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María Jesús Ruiz, obligada a seguir en ‘Supervivientes All Stars 3’ tras su expulsión: las redes cuestionan la decisión

La modelo ha sido la elegida por el público para abandonar el concurso, pero una inesperada condición la obliga a continuar en Honduras por su cuenta y sin ventajas

María Jesús Ruiz en 'Supervivientes All Stars 3'. (Mediaset España)
María Jesús Ruiz en 'Supervivientes All Stars 3'. (Mediaset España)
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La última gala de Supervivientes All Stars 3 ha dejado una de esas situaciones que no pasan desapercibidas para los espectadores. María Jesús Ruiz se ha convertido en la expulsada de la noche por decisión de la audiencia, pero, contra lo que cabría esperar, su aventura en los Cayos Cochinos todavía no ha terminado. La organización del concurso le ha reservado una nueva misión que la obliga a permanecer en Honduras, aunque en unas condiciones muy diferentes a las que ha tenido hasta ahora. Una decisión que ha provocado una oleada de reacciones en las redes sociales, donde numerosos espectadores han cuestionado que la modelo haya tenido que abandonar la competición oficial.

La expulsión de la jienense ha sido uno de los momentos más comentados de una noche que también ha estado marcada por la salida definitiva de Albert Barranco. El exconcursante de Mujeres y Hombres y Viceversa ha tenido que poner fin a su participación por prescripción médica, después de que las pruebas realizadas confirmaran que su problema de salud no se había resuelto. Ante esta situación, el equipo médico ha considerado que lo más conveniente era que regresara a España para continuar con su recuperación.

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María Jesús Ruiz en 'Supervivientes All Stars 3'. (Mediaset España)
María Jesús Ruiz en 'Supervivientes All Stars 3'. (Mediaset España)

Dos despedidas muy diferentes que han dejado un sabor agridulce en la gala, presentada por Jorge Javier Vázquez ante la ausencia de Sandra Barneda, que se encuentra en plena cuenta atrás para su boda. Mientras Barranco ha tenido que marcharse por motivos de salud, María Jesús ha descubierto que su expulsión no significaba exactamente lo que esperaba.

La condición trampa de María Jesús Ruiz que ha indignado a los espectadores

Después de conocer la decisión del público, la modelo se ha encontrado con una sorpresa que ha cambiado por completo sus planes de abandonar Honduras. Aunque ya no continúa como concursante de pleno derecho, tendrá que seguir en los Cayos Cochinos y enfrentarse a una nueva etapa en solitario. Sin las ventajas de las que disponen sus compañeros y con la obligación de conseguir recursos por sus propios medios, María Jesús deberá apañárselas para sobrevivir e intentar robar a los demás participantes todo lo que pueda para salir adelante.

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Una condición que añade un nuevo giro a la competición y que, al mismo tiempo, ha dividido a la audiencia. Para algunos espectadores, la situación supone una oportunidad de seguir disfrutando de una de las participantes que más juego está dando en esta edición. Para otros, en cambio, la decisión resulta difícil de entender, especialmente porque su salida se ha producido en unas circunstancias que consideran injustas.

“Me parece muy bien, muy injusta la expulsión de María Jesús, puesto que ella no estaba nominada. Fue la penalización que le pusieron a ella y a Ivana porque el resto estaban nominados. Creo que deberían dejarla de concursante de pleno derecho por el abandono de Barranco”, ha escrito un usuario en X, antiguo Twitter. Un mensaje que refleja el malestar de una parte de la audiencia con el desenlace de la gala y con las condiciones que han llevado a la modelo a abandonar la competición oficial.

“Entretenida es un rato”: las redes piden que siga como concursante

Las críticas no se han limitado a cuestionar las circunstancias de su expulsión. Algunos espectadores también han defendido que María Jesús todavía tiene mucho que aportar al concurso y que su presencia resulta fundamental para mantener el interés de la aventura. Su carácter y su forma de desenvolverse en los conflictos han convertido a la modelo en una participante capaz de generar conversación, algo que parte de la audiencia considera un motivo más que suficiente para que continúe compitiendo.

María Jesús Ruiz en 'Supervivientes All Stars 3'. (Mediaset España)
María Jesús Ruiz en 'Supervivientes All Stars 3'. (Mediaset España)

“Me parece muy injusta su expulsión, entretenida es un rato. No merecía irse ya”, es otra de las opiniones que resume el sentir de quienes habrían preferido que la jienense permaneciera como concursante de pleno derecho. Para estos seguidores, su salida llega demasiado pronto y la nueva misión que le han asignado no compensa la pérdida de su condición de participante.

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