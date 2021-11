El cómic de la NASA con la primera hispana en pisar la Luna, ahora en español

Imagen cedida por la NASA donde se aprecia la portada de su historieta digital e interactiva "La primera mujer", que tiene como protagonista a la hispana Callie Rodríguez, la primera mujer en pisar la Luna, según la historia ficticia creada por la agencia espacial estadounidense. EFE/NASA

Miami, 19 nov (EFE).- La NASA anunció este viernes la publicación en español de la historieta digital e interactiva "First Woman" (La primera mujer), que tiene como protagonista a la hispana Callie Rodríguez, la primera mujer en pisar la Luna, según la historia ficticia creada por la agencia espacial estadounidense.

"Primera mujer: la promesa de la NASA para la humanidad", su título en español, imagina la historia de Rodríguez, "una afrolatina motivada que supera múltiples desafíos en su vida para convertirse en la primera mujer en explorar la Luna", indicó la agencia espacial en un comunicado.

Con esta novela gráfica de ficción, ya disponible para leer en la lengua de Cervantes, "la NASA tiene como objetivo inspirar a la próxima generación de exploradores: la Generación Artemis", detalla.

"Si bien la historia de Callie es ficticia, la primera mujer y la primera persona de color caminarán sobre la Luna, logrando estos hitos históricos como parte de las misiones Artemis", añade el comunicado.

"La historia de Callie captura cómo la pasión, la dedicación y la perseverancia nos permiten convertir nuestros sueños en realidad", afirmó la administradora adjunta de la NASA, Pam Melroy.

"Callie, al igual que yo, desarrolló sus habilidades, aprovechó oportunidades para aprender y superó desafíos para convertirse en astronauta de la NASA. (...) es importante que podamos vernos a nosotros mismos como los exploradores entre las estrellas", agregó Melroy.

La historieta cuenta que Callie, diminutivo de Calista, soñaba de niña con viajar al espacio y su sueño empieza a hacerse realidad cuando es seleccionada como candidata a astronauta.

A partir de ahí su objetivo es ser la primera mujer que pise el satélite de la Tierra, algo que consigue en un viaje junto a Dan, un astronauta del programa Artemis como ella misma.

El cómic, de 40 páginas, destaca las tecnologías de la agencia espacial para viajar a la Luna, alunizar y explorarla.

"Traducirlo al español fue el siguiente paso natural para la NASA, ya que el compromiso de la agencia con la diversidad, la equidad y la inclusión conlleva expandir sus comunicaciones en español para llegar mejor a la población hispana en los Estados Unidos y más allá", explica el comunicado.

"Al destacar a una afrolatina y gracias a la traducción de la novela gráfica al español, podemos expandir nuestro alcance a la comunidad hispana, la segunda comunidad étnica más grande y también la segunda de más rápido crecimiento en el país", apuntó por su parte Rashahra Lambert, asesora sénior en la NASA.

"La pasión y la perseverancia" llevan a Callie a hacer que sus sueños se cumplan, "pero no sin enfrentar desafíos en el camino", señaló la NASA en la presentación de "First Woman", cuyo primer capítulo fue publicado el pasado 25 de septiembre, Día Nacional del Cómic en EE.UU.

Según la agencia espacial estadounidense, varias mujeres de carne y hueso han inspirado este cómic digital e interactivo empezando por la rusa Valentina Tereshkova, primera mujer en viajar al espacio.

Sally Ride, primera mujer estadounidense en viajar al espacio, y Mae C. Jemison y Ellen Ochoa, primera afroamericana y latina en lograr ese objetivo, respectivamente, también están entre ellas.