La NASA quiere construir reactores nucleares en la Luna y en Marte

El entrenador español confirmó que Mina está de regreso en los entrenamientos, pero todavía no tiene nivel para disputar un partido oficial

Rockstar regalará los títulos pasados de GTA como disculpa por los errores en The Trilogy

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition no cumplió ni con las propias expectativas de la empresa, por lo que pidieron disculpas a sus fans y aseguraron que trabajarán para quitar los bugs