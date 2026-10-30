América Latina

El gobierno chileno impulsa 50 proyectos científicos en la Antártica

El Canciller Francisco Pérez destacó que el continente blanco es estratégico para el país, pero también “es cooperación internacional, es ciencia y es futuro”, durante su visita a Punta Arenas

El gobierno chileno impulsa 50 proyectos científicos en la Antártica
El Canciller Francisco Pérez destacó que el continente blanco es estratégico para el país, pero también “es cooperación internacional, es ciencia y es futuro”, durante su visita a Punta Arenas
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Con una agenda que contempla 50 iniciativas científicas, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, dio el vamos este jueves en Punta Arenas (2.200 kms al sur de Santiago) a la 63ª Expedición Científica Antártica (ECA), en una ceremonia en la que destacó la creciente importancia de esa ciudad como “puerta de entrada” para las operaciones internacionales en el continente blanco.

De acuerdo al secretario de Estado, la presencia de investigadores extranjeros y el interés de distintos países por utilizar territorio nacional como punto de conexión con la Antártica consolidan una posición que Chile busca seguir fortaleciendo.

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“La confianza de la que goza Chile en el ámbito de las relaciones internacionales, sumada al prestigio de sus instituciones públicas y las capacidades logísticas y de infraestructura, forman un capital de enorme valor para atraer a más países a elegir a Chile como su puerta de entrada a la Antártica“, afirmó el secretario de Estado.

Las cifras entregadas por la Cancillería dan cuenta de ese crecimiento. Desde 2004, los países que utilizan Punta Arenas, capital de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, para desplegar sus programas nacionales de investigación antártica pasaron de 12 a 21. A ellos se suman otras ocho naciones que han recurrido ocasionalmente a la ciudad para organizar sus operaciones.

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El respaldo logístico que ofrece la zona austral constituye uno de los principales atractivos para estas misiones, que requieren infraestructura portuaria, aeroportuaria y servicios especializados para concretar sus desplazamientos, puesto que “usan nuestros puertos y aeropuertos para sus naves y aviones propios, o contratan servicios en Magallanes para hacer posible sus expediciones científicas”, subrayó el Canciller.

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El Canciller Francisco Pérez destacó que el continente blanco es estratégico para el país, pero también “es cooperación internacional, es ciencia y es futuro”, durante su visita a Punta Arenas

Más de 150 científicos participarán en la nueva campaña antártica

Esta nueva versión de la Expedición Científica Antártica considera una intensa temporada de trabajo en terreno, pues de acuerdo con las proyecciones del Gobierno cerca de 50 proyectos serán ejecutados por más de 150 científicos, quienes permanecerán en distintas zonas del territorio antártico entre noviembre y fines de marzo.

Para Pérez Mackenna, estas investigaciones tienen una dimensión que trasciende el ámbito académico, debido a su relación directa con los intereses estratégicos del país y el conocimiento de un territorio determinante para el equilibrio ambiental global.

“La ciencia antártica tiene un carácter muy especial, porque es una ciencia estratégica, inseparable de la política exterior de Chile, que nos ayuda a explorar y conocer un territorio gigantesco y clave para el futuro del país y del planeta”, sostuvo.

El despliegue científico y operativo contempla instalaciones en diferentes sectores de la península Antártica y también en áreas interiores del continente. Entre los lugares considerados figura el glaciar Unión, ubicado aproximadamente a 1.000 kilómetros del Polo Sur, una de las zonas más remotas donde Chile desarrolla actividades de investigación.

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El Canciller Francisco Pérez destacó que el continente blanco es estratégico para el país, pero también “es cooperación internacional, es ciencia y es futuro”, durante su visita a Punta Arenas

La presencia histórica de Chile en el continente blanco

La participación nacional en la Antártica tiene también una dimensión territorial y diplomática. El continente se encuentra bajo el marco del Tratado Antártico, suscrito originalmente por 12 países el 1 de diciembre de 1959, instrumento internacional que establece un régimen destinado a garantizar el uso pacífico del territorio y promover la cooperación científica.

El acuerdo no reconoce la soberanía de ningún país sobre el continente y establece condiciones especiales para su utilización, sin embargo, antes de su entrada en vigor, distintas naciones habían formulado reclamaciones territoriales sobre sectores antárticos, entre ellas Chile, Argentina, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.

En el caso chileno, los antecedentes se remontan a 1940, cuando el entonces presidente Pedro Aguirre Cerda estableció mediante un decreto los límites del Territorio Chileno Antártico.

La presencia permanente del país comenzó a materializarse siete años después, con la inauguración de la primera instalación nacional en el continente, actualmente conocida como Base Naval Capitán Arturo Prat.

Hoy, Chile dispone de diez bases antárticas distribuidas en distintos puntos del territorio. Cinco de ellas están bajo la administración del Instituto Antártico Chileno (INACH), mientras que las restantes dependen de las Fuerzas Armadas.

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