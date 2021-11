Por qué el café es uno de los grandes amenazados por la crisis climática

A medida que asciendan las temperaturas, será cada vez más difícil cultivar un buen café (Getty Images)

Todos sabemos que tendremos que comer menos carne en el futuro, ya que la ganadería es responsable de alrededor del 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo. Pero, ¿sabías que otros alimentos básicos algún día podrían estar menos presentes en nuestros platos debido a los efectos del cambio climático, como la sequía y los episodios de lluvias repetidas? Este es el caso del café, un cultivo que contribuye y se ve profundamente afectado por la crisis climática.

Wilston Vilchez, un productor de café de tercera generación en las montañas de Nicaragua, ha sido testigo de cambios climáticos drásticos en su finca de café y cacao de más de 10 hectáreas durante años, pero cuando dos huracanes azotaron en 15 días el año pasado, muchos otros agricultores que él conoce se dieron cuenta de que necesitaban ser parte de la solución. “Pueden ser pequeños agricultores, pero creen en hacer algo diferente que los beneficiará a todos”, dijo el productor en diálogo con The New York Times.

Vilchez, quien también administra una cooperativa agrícola de unos 300 agricultores, dijo que los efectos del cambio climático (temperaturas en aumento, lluvias menos predecibles, cambios bruscos de sequía a inundaciones, nuevas plagas y más) estaban haciendo cada vez más difícil ganarse la vida con el café, una experiencia que sienten los agricultores de todo el mundo.

Varias organizaciones y empresas buscan soluciones a estos desafíos. Están ayudando a los agricultores a mejorar la producción y la eficiencia, desarrollando nuevas variedades de frijoles o cultivando especies silvestres, e incluso cultivando café en laboratorios. La producción de café tiene un impacto ambiental significativo; las estimaciones varían, pero se necesitan alrededor de 150 litros de agua para una taza, según el Instituto de Educación sobre el Agua de la UNESCO .

Sin embargo, personas entrevistadas en estas organizaciones y empresas, y expertos en la materia, dijeron que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero sería la mejor manera de asegurar el futuro del café tal como lo conocemos (o algo cercano a lo que conocemos) y del planeta.

Para crecer adecuadamente, los cultivos de café requieren niveles específicos de temperatura, luz y humedad (REUTERS)

Según un estudio de 2014, con una modesta disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, alrededor del 50% de la tierra con condiciones adecuadas para el cultivo de las dos especies principales de café, arábica y robusta, que representan el 99% de la oferta comercial, “podría desaparecer para 2050″. Brasil y Vietnam, los principales países productores, se verían especialmente afectados.

Para los miles de millones de personas en todo el mundo que dependen del consumo de café, eso presagia muchas mañanas difíciles y posiblemente un aumento de los precios. Para los aproximadamente 100 millones de caficultores, por no hablar de las decenas de millones más que trabajan en el transporte, envasado, distribución, venta y elaboración de café, los efectos del cambio climático están haciendo estragos.

En su finca y en toda la cooperativa, Vilchez trabaja con Blue Harvest, un programa de la organización Catholic Relief Services (CRS), iniciado en 2014, que ayuda a los caficultores centroamericanos a restaurar y proteger sus recursos hídricos, para su beneficio y para otros que comparten la cuenca río abajo.

El programa, que se basó en el trabajo anterior de la organización, comenzó cuando Centroamérica se encontraba en las garras de una epidemia de roya de la hoja del café hace aproximadamente una década. La roya de la hoja del café es un hongo que diezma las plantas de café, lo que a menudo deja a los agricultores con pocas opciones: cortar su cosecha y replantar, plantar otra cosa o renunciar a la finca. Algunos han relacionado la propagación del hongo con el cambio climático porque prospera en condiciones más cálidas con precipitaciones más variables.

“Dado que el cambio climático está haciendo que las sequías sean más frecuentes e intensas -dijo Kristin Rosenow, experta en desarrollo agrícola para CRS-, usar el agua de manera más eficiente y prevenir la contaminación de las fuentes existentes es de vital importancia”.

Al igual que muchos otros cultivos y recursos, la producción de café ha disminuido debido a cambios de temperatura, sequías más prolongadas y una mayor invasión de plagas (AFP)

Vilchez ha trabajado con CRS para restaurar su suelo plantando cultivos de cobertura. También ha ayudado a otros agricultores a retener más humedad del suelo plantando árboles de sombra, una práctica tradicional, y a emplear otras soluciones de baja tecnología.

Para Rosenow, este tipo de técnicas, entre otras, como el uso más específico de fertilizantes, ha llevado a un aumento del 24% en sus rendimientos para los agricultores y un aumento del 28% en los ingresos, algunos de los cuales pueden atribuirse a estos técnicas y algunas para acceder a nuevos mercados.

Otra táctica es plantar diferentes variedades que puedan resistir mejor tanto la roya de la hoja como otros factores estresantes climáticos, según Hanna Neuschwander, directora de estrategia y comunicaciones de World Coffee Research (WCR).

El próximo año, la organización agrícola de investigación y desarrollo iniciará una red global de mejoramiento, cuyo objetivo es introducir técnicas modernas de mejoramiento y nuevas variedades en los países productores de café para ayudar a los agricultores a afrontar las nuevas condiciones climáticas. Con base en la información que se obtenga, la organización evaluará cómo se comportan las nuevas especies en diferentes entornos alrededor del mundo, una especie de prueba de laboratorio en tiempo real.

Pero existen desafíos. “Cuando un agricultor planta un cafeto, le toma varios años ganar dinero. Y debido a que los cafetos pueden vivir durante varias décadas, un árbol que se adapte al clima actual puede ser completamente inadecuado para las condiciones futuras ”, sostuvo Vern Long, director ejecutivo de WCR.

También existe una posible ventaja, agregó Long: los productores de café no tendrían que expandirse o trasladarse a altitudes más altas que podrían ser más adecuadas en el futuro, pero podrían estar muy boscosas y tener una biodiversidad, lo que provocaría la pérdida del potencial de secuestro de carbono y el hábitat de animales y plantas.

El correcto crecimiento y maduración de este grano es dependiente, directamente de las temperaturas (REUTERS)

En el Royal Botanic Gardens, Kew, en Londres, Aaron Davis, un científico del café que también se especializa en el cambio climático, está trabajando en una solución diferente para garantizar la sostenibilidad: presentar a los agricultores especies de café silvestre , que no se han cultivado ampliamente anteriormente, o en absoluto, pero son más tolerantes a las altas temperaturas y la sequía.

“Siendo botánico y habiendo trabajado en climatología, no puedo enfatizar lo suficiente que las especies utilizadas tradicionalmente no serán suficientes. Si nos fijamos en los modelos y las proyecciones del cambio climático, necesitamos una resiliencia sólida y un cambio radical, no un cambio incremental”, remarcó el experto.

Maricel Sáenz también está interesada en el cambio de paso, pero en una dirección diferente. Es la fundadora y directora ejecutiva de Compound Foods, una empresa de café “sin granos” que tiene como objetivo producir café en un entorno de laboratorio.

Sáenz, de 29 años, es de Costa Rica, por lo que, naturalmente, el café y su futuro son importantes para ella. “Es una situación realmente compleja, porque el café es una de las principales víctimas y contribuyentes al cambio climático”, dijo, citando la energía y el agua necesarias para cultivar, transportar y preparar una taza de café.

Compound Foods no produce café, al menos no en el sentido tradicional. En cambio, la compañía replica los microbios de las cerezas de café reales, que le dan a una taza de café su sabor y aroma. Los microbios se cultivan en su fórmula a base de plantas en biorreactores, un proceso de fermentación similar a lo que ocurre naturalmente en una finca de café.

Por el momento, esto produce un extracto estilo cold brew que imita el sabor, el color y el olor del café real, pero con mucha menos energía y agua . Planean distribuir este primer producto a través de cafeterías el próximo año y, más tarde, crear café molido que se pueda preparar en casa.

Cuando se le preguntó sobre cómo su empresa podría afectar a los pequeños agricultores que cultivan la mayor parte del café del mundo y a menudo luchan por ganarse la vida, Sáenz reveló que esperaba competir con los grandes agricultores industriales y encontrar formas de apoyar a los agricultores con los que creció. Tanto a largo como a corto plazo, eso puede significar abordar la causa raíz en sí misma: las emisiones de gases de efecto invernadero.

Como dijo Vincent Amodoi, coordinador de proyecto en Uganda para Farm Africa, una organización benéfica británica que trabaja con agricultores, pastores y comunidades forestales en África Oriental, incluidos los cafetaleros: “Para mí, el cambio climático debería ser uno de los principales enfoques para todos los gobiernos del mundo, y eso simplemente no está sucediendo“.

