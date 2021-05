Cuáles son las cinco razones por las cuales hay que aplicarse la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19

La aplicación de segunda dosis de las vacunas contra el COVID-19 es clave para reducir el riesgo de infectarse el coronavirus y permite una mejor protección contra las nuevas variantes / FotoREUTERS/Agustin Marcarian

Las vacunas suelen requerir años de investigación y pruebas antes de llegar a la clínica, pero en 2020 los científicos de diferentes países lograron producir fórmulas seguras y eficaces contra el coronavirus en un tiempo récord. En la actualidad, los investigadores están estudiando 89 vacunas en ensayos clínicos en humanos, y 27 han llegado a las fases finales de las pruebas. Al menos 77 vacunas preclínicas se están investigando activamente en animales. Entre las 12 vacunas aprobadas para uso de emergencia en el mundo, la mayoría implica la aplicación de dos dosis.

Tras los avances en los planes de vacunación, hay varios países que están dando los turnos para la segunda dosis. En los Estados Unidos, están promoviendo que las personas se acerquen a aplicarse las segundas dosis de las vacunas de ARN mensajero elaboradas por Pfizer/BioNTech y por Moderna. En países como Canadá y el Reino Unido, la segunda dosis se postergó entre tres y cuatro meses para facilitar el acceso de más personas a tener la primera dosis.

En abril, el Ministerio de Salud de Uruguay convocó para la segunda dosis. En la Argentina, ya se empezaron a dar turnos para aplicar la segunda dosis de la vacuna Sinopharm, elaborada en China, y también hay quienes fueron inoculados con la segunda dosis de la Sputnik V. En el caso de las otras vacunas, el intervalo se postergó a tres meses.

Hasta ayer, solo el 2,49% de la población había recibido la segunda dosis, según el Monitor Público de vacunación del Ministerio de Salud de la Nación. En cambio, el 16% ya recibió la primera dosis.

En el caso de las vacunas de Sinopharm, elaboradas en China, se están dando los turnos para la aplicación de las segundas dosis en Argentina, según lo dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación. Con respecto a las otras vacunas que se han aplicado, el intervalo se amplió a tres meses a fines de marzo (NA)

En la provincia de Buenos Aires, “ya se empezaron a dar los turnos para la segunda dosis de las vacunas Sinopharm”, contó a Infobae Patricia Campos, a cargo del programa de inmunización bonaerense. Hoy se informó que hay 335.360 personas vacunadas con la segunda dosis. Pero ya hay 6.602.780 personas que reciben en territorio bonaerense que ya se inscribieron para completar el esquema.

En Ciudad de Buenos Aires, el Ministro de Salud, Fernán Quirós, informó ayer que “todos los que han recibido Sinopharm van a ser vacunados con la segunda dosis en los próximos diez días. Van a ser contactados, se les va a asignar un turno y van a ser vacunados”.

En el caso de las personas que necesitan recibir la segunda dosis de la vacuna Sputnik V, se les avisará cuando llegue el segundo componente desde el exterior y sea distribuido a CABA. En tanto, con respecto a la vacuna CovidShield, Quirós dijo: “Todos los que hayan recibido Covishield o la vacuna de AstraZeneca van a recibir la segunda dosis en la semana 12, a partir del próximo cargamento que entendemos que para mediados de mayo es probable que llegue”.

En los Estados Unidos , se ha detectado que hay personas que están confundidas con respecto a la segunda dosis. Investigadores de la Universidad de Cornell y del Hospital Infantil de Boston encuestaron a más de 1.000 personas en febrero, y descubrieron que el 20% creía estar muy protegido tras una sola dosis de una vacuna de dos dosis. Otro 36% dijo que no estaba seguro de su grado de protección. Entre los encuestados que ya habían recibido al menos una vacuna, el 15% no recordaba que se les hubiera dicho que volvieran a recibir una segunda dosis . Aproximadamente la mitad no recordaba que nadie les hubiera dicho que la protección era mayor después de la segunda dosis , según la encuesta que fue difundida en la revista The New England Journal of Medicine.

Aquí van las cinco razones por las cuales es clave que se accedan a la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19:

1- Permite conseguir la protección alta para no contagiarse y prevenir cuadros graves

“La aplicación de la segunda dosis de las vacunas contra el COVID-19 es clave. Al recibirla, se potencia la respuesta inmune y la duración de la protección contra el coronavirus y el riesgo de complicaciones es mayor”, subrayó Iris Aguilar, vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología (SAVE) y a cargo de inmunizaciones en la provincia de Mendoza, en diálogo con Infobae.

Al recibir la segunda dosis, se obtiene la mayor protección contra el COVID-19, especialmente con las nuevas variantes que circulan por el mundo. Los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) informaron recientemente que a través de un estudio sobre trabajadores sanitarios y de emergencias con alto riesgo de exposición al coronavirus se descubrió que una sola dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer o Moderna era 80% eficaz para prevenir el COVID-19. Pero al aplicarse la segunda dosis, la eficacia de la vacuna es de alrededor del 90%.

“ La segunda dosis de las vacunas de ARN mensajero induce un nivel de anticuerpos neutralizantes del virus unas 10 veces mayor que la primera dosis ”, dijo el doctor Paul Offit, profesor de la Universidad de Pensilvania y miembro del panel asesor de vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). “Además, la segunda dosis induce la inmunidad celular, lo que predice no sólo una protección más prolongada, sino una mejor protección contra las cepas variantes”.

En el caso de las vacunas de ARN mensajero, se ha descubierto que la segunda dosis induce un nivel de anticuerpos neutralizantes del virus unas 10 veces mayor que la primera dosis (REUTERS/Carlos Osorio)

2- Con la segunda dosis, se reduce el riesgo de muerte si llegara a contagiarse el coronavirus

Un estudio reciente mostró los beneficios de la vacunación completa al analizar un grupo de 91.134 pacientes que habían sido atendidos previamente por médicos del sistema del Hospital Metodista de Houston. Los siguió entre diciembre y abril. La mayoría no estaba vacunada, pero el 4,5% estaba parcialmente vacunado y el 25,4% estaba totalmente vacunado. Se produjeron 225 muertes por Covid-19 en el grupo, y 219 (el 97%) se produjeron entre los no vacunados. Pero cinco muertes (2,2%) se produjeron entre los parcialmente inmunizados. Solo una persona (0,004%) murió en el grupo totalmente inmunizado. En ese estudio, la vacunación completa protegía en un 96% contra la hospitalización y en un 98,7% contra la muerte por Covid-19. Sin embargo, los vacunados parcialmente sólo estaban protegidos en un 77% contra la hospitalización y en un 64% contra la muerte por COVID-19. El autor principal del estudio, Saad B. Omer, director del Instituto de Salud Global de Yale, remarcó que los beneficios de una segunda dosis son significativos.

3- La vacunación completa podría ser un requisito en diferentes ámbitos

La falta de la segunda dosis podría crear problemas en el futuro si los lugares de trabajo, los campus universitarios, las aerolíneas y los puestos de control fronterizo entre los países exigen una prueba de vacunación completa.

Contar con el esquema completo de las dosis de vacuna contra el COVID-19 puede ser un requisito para el acceso a otros países y a diferentes lugares dentro de las ciudades (EFE/Chema Moya/Archivo)

4- No se sabe cuánto duraría la protección de una sola dosis

No está claro cuánto tiempo dura la protección de la primera dosis sin el refuerzo de una segunda dosis, dijo el doctor Anthony Fauci durante una rueda de prensa en la Casa Blanca en abril. “Nos ha preocupado, y sigue preocupándonos, que cuando se observa el nivel de protección tras una dosis, se puede decir que es del 80%, pero es un 80% algo tenue”, señaló el experto.

5- Darse la segunda dosis es una defensa contra las nuevas variantes del coronavirus

Existe la preocupación por las variantes del coronavirus más contagiosas que siguen propagándose por el mundo. Esas variantes podrían evadir parcialmente los anticuerpos inducidos por la vacuna después de una sola dosis. Con las dos dosis, se consigue una mejor protección (REUTERS/Ronen Zvulun)

Existe la preocupación por las variantes del coronavirus más contagiosas que siguen propagándose por el mundo. Esas variantes podrían evadir parcialmente los anticuerpos inducidos por la vacuna después de una sola dosis. Con las dos dosis, se consigue una mejor protección.

Un estudio reciente de 250 personas en Israel que se infectaron después de haber sido parcialmente vacunadas con la vacuna de Pfizer -entre dos semanas después de la primera dosis y una semana después de la segunda- mostró que estaban desproporcionadamente infectadas por la variante del Reino Unido.

El mismo estudio descubrió que en un grupo de 149 personas infectadas tras la segunda dosis de la vacuna, se produjeron ocho infecciones por B.1.351 (la variante identificada por primera vez en Sudáfrica) entre los días siete y 13 siguientes a la segunda dosis. No se observó ningún avance de las infecciones con la variante sudafricana 14 días después de la segunda dosis. Aunque se trata de una muestra pequeña, el hallazgo sugiere que la vacunación completa ofrece más protección contra las variantes, dijo Adi Stern, autor principal del estudio, profesor de la Escuela Shmunis de Biomedicina e Investigación del Cáncer de la Universidad de Tel Aviv.

