La caza supone el aprovechamiento de un recurso natural renovable, al igual que ocurre con otras producciones forestales como puedan ser las setas. Pero a diferencia de estas últimas, no cazar (no cosechar la producción anual) da lugar a una proliferación no deseada de determinadas poblaciones animales. El continuo crecimiento de las poblaciones de jabalí se vería acelerado en ausencia de caza.