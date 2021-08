La Agencia Europea de Medicamentos se prepara para anunciar la tercera dosis de las vacunas contra el COVID-19

Pfizer anunció que una tercera dosis de su vacuna contra el COVID-19 puede impulsar “fuertemente” la protección contra la variante Delta del coronavirus (Efe)

Mientras países como la Argentina recurren a la combinación de vacunas para asegurarse completar el esquema de dos dosis en su población, en Europa ya analizan comenzar a aplicar una tercera de refuerzo, debido a la incertidumbre que genera el avance de la cepa Delta del coronavirus en todo el mundo.

Pese a que a comienzos de este mes la Agencia Europea del Medicamento (EMA) había asegurado que se necesitaban “más datos antes de poder hacer una recomendación sobre los refuerzos” y que estaba trabajando con los fabricantes de vacunas “para discutir planes para generar datos que respalden las dosis de refuerzo”, representantes del Ministerio de Sanidad español que participaron este miércoles del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) admitieron que se abordó el tema de las terceras dosis o dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19.

Según publicó el diario El Mundo, así se desprendió de las declaraciones realizadas al término de la reunión por Pablo Ignacio Fernández Muñiz, consejero de Salud de Asturias, quien anunció un posible comunicado de la EMA para el próximo 23 agosto.

“Respecto a la cuestión de las terceras dosis, debemos evitar introducir nuevas controversias y dejar trabajar a los técnicos de la ponencia con las evidencias existentes. Se espera que probablemente el día 23 de agosto haya una comunicación conjunta de la EMA y los centros europeos para el control de la enfermedad sobre la tercera dosis. Y a finales de agosto o principios de septiembre la EMA podrá presentar resultados de algunos estudios al respecto, que se están comunicando desde las compañías Moderna y Pfizer. Evidencias con las que la ponencia técnica hará una actualización de la estrategia de vacunación”, señaló Fernández Muñiz.

La Agencia Europea del Medicamento espera contar para la semana próxima con los documentos (Reuters)

Este 18 de agosto se cumplieron los 100 días marcados el pasado mes de mayo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para lograr la inmunidad de grupo sobre el total de la población española en condiciones de recibir alguna de las vacunas disponibles, es decir, conseguir el 70% de población inmunizada.

Según los datos oficiales, ese 70% finalmente resultó ser un 63,2%, pero sí se sobrepasó en la población diana, los mayores de 12 años: el 71,2% ya cuenta con la pauta completa de vacunación frente al coronavirus y el 82,8% tiene ya una dosis, según los datos del último informe de vacunación.

“Más del 70% de la población diana de nuestro país tiene ya pauta completa de vacunación contra el COVID. Eso se debe al excelente trabajo de quienes conformamos el SNS. Se trata ahora de seguir avanzando, de seguir administrando dosis para conseguir una amplísima cobertura vacunal. De ahí la importancia de seguir incentivando nuevos puntos de vacunación sin cita, además de los sistemas de autocita ya existentes”, manifestó la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien resaltó que España figura entre los diez países del mundo con mayor porcentaje de población con al menos una dosis.

En tanto, países como Israel, uno de los líderes mundiales en la vacunación de su población a principios de este año, comenzó a ofrecer refuerzos de tercera dosis a su población de edad avanzada hace dos semanas, motivado en el aumento de casos de COVID-19 impulsados por la variante Delta.

EEUU tiene previsto inyectar una dosis de refuerzo de la misma farmacéutica que cada uno de los pacientes haya recibido inicialmente (Efe)

En los EEUU, en tanto, la administración de Joe Biden, que cuenta con unas reservas de 100 millones de vacunas, tiene previsto inyectar una dosis de refuerzo de la misma farmacéutica que cada uno de los pacientes haya recibido inicialmente , y aunque se planteó en un comienzo iniciar el refuerzo en octubre, aún no cerraron un calendario definitivo.

Los planes de administrar esta tercera dosis están siendo desarrollados pese a que numerosos expertos aseguran que aún no hay pruebas suficientes de que la protección contra el COVID severo que proporciona la vacuna esté descendiendo en los EEUU , pero los representantes del Gobierno afirman que no pueden esperar a llegar a un momento crítico y retrasar los esfuerzos logísticos de la tercera dosis, según aseguró The New York Times.

Los nuevos planes de vacunación en EEUU se producen en un momento en el que una nueva ola de infecciones está afectando a la nación, y los hospitales de algunos estados como Texas, Louisiana y Mississippi vuelven a recibir un gran número de infectados de coronavirus, la mayoría de los cuales no han sido vacunados.

