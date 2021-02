Eco House: “La educación ambiental tiene que ser transversal a todas las materias”

Aún hoy, la Argentina no cuenta con una ley nacional de educación ambiental, algo que incumple con: la Constitución Nacional, la Ley de Educación Nacional y la Ley General del Ambiente (Pexels)

La Educación Ambiental es un derecho fundamental humano, ya que aporta a la formación ciudadana y al ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso. Aún hoy, la Argentina no cuenta con una ley nacional de educación ambiental, algo que incumple con: la Constitución Nacional, la Ley de Educación Nacional y la Ley General del Ambiente.

Sin embargo, sí existe un proyecto de ley de Educación Ambiental que está incluido en el temario de convocatoria a sesiones extraordinarias y podría tratarse este mes en el Congreso. Es una propuesta de los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Educación, que promueven un proyecto integral que tiene como objetivo el establecimiento de presupuestos mínimos para su implementación, basada en una Estrategia Nacional de Educación Ambiental (ENEA) para la promoción de la concientización y la responsabilidad ambiental en la ciudadanía de todo el territorio nacional.

Su propuesta fue enviada al Congreso el 31 de octubre de 2020 y consiguió consensos en las comisiones. En los últimos años, la diputada por el PRO de Santa Fe, Gisela Scaglia, presentó un proyecto de ley sobre el tema y, en 2020, el Frente de Todos también hizo lo propio, pero por ahora el que más avanzó fue el proyecto oficial.

Quienes estuvieron a la vanguardia del tema son las organizaciones de la sociedad civil y, entre ellas, Eco House. El pasado 26 de enero, Día de la Educación Ambiental, la ONG lanzó una campaña de incidencia política por Change.org para que los representantes garanticen una ley urgente, y ya consiguió más de 47.000 firmas.

“La educación ambiental tiene que ser transversal a todas las materias”, aseguró María Aguilar, coordinadora general de Educación Socioambiental de Eco House

La coordinadora general de Educación Socioambiental de Eco House, María Aguilar, dijo en exclusiva a Carbono News que es “urgente” que salga la ley y aseguró: “La educación ambiental tiene que ser transversal a todas las materias”.

“Creemos que la educación es la matriz profunda del cambio por eso consideramos que es realmente urgente que esto se empiece a regular y se implemente de forma pareja y federal en todo el país”, enfatizó Aguilar, quien forma parte de la organización casi desde sus comienzos. Es psicopedagoga, diplomada en gestión ambiental, y cursa una maestría en Derecho y Economía de cambio climático.

¿Creés que la pandemia colaboró para que haya una mayor exigencia para que salga la ley?

A raíz de la pandemia, por muchos motivos, hubo cierto avance en cuanto a la toma de conciencia sobre nuestra relación con el ambiente. Primero, por el encierro y por no poder comunicarnos. Incluso los espacios verdes pasaron a ser más valorados. Y, después, entender que nuestras acciones como sociedad influyen directamente en el ambiente y vuelven como boomerang en forma de virus, contaminación, muchos impactos socioambientales que la pandemia ayudó a visibilizar. En Eco House recibimos un montón de personas interesadas en sumarse y aportar su granito de arena, pero hace falta que esto se lleve adelante también desde un ángulo más macro, desde una política de Estado.

La campaña de Ecohouse para que se sancione una ley de educación ambiental ya tiene más de 47.000 firmas (Pixabay)

¿Cómo tendría que ser la ley?

Nosotros y muchas organizaciones ambientales creemos que la educación ambiental tiene que ser regulada, que haya una autoridad de aplicación que la controle y que chequee que todo eso se lleve adelante. Que las organizaciones de la sociedad civil y las universidades y demás participemos en los contenidos; que los contenidos sean transversales, es decir, que abarquen todas las materias y los temas. Además, la ley tiene que estar presente no solamente en las escuelas, sino también en las instituciones de educación formal, no formal, e informal como clubes, instituciones de oficio, capacitación docente, etcétera.

La idea es que todo lo que tenga que ver con un ámbito educativo esté atravesado por la educación ambiental, que se incorpore en la diaria. Todavía no se sabe cómo va a ser la implementación. Nosotros creemos que tiene que ser transversal porque el ambiente es transversal desde la economía, la matemática, no es solamente biología y ciencias sociales, el ambiente pasa por todos lados, desde la física, la química, hasta la lengua. Como ciudadanos y ciudadanas deberíamos aprender o reaprender este vínculo y cómo manejarnos para no dañar el ambiente y al revés, generar impactos positivos. Primero tiene que aprobarse y sancionarse la ley y después viene una en la etapa de reglamentación e implementación que se decide una vez sancionada.

¿Es necesaria la presencialidad para aprender educación ambiental?

Nosotros nos tuvimos que reinventar como todos. Está bueno que sea de forma complementaria, que se usen las estrategias para llegar a todos lados y enseñar de todas las formas posibles porque todas las personas aprendemos de formas diferentes. A algunos nos llega más lo que vemos en la computadora, a otros nos llega más el experimento que hacemos con las manos y a otros ir a la plaza y ver los insectos. Cada uno tiene una sensibilidad diferente y una forma de aprender distintas.

Está bueno igual generar experiencias en las excursiones. No solamente ir al parque sino a una planta de reciclado, hablar con las personas de una cooperativa que viven de separar los residuos que yo separo en mi casa. Todo eso deja una huella que es muy difícil de olvidar. Quienes tuvimos la dicha de ir a la escuela tenemos recuerdos de ese tipo de experiencias. Está buenísimo que se incorporen como actividades en cuanto a la educación ambiental y otras actividades también.

¿Cuáles son los temas más importantes que debería tocar la Educación Ambiental?

Sin dudas, se tiene que hablar sobre lo que es la crisis climática y ecológica y eso da lugar objetivamente a hablar de los combustibles fósiles. No es una cuestión política, es una cuestión de ciencia. Cuando uno va a los informes se da cuenta que en la emisión de gases de efecto invernadero la principal fuente es la generación de energía de origen fósil: carbón, petróleo y gas. Y la otra gran fuente es la deforestación y el uso de la tierra, la ganadería y la agricultura. También deberían tocarse temas de alimentación y las forma de producir los alimentos en el mundo.

Además, es importante que más allá de una mirada global -que hay que tenerla porque el planeta es el mismo para todos y todas-, se tenga una mirada de la realidad de nuestra localidad, comunidad, que está atravesada por situaciones y problemáticas locales. Si yo vivo en CABA, una megalópolis enorme, hay un problema de movilidad sostenible, de la calidad del aire, del río, del Riachuelo, un montón de problemáticas locales que yo como ciudadana debería estar al tanto para poder influir positivamente en tratar de solucionarlas. Y no son las mismas que las que tiene una persona de Salta, o de Ushuaia.

¿Por qué se está tardando tanto?

Siempre se tienden a resolver las urgencias y lo que es a largo plazo queda relegado a un segundo plano, lo cual no quiere decir que no sea urgente, porque es urgente, pero no está considerado así.

La columna vertebral de Eco House es la educación. Educamos en todos los programas que llevamos adelante. Tenemos un canal de Youtube con un montón de contenidos para docentes, videos, audiolibros, documentales, entrevistas, etc. Y después están los talleres en las escuelas.

¿Cómo es el rol de Eco House en la política?

Nos dedicamos a cuestiones políticas pero siempre dejamos en claro que somos apartidarios, trabajamos con todos y todas las personas que se involucren y trabajen en temas ambientales.

Tenemos un rol fundamental que es generar puentes entre la ciudadanía y los organismos públicos. Por otro lado oficiamos un poco de fiscalizadores, un poco de meter presión, de estar al tanto de los temas y preguntar a quienes corresponda: “bueno ¿qué se está haciendo al respecto con este tema?”. Nuestro papel es informar cuando haya que informar, denunciar cuando haya que denunciar y proponer cuando haya que proponer. Eco House busca transformar la realidad, hacer el mundo mejor, eso no se hace solo calificando sino también llevando propuestas tratando de buscar las similitudes para encontrar un objetivo en común y lograr finalmente impulsar el desarrollo sostenible.

¿Hay algún país para imitar con respecto a la ley?

Es muy difícil. Son culturas, exigencias, sistemas y gobiernos muy distintos. La Educación Ambiental es difícil de estandarizar, incluso te diría que es casi imposible. Decir “si esto funcionó en Finlandia lo voy a traer acá…”. La realidad es que es un país muy distinto en muchísimos sentidos, hasta lo geográfico y climatológico. Si bien se pueden aprovechar experiencias de otros lugares, siempre hay que hacer el trabajo de ajustar y acomodar a lo local y a nuestra sociedad.

