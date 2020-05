Todo lo que la industria del porno puede enseñar al mundo sobre cuidado en la era del coronavirus

La industria del cine porno puede servir de modelo al resto del mundo en la era del COVID-19, porque ya sufrió otra crisis sanitaria: la del VIH/sida en los ’80s y ’90s.

La pandemia del COVID-19 golpea al mundo en tres planos: los contagiados y los muertos (casi 4 millones y más de 271.000, al 8 de mayo), la saturación de los sistemas de salud y la destrucción económica. Y a continuación lo pone en jaque con una amenaza: todo eso de nuevo, en una repetición en espiral, en caso de que la reapertura de la sociedad no se haga de manera segura, lo cual causaría una segunda ola. Mientras los países y los empresarios buscan normas para permitir que la economía vuelva a funcionar —mascarillas en público, distancia social, controles de temperatura en los ámbitos laborales, redistribución del espacio en las oficinas— hay un rubro que puede servir de modelo porque ya estuvo en esa encrucijada en otra crisis sanitaria, la del VIH/sida en los ’80s y ’90s: la industria del cine porno.

Desde aquel virus que amenazó con cerrar una industria multimillonaria, una serie de protocolos de protección y control permitieron que —entre otras cosas— durante el imperio del coronavirus las visualizaciones de videos porno aumentaran un 30% y algunos sitios, como el enorme PornHub, liberasen contenidos premium.

“Todos los actores deben realizarse pruebas de VIH y muchas otras infecciones de transmisión sexual cada 14 días antes de que puedan ser considerados aptos para trabajar”, explicó Stat. “Cualquier resultado positivo de VIH conducen a un cierre inmediato de todos los estudios de filmación de los Estados Unidos, seguido por un detallado rastreo de contactos antes de que puedan reabrir. Si bien no es perfecto, los miembros de la industria dicen que el programa nacional PASS funciona para proteger a miles de actores, crea espacios de trabajo más seguros y reduce la propagación de enfermedades”.

El programa nacional PASS hace pruebas repetidas de enfermedades de transmisión sexual para establecer si un actor de cine adulto es apto o no para trabajar.

PASS es la sigla de Performer Availability Scheduling Services, servicios para programar la disponibilidad de los actores, y funciona como una red nacional administrada por el principal grupo de lobby del cine porno, la Coalición de la Libertad de Expresión (FSC), “para brindar a los productores y los artistas de la industria adulta un protocolo y una base de datos confiables para el testeo de enfermedades de transmisión sexual (ETS)”, según el sitio de PASS.

“Pienso que no podría estar en esta industria sin esto”, dijo a Stat Lance Hart, un actor de cine adulto gay y hetero, quien también es un pornógrafo independiente en Las Vegas, donde dirige las productoras Sweet Femdom y Man Up Films. “¿Sexo a pelo con extraños 20 veces al mes? Sería el trabajo más peligroso del mundo”.

Lotus Lain, actriz de cine porno bisexual, aportó: “Nosotros ya estamos acostumbrados a trabajar en un ambiente de riesgo. Eso es algo que el resto del mundo normal apenas está aprendiendo a hacer. Todas las cosas que la gente busca hoy —guantes, máscaras, paños desinfectantes— nosotros las tenemos en los estudios de filmación. Es procedimiento operativo estándar. Espero que otras industrias miren a la nuestra no sólo para aprender, sino también para darnos crédito”.

Una base de datos para consultar

La industria de la pornografía sobrevivió a la crisis del VIH y creció desde la llegada del coronavirus: las visualizaciones online aumentaran un 30 por ciento.

Si bien el COVID-19 ha afectado también el negocio XXX —la FSC llamó a un cierre voluntario en marzo, que prolongó en abril “por tiempo indefinido”, y recomendó a los actores que no filmen videos con alguien que no pertenezca a su hogar—, lo que el porno ha hecho con el VIH “es, de varias maneras, un modelo para lo que tratamos de hacer con el coronavirus”, dijo a la publicación de medicina y ciencia Ashish Jha, director del Instituto de Salud Global (GHI) de la Universidad de Harvard.

El GHI ha solicitado que se generalice el análisis de SARS-CoV-2 a nivel nacional como herramienta central para detener la pandemia. “La industria del cine adulto nos enseña que, como prueba de concepto, esto puede funcionar”, agregó Jha. “Sólo tenemos que ampliar la escala”.

Jha propuso un programa similar, que guarde los resultados de las pruebas de COVID-19 en una base de datos segura donde se podría verificar si alguien ha dado negativo en un control reciente. “Podríamos imaginar que la Administración de Seguridad en el Transporte Aéreo (TSA) verifica que alguien haya resultado negativo antes de que se le permita abordar un vuelo. Las pruebas son especialmente importantes en áreas de alto riesgo, como los aviones y las plantas de empaque de carne”. Empleadores, escuelas y controladores de entradas a espectáculos deportivos o artísticos también podrían usar esos datos.

"Nosotros ya estamos acostumbrados a trabajar en un ambiente de riesgo. Eso es algo que el resto del mundo normal apenas está aprendiendo a hacer", explicó una actriz de cine porno.

Mike Stabile, director de comunicaciones de FSC, dijo a Stat que el cine porno “comprende mejor que la mayoría la conversación que tenemos que tener para que el comercio vuelva a abrir”. Aunque todavía no ha sido contactada por autoridades sanitarias, la FSC dijo que tiene mucha experiencia para compartir. Y también un optimismo que pocos ven en el horizonte del COVID-19: “Va a ser un proceso continuo. No va a ser una operación binaria, abrir o cerrar. Pero no es tan arduo como piensa la mayoría. Es algo factible”.

La necesidad de hacer pruebas (y de repetirlas)

Lo primero que hace falta comprender, siguió Stabile, es que posiblemente sea necesario un testeo repetido como es común en el cine adulto. “En general en el mundo existe esta idea de que a uno le hacen el análisis una vez y listo, vuelve a trabajar, pero con el coronavirus no va a ser tan simple”, advirtió. “Estamos frente a una serie de pruebas, regularmente, hasta que esto se controle”.

Elizabeth Halloran, profesora de bioestadística de la Universidad de Washington, que dirige un centro dedicado a la dinámica de las enfermedades infecciosas, coincidió con él. La razón principal es que, al igual que sucede con el VIH, mucha de la transmisión del SARS-CoV-2 se da desde portadores asintomáticos del virus.

Una lección de la pornografía al resto del mundo: las pruebas de COVID-19 son necesarias y no sólo una vez en la vida, sino regularmente hasta que la pandemia se controle. (REUTERS/Baz Ratner)

“Habrá que seguir haciendo pruebas, quizá cada 10 días. Necesitamos kits de análisis más simples, que la gente pueda realizar en su casa”, agregó Halloran, quien sueña con un ideal de un paquete de 10 pruebas para uso hogareño de bajo costo. “No nos podemos quedar sentados 18 meses a la espera de una vacuna. Tenemos que encontrar una salida sin fármacos, y eso consiste en hacer pruebas reiteradamente, sacar a la gente de circulación, y rastrear los contactos”. Halloran trabaja en un modelo que permita mantener el COVID-19 en un nivel que no desborde el sistema de salud y que requiera una cuarentena de menos del 10% de las personas.

Pero hay diferencias, según el codescubridor del VIH

El programa PASS ofrece, además de un modelo, una serie de ejemplos sobre los muchos desafíos que presenta un patógeno tan contagioso como el coronavirus. Pamina Gorbach, epidemióloga de la Universidad de California en Los Angeles, ha estudiado la incidencia de ETS en la industria del ciner porno, y en una encuesta de 2017, realizada sobre 360 personas, halló que el 24% se había infectado con clamidia o con gonorrea, que se transmiten antes de la ventana de 14 días que es eficaz para prevenir el contagio de VIH.

También encontró que el 20% de los actores trataban sus cuadros sin intervención médica, con la esperanza de volver pronto al trabajo. “Gorbach dijo que temía que lo mismo podía suceder con el COVID-19: que la gente usara mal o abusara de tratamientos inadecuados en un intento por curarse o enmascarar los síntomas así no pierden días de trabajo”, agregó Stat.

En la búsqueda de planes para permitir que la economía vuelva a funcionar de manera segura, la industria XXX tiene experiencia para compartir con las autoridades sanitarias. (REUTERS/Jason Cairnduff)

En cuanto a las diferencias, Robert Gallo, el virólogo codescubridor del VIH, hoy en la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland, advirtió: “El VIH es nuestra pandemia anterior. Desde luego que podemos aprender de ella. Pero prevenir la transmisión del VIH en la industria del cine adulto es un asunto mucho más manejable que controlar al nuevo coronavirus”.

Gallo, cofundador de la Red Global de Virus en 2011, agregó: “Cada virus requiere un tratamiento diferente”. Allí donde el VIH era difícil de contener, porque los síntomas se demoraban, y era más difícil de transmitir, el SARS-CoV-2 puede presentar síntomas en cuestión de días pero es de contagio muy sencillo. “Este virus es terriblemente infeccioso. Es lo más infeccioso que he conocido”. Una medida clave sería afinar la calidad de los estudios para que no den resultados falsos, por ejemplo, si son pruebas de anticuerpos, porque hallan algunos contra otros coronavirus anteriores.

¿Quién paga por las pruebas?

En la industria del cine porno, explicó Stat, los actores pagan una tasa de pruebas, de unos USD 150, para obtener la aprobación para trabajar. Pero las autoridades de salud pública argumentan que los trabajadores, sobre todo los de salarios inferiores, no deberían cargar con ese costo. “En la salud pública tratamos de reducir las barreras para prevenir la diseminación de las enfermedades, en especial las barreras económicas”, dijo Angela Bazzi, profesora de la Universidad de Boston.

Un kit de análisis económico y lo suficientemente fácil como para realizar reiteradamente en el hogar sería clave para contener el COVID-19. (Kit Karzen USC)

“La geografía de las pruebas también es motivo de preocupación”, siguió el texto. “Cuando se exigieron permisos y preservativos en todos los estudios de filmación de Los Angeles, muchos productores trasladaron su filmación a otras localidades, menos reglamentadas. Los empleadores podrían hacer lo mismo, dicen los expertos, para evitar los programas de testeo del coronavirus que consideran costosos u onerosos”.

Por último, concluyó Stat, también la política tendrá un papel en cualquier equivalente al PASS para el COVID-19, si la industria del cine adulto es un indicador. Desde el comienzo del programa, la AIDS Healthcare Foundation lo ha criticado porque no ha sido lo suficientemente eficaz como para prevenir la transmisión del VIH en las filmaciones, y ha exigido que se realicen con preservativos. Otra discusión gira alrededor de los actores que son positivos pero que tienen niveles tan bajos del virus que no podrían contagiar: ¿se debería permitir que participaran en los videos? Hasta el momento, no: cualquier resultado positivo, más allá de la carga viral, deja a una persona fuera del programa PASS.

