida para adoptar”.

Para la doctora Angela Gentile, de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas y la Sociedad Argentina de Pediatría, “pasar el aislamiento de 10 a 5 días no sería adecuado . Porque hay muchos casos asintomáticos en este momento”. En diálogo hoy con Infobae, Gentile dijo: “Yo sugeriría un aislamiento de 7 días y con PCR para detectar casos asintomáticos”.

El doctor Javier Farina, de la Sociedad Argentina de Infectología, solo está de acuerdo con el cambio de aislamiento que hicieron los CDC para los casos estrechos, pero no para los casos de personas con COVID-19. “Es justificable reducir el período de aislamiento a cinco días para los contactos estrechos y que se hagan el testeo después de cinco días de haber estado con un caso confirmado de COVID-19. Este cambio se debe a que las nuevas variantes tienen un período de incubación más corto que las anteriores. Más del 90% de los contactos estrechos dan positivo durante los primeros cinco días”, dijo Farina a Infobae.

En cambio, Farina consideró que el acortamiento del aislamiento a 5 días no sería beneficioso para las personas con COVID-19 en base a la evidencia científica actual. “No me parece una medida adecuada a la luz del conocimiento actual: hay personas con COVID-19 que pueden contagiar hasta el día 10 después del inicio de los síntomas. Por lo cual, el aislamiento de 5 días no sería adecuado por el momento. Igualmente, como la pandemia es una situación dinámica, todo puede modificarse”.

Mirna Biglione, médica e investigadora del Instituto INBIRS, dependiente del Conicet y la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, comentó: “Las restricciones sanitarias han sido una necesidad y ayudaron a frenar las olas del coronavirus. Estamos en un nuevo contexto, hay variantes del coronavirus diferentes y acceso a la vacunación. De todos modos, el aislamiento de casos positivos o sospechosos y el uso correcto del barbijo siguen siendo clave. Por un lado, porque aún hay personas con una sola dosis o sin vacunarse. Por otro lado, el aislamiento y el barbijo son necesarios para evitar la propagación y que surjan nuevas variantes”.

En países como Argentina, la variante Ómicron empezó a generar brotes, pero también circula Delta. Por lo cual, cambiar el tiempo de aislamiento debería considerar las variantes circulantes, señalan expertos

Según la doctora Biglione “en una ola con la variante Ómicron como mayoritaria y una alta tasa de vacunación contra el COVID , el acortamiento de los días de aislamiento es factible, aunque aún faltan datos científicos para afirmar que se comporta como un virus respiratorio que solo causa síntomas leves. Pero tomar esa decisión con la variante Delta aún circulando puede ser riesgoso especialmente para las personas que aún no recibieron las dosis adecuadas de vacunas”.

En tanto, la presidenta de la Sociedad Argentina de Virología, Lucía Cavallaro, se manifestó en desacuerdo con los cambios de recomendaciones que hizo el CDC. “Sugieren el uso del barbijo solo por algunos días en caso de ser contacto estrecho o con COVID-19 después de los 5 días de aislamiento. Sin embargo, hoy las personas deberían estar usando de manera adecuada todo el tiempo, incluso al aire libre cuando se encuentran con otras”, afirmó. Una de las razones para intensificar el uso del barbijo es que la variante Ómicron podría causar más casos asintomáticos, pero las personas contagian igualmente, según Cavallaro. “Hay que esperar las recomendaciones de las autoridades sanitarias de cada país. Porque podrían ser diferentes a las de Estados Unidos”, agregó.

Para el médico Martín Hojman, de la Sociedad Argentina de Infectología, “el aislamiento más corto en Estados Unidos es una medida económica y no epidemiologica. Tienen que recomendarlo porque si no se quedan sin personal de salud porque los contactos estrechos en este momento son muchísimos allí. Si la situación sigue en crecimiento en Argentina, la misma recomendación podría ser necesaria también”.

Romina Mauas, médica infectóloga y coordinadora de consultorios de Helios Salud, dijo: “Argentina podría ir en camino hacia la recomendación del aislamiento como la que hicieron los CDC. Dependerán de los estudios de vigilancia genómica de las variantes y del nivel de vacunación de cada persona. En nuestro país, habría que mejorar la capacidad de testeos incluyendo a los contactos estrechos y acelerar la aplicación de dosis y las de refuerzo”.

