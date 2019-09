No obstante, solo 30% de los operadores de satélites se están adhiriendo a las directrices de sacar los satélites de órbita luego de 25 años. Mientras tanto, es probable que muchos de los países que ahora van al espacio no se sientan vinculados bajo las regulaciones de EEUU o las directrices de la ONU escritas antes de su despegue. Peor aun, como demuestra el incidente entre SpaceX y la AEE, no existe una agencia de control de tráfico espacial reconocida ni protocolos para regular la órbita terrestre. La comunidad global no cuenta con una definición de "basura espacial", mucho menos ha acordado métodos para pagar su remoción.