Por qué es importante saber cómo nació la variante Ómicron

La variante Ómicron del coronavirus es “altamente transmisible” y requiere una “acción urgente”, afirmaron las voces sanitarias del mundo ante la aparición de una nueva mutación del SARS-CoV-2.

Concretamente, Ómicron tiene 50 mutaciones, 32 de las cuales se encuentran en la proteína S, que sirve de llave de acceso a las células humanas .

Mientras la comunidad científica se apura en comprobar su contagiosidad, mortalidad y efectividad para evadir las vacunas, otra parte de los investigadores y las autoridades gubernamentales de los principales países del mundo se preguntan ¿cómo surgió esta nueva variante?

Una de las herramientas clave que utilizan los científicos para descifrar el origen de una variante particular del coronavirus es observar su código genético . Al igual que una persona que quiere averiguar su ascendencia y mediante el rastreo de un linaje particular en sus genes puede darle la respuesta, el genoma del virus también contiene pistas que llevan a desentrañar su verdadero origen.

“Ha sido muy común usar un árbol evolutivo, o un árbol genealógico, de estos virus SARS-CoV-2 para detectar introducciones en lugares como Australia y Taiwán que no han tenido mucha propagación local”, afirmó a NPR Trevor Bedford, virólogo computacional y profesor en el Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson en Seattle. “Puede averiguar de dónde provienen las importaciones observando el genoma viral y comprobando: ‘¿Se acerca en sus características de secuencia a [cepas] que están circulando en otros lugares que han sido secuenciadas y compartidas con la base de datos?’ “, agregó.

A continuación, los científicos pueden observar, a medida que continúan tomando muestras en la nueva región a lo largo del tiempo, cómo cada variante en particular comienza a detectar mutaciones adicionales , a menudo benignas, paso a paso hasta que se transforma en una cepa significativamente diferente. Pero Bedford dice que cuando miras el árbol genealógico de esta variante Ómicron, hay algo sorprendente: “Las secuencias más cercanas son de mediados de 2020, es decir, hace más de un año. Eso es muy raro de ver”.

En otras palabras, si bien los científicos pueden decir que esta variante evolucionó a partir de una cepa que circulaba a mediados de 2020, en los meses intermedios no ha habido rastros de todas las versiones intermedias que los investigadores habrían esperado encontrar a medida que se transformó en su forma actual. “No se relaciona con nada que estuviera circulando más recientemente. Sin embargo, sus mutaciones lo sitúan muy lejos de esa cepa de 2020″, destacó.

¿Cómo se explica esto?

Hipótesis # 1: La fuente animal

Según Bedford, la cepa de mediados de 2020 pudo haber infectado a una población animal desconocida, y luego haya evolucionado a medida que se propagó entre ellos y recientemente se haya dispersado nuevamente a los humanos. Pero el experto cree que es poco probable que la hipótesis sea cierta: “Esto se está volviendo técnica Pero la esencia es que uno esperaría ver signos del material genético del animal en el genoma y, en cambio, hay una inserción de ARN humano que a lo largo de la rama [evolutiva de Ómicron], estaba evolucionando en un humano”.

Hipótesis # 2: “Propagación críptica” en una región no monitoreada

La segunda posibilidad, dice Bedford, es que la cepa de mediados de 2020 comenzó a circular en un lugar donde no ha habido mucho seguimiento, “quizás en algún lugar del sur de África”. Eso permitiría que el virus evolucionara fuera del radar durante todo este tiempo. “Y, finalmente, para cuando llegas a 2021, ha detectado suficientes mutaciones que se han vuelto [mucho más] transmisibles y luego explotan en la escena en ese momento”, hipotiza Bedford.

Pero también encuentra que ese escenario, al que los científicos a veces se refieren como “propagación críptica”, es difícil de creer. “Porque si pareciera que como [esta cepa del virus] estaba en camino de convertirse en Ómicron y convertirse en un virus bastante transmisible, [las versiones anteriores] habrían comenzado a propagarse más ampliamente hace un momento”. Y en ese momento se habría notado en países que sí tienen sistemas de vigilancia robustos.

Su colega Richard Lessells es un especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de KwaZulu-Natal en Durban, Sudáfrica, y parte del equipo que identificó Ómicron en Sudáfrica y alertó al mundo. Lessells está de acuerdo. Por un lado, señala que ciertamente hay países en África donde no ha habido muchas muestras en curso del coronavirus. De hecho, dice, anteriormente en la pandemia, los laboratorios de Sudáfrica detectaron una variante que no se había visto antes en un viajero de Tanzania, uno de varios países del África subsahariana “donde no estaban midiendo muy bien la epidemia”.

“ Ahora, esa variante nunca despegó realmente en ningún área. Y todavía no sabemos hasta qué punto estaba circulando en Tanzania y cuál era su significado. Pero esos episodios en realidad ilustran que una vez que una variante llega a Sudáfrica, al menos, es menos probable que se identifique. Tenemos 7 centros de secuenciación [genómica] que están conectados a los laboratorios de diagnóstico públicos y privados en todo el país”, señala.

Hipótesis # 3: Incubación en una persona inmunodeprimida

Sin embargo, hay un lugar que el virus podría usado como escondite mientras que se desarrolló en Ómicron y que ha funcionado como un punto ciego para los funcionarios de la salud: en el interior del cuerpo de una sola persona. Específicamente, una persona cuyo sistema inmunológico estaba inhibido, por ejemplo, como resultado de una infección por el VIH no tratada.

En tales casos, explica Bedford, el sistema inmunológico de la persona todavía es lo suficientemente fuerte como para evitar que el coronavirus la mate. Pero no es lo suficientemente fuerte como para eliminar completamente el virus . Por lo tanto, el virus permanece dentro de la persona durante un mes tras otro, reproduciéndose continuamente. Con cada replicación, existe la posibilidad de que adquiera una mutación que mejore su capacidad para evadir las células inmunitarias productoras de anticuerpos de la persona.

“Crea este tipo de juego del gato y el ratón en el que la respuesta inmune persigue y el virus se ejecuta . Y así, a lo largo del año, si miras a estos individuos, ves, al final de ese tiempo, generalmente un virus bastante evolucionado”, dice Bedford.

Lessells es uno de varios investigadores que han demostrado este fenómeno al analizar retroactivamente una serie de muestras del coronavirus que se tomaron durante un período de aproximadamente seis meses a una mujer que tenía VIH. A través de una desafortunada serie de contratiempos no deseados en su atención médica, más tarde se supo que no estaba siendo tratada adecuadamente por su infección por VIH durante ese tiempo, incluso cuando estaba inscrita en un estudio más grande para el cual se estaban tomando muestras del coronavirus que ella albergado.

“Debido a que teníamos muestras de algunos puntos de tiempo diferentes durante ese período de seis meses, pudimos mostrar cómo evolucionó el virus y las variantes con algunas de las mismas mutaciones que las variantes de interés aparecieron con el tiempo en las muestras”, precisó el experto. Si así es como se creó Ómicron, entonces presumiblemente no fue hasta hace relativamente poco que el virus finalmente se propagó a otros de la persona que lo estaba incubando.

¿Por qué no habría ocurrido esta propagación en puntos anteriores durante la evolución de Ómicron en el cuerpo del individuo inmunodeprimido? “Esa es una buena pregunta y legítima. No tengo una respuesta obvia además del azar”. Igual que Lessells, actualmente considera que este escenario es la explicación más plausible del surgimiento de ómicron”, concluyó Bedford.

Independientemente de los orígenes de Ómicron, Bedford y Lessells dicen que su aparición es un recordatorio más de que la mutación del virus en una persona inmunodeprimida podría crear variantes peligrosas en el futuro. Esto es especialmente urgente cuando se trata de literalmente millones de personas en el sur de África que tienen el VIH y no toman medicamentos.

“El punto no es culpar o estigmatizar a las personas en esta situación, , sino reconocer que ayudarlos es clave para poner fin a la pandemia de coronavirus”, dice Lessells, y concluye: “La intervención aquí es clara. Solo tenemos que fortalecer nuestra respuesta al VIH y lograr que la mayor cantidad posible de personas se sometan a regímenes de tratamiento eficaces”.

