América Latina

Golpe a las finanzas de la banda criminal Los Lobos: detuvieron a 21 personas por tráfico millonario de cocaína

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa sostuvo que la organización delictiva, desarticulada con la cooperación de las fuerzas europeas, ocultaba cargamentos de droga con un valor de USD 1.765 millones

Daniel Noboa reportó la detención de Jackson Felipe Zambrano en Ecuador (@DanielNoboaOk)
Daniel Noboa reportó la detención de Jackson Felipe Zambrano en Ecuador (@DanielNoboaOk)
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Una operación en Ecuador, con apoyo de Europol y la Guardia Civil de España, dejó el jueves 21 detenidos por una presunta estructura transnacional dedicada al tráfico de cocaína. Entre los arrestados figura Jackson Felipe Zambrano, a quien las autoridades identificaron como uno de los financistas de Wilmer Chavarría, alias “Pipo”, líder de la banda criminal Los Lobos.

Capturamos a Jackson Felipe Zambrano, uno de los principales financistas de alias Pipo”, escribió el presidente Daniel Noboa en su cuenta de X. El mandatario sostuvo que la organización, desarticulada con la cooperación de las fuerzas europeas, ocultaba cargamentos de droga con un valor de USD 1.765 millones.

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Alias “Pipo”, cuyo nombre es Wilmer Chavarría, lidera Los Lobos, una de las mayores bandas criminales de Ecuador. Estados Unidos la designó como organización terrorista extranjera en 2025. El Gobierno ecuatoriano pidió la extradición de Chavarría desde España, país donde reside desde 2022.

El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que la red habría trasladado más de 42 toneladas de cocaína desde 2019. hacia destinos como España, Bélgica, Portugal y Países Bajos.

Jackson Felipe Zambrano, detenido en Ecuador (@DanielNoboaOk)
Jackson Felipe Zambrano, detenido en Ecuador (@DanielNoboaOk)

Las fuerzas de seguridad realizaron 23 allanamientos en las provincias costeras de Guayas y Los Ríos, y durante el operativo detuvieron a dos policías en actividad.

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Reimberg indicó que la investigación también detectó una presunta relación entre la organización y 15 empresas exportadoras de fruta, cacao, mariscos y madera, además de vínculos con la mafia balcánica.

La Policía ecuatoriana señaló en un comunicado que la red compraba la droga en Colombia, la trasladaba a Ecuador y luego la enviaba por vía marítima hacia Europa. La Fiscalía de Ecuador informó que un juez definirá en las próximas horas la situación jurídica de los detenidos.

Ecuador se ubica entre Colombia y Perú, dos de los principales productores de droga del mundo, según Naciones Unidas. Las autoridades sostienen que el país funciona como un punto de acopio y distribución para cargamentos destinados a mercados internacionales. En 2025, las autoridades ecuatorianas incautaron más de 214 toneladas de droga. En lo que va de 2026, la cifra se acerca a 170 toneladas, de acuerdo con información difundida por Reimberg.

El funcionario destacó que la investigación que derivó en el operativo del jueves contra la red de narcotráfico en Ecuador comenzó en octubre de 2024, tras la incautación de unos 13.000 paquetes de cocaína en el puerto español de Algeciras. El contenedor interceptado en España había partido desde una terminal portuaria de Guayaquil, en el suroeste ecuatoriano. El hallazgo dio inicio a una pesquisa sobre la ruta utilizada para el envío de cargamentos hacia Europa.

La Fiscalía investiga a una red de presunta delincuencia organizada que habría utilizado pistas clandestinas, vehículos blindados y combustible de aviación para sostener operaciones de narcotráfico internacional. (Primicias)
La Fiscalía investiga a una red de presunta delincuencia organizada que habría utilizado pistas clandestinas, vehículos blindados y combustible de aviación para sostener operaciones de narcotráfico internacional. (Primicias)

Durante la operación de la madrugada pasada, las autoridades también incautaron 630 kilos de cocaína y una tonelada y media de droga, un volumen tasado en USD 85 millones. Con ese decomiso, el valor de la droga atribuida a la organización investigada ascendió a USD 1.765 millones.

El ministro Reimberg sostuvo que la estructura habría operado desde 2019 y tendría presencia en las provincias de Guayas, Los Ríos y Pichincha, cuya capital es Quito. La investigación también identificó conexiones con ciudadanos establecidos en Europa y en Emiratos Árabes Unidos.

Durante la operación, las autoridades también detuvieron a Óscar Sánchez, jefe de Delitos Económicos de la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Madrid. La investigación determinó que el funcionario ocultaba 20 millones de euros en las paredes de su vivienda y de su despacho. Por este motivo, permanece en prisión preventiva.

(Con información de Associated Press)

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