Ante el aumento de la variante Ómicron, ¿qué hacer si se obtiene un resultado positivo de COVID-19?

Cuando se obtiene un resultado positivo, se debe poner la persona en cuarentena de inmediato. No importa si se hizo una prueba rápida o una prueba de PCR

La variante Omicron avanza en el mundo. Considerada una variante altamente contagiosa de COVID-19, gana terreno en los Estados Unidos, donde hay una mayor cantidad de personas que dan positivo en la prueba del virus, incluidas, las personas que han sido vacunadas.

Pasaron casi dos años de pandemia y todavía es complicado averiguar a veces qué se supone que debe hacer después de recibir un resultado positivo de la prueba, y la variación del estado de vacunación entre la población

Un estudio científico mostró que dos dosis de las vacunas de Sinopharm, Johnson & Johnson y Sputnik V serían menos efectivas contra Ómicron Los resultados, que aún no han sido revisado por pares, son similares a los estudios de esta semana que sugirieron que las dos inyecciones de Pfizer, Moderna y AstraZeneca no alcanzan buenos estándares protectores y plantean la necesidad de un refuerzo

El laboratorio británico AstraZeneca anunció el jueves pasado que su cóctel de anticuerpos monoclonales contra el COVID-19 mantiene la actividad neutralizante contra la nueva y contagiosa variante Ómicron del SARS-CoV-2, de acuerdo con un estudio independiente.

Ómicron se multiplica 70 veces más rápido que Delta en los bronquios. Esta es la conclusión de un estudio realizado por científicos de Hong Kong. La investigación también comprobó que la infección de la nueva variante en el pulmón es menor que la del SARS-CoV-2 original

En un escenario que va cambiando día a día, médicos y funcionarios de salud pública dieron algunos consejos para después de una prueba positiva: desde poner en cuarentena hasta informar a los contactos y buscar atención médica.

Las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC) son las mismas, ya sea que no se esté vacunado, que esté vacunado o que haya recibido una dosis de refuerzo: hay que aislarse durante 10 días.

El día uno se cuenta después de que aparecieron sus síntomas, independientemente de cuándo obtuvo el resultado de la prueba. Si obtuvo un resultado positivo sin experimentar síntomas de COVID-19, el reloj comienza el día después de que realizó la prueba. Si se presentan síntomas después de que el resultado de la prueba sea positivo, el día uno es el primer día después de que aparecen los síntomas.

Cómo asilarse de forma correcta sigue siendo una pregunta. La idea es quedarse en casa en una habitación y baño privados, si es posible. Evite o limite la interacción con otros miembros de su hogar. Si debe estar en la misma habitación con otras personas, todos deben usar una máscara de alta calidad. Mantenga la habitación bien ventilada, por ejemplo, abriendo ventanas o puertas, dicen los médicos.

¿Qué sucede si obtengo un resultado negativo en la prueba durante un período de cuarentena de 10 días? ¿puedo dejar de aislarme?

Una prueba rápida se volverá negativa mucho antes de que una PCR se vuelva negativa, entonces, ¿podría seguir perdiendo el pelo? No lo sabemos “, dice David Wohl, profesor de medicina en la división de enfermedades infecciosas de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill REUTERS/Andrew Kelly

No. Las pruebas de PCR falsas positivas son raras. Y una prueba rápida no es tan sensible como una prueba de PCR, por lo que no puede interpretar un resultado negativo de una prueba rápida como una señal de que ya no es infeccioso.

“Una prueba rápida se volverá negativa mucho antes de que una PCR se vuelva negativa, entonces, ¿podría seguir perdiendo el pelo? No lo sabemos “, dice David Wohl, profesor de medicina en la división de enfermedades infecciosas de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

¿Dejo de aislarme después de 10 días o necesito un resultado negativo en la prueba?

Los médicos sugieren que no es necesario que el resultado de la prueba sea negativo para salir del aislamiento después de 10 días. Muchos advierten contra la prueba después de 10 días porque el virus muerto o los restos virales pueden producir una prueba positiva incluso cuando ya no sea infeccioso. Debe asegurarse de que sus síntomas estén mejorando y de que hayan pasado 24 horas desde la aparición de fiebre o el uso de medicamentos para reducir la fiebre, dicen los CDC.

“Muchos pacientes aún experimentan fatiga y otros síntomas durante más de 10 días, pero mientras los síntomas mejoren, está bien dejar de aislarse después del período de 10 días”, dice Kristin Englund, médica de enfermedades infecciosas de la Clínica Cleveland. “Para el paciente promedio, 10 días deberían ser completamente adecuados”, agrega.

Si está gravemente enfermo, hable con su médico sobre el aislamiento por más tiempo. Las personas inmunodeprimidas debido a una afección de salud o medicamentos pueden necesitar aislarse por hasta 20 días y volver a hacerse la prueba , según dicen los CDC.

“Sabemos que, por lo general , el sistema inmunológico de nuestros pacientes inmunodeprimidos no elimina este virus tan rápido como otros”, explica el Dr. Englund. “Pueden eliminar el virus por más tiempo”, agrega el especialista

¿A quién debo informar después de una prueba positiva?

Como mínimo, debe informar a sus contactos cercanos, que los CDC definen como cualquier persona de la que haya estado a menos de 2 metros durante un total de 15 minutos o más durante un período de 24 horas.

Algunos médicos recomiendan lanzar una red más amplia. “Si ha tenido síntomas durante unos días y luego dio positivo en la prueba, dígale a las personas con las que ha estado en contacto desde que comenzó a experimentar los síntomas”, dice el Dr. Englund.

El Dr. Wohl cree que la guía de 2 metros y 15 minutos está desactualizada, ya que las variantes Delta y Omicron son más contagiosas que la versión original del virus. “Me preocuparía si fueran 6,5 minutos de contacto”, esgrime. “Le dejaría saber a cualquiera que estuvieras en el interior sin una máscara, especialmente si estabas a menos de dos metros”.

Los expertos siguen recomendando los dos metros de distancia REUTERS/Ahmed Jadallah

¿Los contactos cercanos que están vacunados tienen que ponerse en cuarentena?

Las recomendaciones actuales de los CDC dicen que las personas que están completamente vacunadas no necesitan ponerse en cuarentena después del contacto con una persona positiva para Covid-19 a menos que tengan síntomas. La agencia aconseja que los contactos cercanos se hagan la prueba de cinco a siete días después de la exposición, incluso si no tienen síntomas, y deben usar una máscara en el interior en público hasta recibir un resultado negativo. Si no se hacen la prueba, deben usar una máscara en público en interiores durante 14 días después de la exposición.

Cualquier persona no vacunada que se considere un contacto cercano debe ponerse en cuarentena durante 10 a 14 días, según las recomendaciones del departamento de salud local.

Ahora bien ¿qué sucede si mi contacto cercano es alguien con quien vivo, como mi cónyuge o mi hijo? ¿Debería tomar más precauciones? Idealmente, la persona que dio positivo en la prueba se aísla de otros miembros del hogar tanto como sea posible. Si no pueden hacerlo, todos deben tomar precauciones, incluido el uso de máscaras mientras se encuentran en la misma habitación y mantener las puertas y ventanas abiertas para mejorar la ventilación, incluso si todos en el hogar están vacunados.

Un miembro de su hogar que esté en contacto cercano que esté vacunado y no tenga síntomas no necesita estar en cuarentena siempre que use una máscara en el interior hasta que obtenga una prueba negativa entre cinco y siete días después de la exposición

¿Cuándo debo llamar a mi médico?

Medical worker examining female patient through stethoscope in ICU. Healthcare professional is looking at sick woman in hospital. They are wearing protective face mask during COVID-19 pandemic.

Hay que Llamar al médico si sus síntomas incluyen fiebre alta durante varios días, dificultad para respirar o dolor en el pecho, o incapacidad para beber o comer, dicen los expertos. La pérdida del olfato y el gusto es un síntoma común y puede persistir más de 10 días.

Los tratamientos de infusión, que pueden reducir la gravedad y la duración de la enfermedad, están dirigidos a personas con enfermedad leve a moderada. Datos recientes han demostrado que algunos tratamientos no son muy efectivos contra la variante Ómicron. Pero la mayoría de los resultados de las pruebas de laboratorio de PCR no especifican para qué versión del virus da positivo.

Los médicos recomiendan tener un termómetro y un oxímetro de pulso, que miden su nivel de oxígeno, así como también ibuprofeno o acetaminofeno de venta libre. Beber mucho líquido.

¿Qué síntomas merecen una visita al hospital o a la sala de emergencias?

Vaya si experimenta dificultad para respirar grave o dolor en el pecho. Controle sus niveles de oxígeno varias veces al día con un oxímetro de pulso, incluso si no siente falta de aire. Un nivel de saturación de oxígeno normal está entre el 95% y el 100%, recomiendan desde el CDC.

¿Qué tan pronto después de un período de aislamiento debería recibir una dosis de vacuna o un refuerzo?

Los médicos recomiendan esperar para recibir una vacuna o un refuerzo hasta que se sienta completamente recuperado. Pero hágase esas vacunas si no las ha hecho, dicen los médicos.

La evidencia de Sudáfrica indica que los anticuerpos de una infección previa por Covid no son tan protectores como lo eran contra cepas anteriores. “Todo indicio es que el refuerzo será importante para tener protección contra Omicron”, finaliza el Dr. Snyder.

