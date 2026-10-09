Se estrena hoy la nueva serie de Timbiriche de VIX en medio de polémica y rechazo del elenco original

Los seis integrantes originales del grupo difundieron un comunicado conjunto para deslindarse del proyecto, señalar que nunca fueron consultados y que no autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad. (Archivo/Televisa)

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La nueva serie de Timbiriche, icónica banda de los ochenta, estrena hoy viernes 9 de octubre en ViX envuelta en polémica, con cuestionamientos sobre el abordaje del caso de Sasha Sokol y Luis de Llano y falta de autorización del elenco original.

Los seis integrantes originales del grupo difundieron un comunicado conjunto para deslindarse del proyecto, señalar que nunca fueron consultados y que no autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad. El pronunciamiento llegó apenas tres días antes del estreno, programado para el 9 de octubre, y puso en el centro del debate uno de los episodios más sensibles de la historia del grupo: la relación entre Sasha Sokol y el productor Luis de Llano, caso que ya tuvo un desenlace judicial y un abordaje sobre excesos y explotación que fueron retomados desde la ficción.

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Timbiriche trailer oficial/ VIX

Estreno y detalles de la producción

La serie Timbiriche es una producción de El Estudio, encabezada por los productores ejecutivos Pablo Cruz y Juana García Alaya, con dirección de Humberto “Beto” Hinojosa. Consta de ocho episodios disponibles en el plan premium de ViX.

El primer capítulo tuvo una transmisión especial el 8 de octubre por Las Estrellas, al terminar el noticiero. Los dos episodios iniciales llegaron a la plataforma el 9 de octubre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, con un capítulo nuevo cada viernes.

El elenco está encabezado por Macarena García en el papel de Sasha, Osvaldo Benavides (también productor) como Alex, y Alberto Guerra, quien interpreta a Luis de Llano. Los completan Sebastián Poza, Luis de la Rosa, Jesusa Ochoa, Iker Solano, Michelle Pellicer, Edu Maruri, Clara Galvao, Sol Wainer y Llama Mateo, entre otros.

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Durante la presentación de prensa en el Foro 4 de Televisa San Ángel, conducida por Mara Patricia Castañeda, los productores describieron el proyecto como una ficción inspirada en hechos reales, basada en información pública sobre la agrupación y sus integrantes. ¿Qué pasó con la serie de Timbiriche? ViX estrenó una producción de ocho capítulos sobre la banda sin el aval de sus seis miembros originales, quienes emitieron un comunicado conjunto para aclarar que no participaron en su creación, no fueron consultados sobre las historias contadas y no autorizaron el uso de su imagen antes del lanzamiento.

El comunicado de los integrantes originales

Los integrantes del grupo Timbiriche expresan en un comunicado que no participaron ni autorizaron la producción de la serie sobre su historia en la plataforma ViX. (Comunicado Timbiriche)

Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín, Benny Ibarra y Sasha Sokol firmaron un texto conjunto en el que marcaron distancia del proyecto. El documento fue difundido primero por Sokol y replicado por Ibarra en redes sociales.

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“Ninguno de nosotros participó en la creación de esta serie ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan. Tampoco autorizamos el uso de nuestra imagen, voz o identidad”, señala el comunicado.

Los seis artistas afirmaron además que, hasta el momento de la publicación, no habían sido invitados a ver el contenido de la serie, por lo que desconocían su desarrollo completo.

El texto plantea una distinción entre inspirarse en una época y construir una ficción alrededor de personas reales y reconocibles: “Reconocemos la libertad creativa, pero existe una enorme diferencia entre inspirarse en una época y construir una ficción alrededor de personas reconocibles y vivas, sin haberlas escuchado ni involucrado”, expresaron.

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El comunicado cierra con una advertencia sobre la narrativa oficial del grupo: “La serie que está por estrenarse no es la historia de Timbiriche contada por nosotros. Quizá algún día decidamos contarla, pero entonces será con respeto por quienes la vivimos y en nuestra propia voz”.

El caso Sasha Sokol y Luis de Llano

Uno de los ejes que generó mayor controversia es la representación de la relación entre Sasha Sokol y el productor Luis de Llano, caso que derivó en un proceso judicial. Durante la conferencia de prensa, el productor ejecutivo Pablo Cruz definió este episodio como “la columna vertebral” de la serie.

Cruz explicó que el equipo decidió incluir una leyenda al final de los capítulos relacionados con este tema, con el objetivo de contextualizar la denuncia de Sokol. Según detalló en la presentación, el texto reconoce que ese tipo de abusos “sucedieron y siguen sucediendo” y plantea la necesidad de evitar que se repitan.

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De acuerdo con información recabada sobre el contenido de esa leyenda, el mensaje recuerda que la denuncia pública de Sokol se remonta a marzo de 2022, cuando concedió una entrevista a Yordi Rosado, y hace referencia a la posterior demanda civil contra De Llano. También menciona la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que confirmó la sentencia y negó el amparo promovido por el productor, en torno a casos de abuso sexual contra menores.

Durante la ronda de preguntas, un periodista cuestionó directamente si ViX contaba con autorización de los integrantes para abordar este litigio en la trama. Cruz respondió que la serie se construyó a partir de “todo lo que es público y todo lo que todos compartimos y sabemos sobre Timbiriche”, y que el equipo tomó esa información como inspiración para escribir una obra de ficción.

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La respuesta de los productores y el elenco

Un grupo de nueve actores posa alineado en un escenario frente a un letrero de neón que lleva el nombre Timbiriche. (Infobae México/Selene Miranda)

Ante las preguntas sobre el deslinde de los integrantes, Pablo Cruz insistió en que el proyecto es una interpretación y no un relato literal de los hechos. “Esperamos que sea entretenimiento, que todo el mundo vea la serie y que nos la pasemos increíble”, señaló durante la presentación.

Osvaldo Benavides, quien interpreta a Alex y también figura como productor, habló sobre la responsabilidad de encarnar a una persona real y viva. Explicó que se dejó esa decisión a los creadores de la serie y que, como actor, el reto consistió en construir el personaje a partir de los guiones y de una investigación sobre la vida del intérprete real.

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Benavides añadió que el proyecto conlleva “una serie de compromisos” con lo que públicamente se conoce de las personas retratadas y remarcó que la producción es, ante todo, “un producto de entretenimiento”.

Por su parte, los actores jóvenes del elenco, entre ellos Sebastián Poza y Michelle Pellicer, coincidieron en que el objetivo de la serie es mostrar el lado humano de los integrantes de la banda. Macarena García, quien interpreta a Sasha, relató que contó con acompañamiento del equipo creativo durante el rodaje, realizado en Uruguay, para abordar las escenas vinculadas a los episodios más sensibles de la historia.

Alberto Guerra, intérprete de Luis de Llano, no pudo asistir a la presentación por motivos de trabajo y envió un mensaje grabado en el que agradeció al elenco y a los productores, sin referirse al comunicado de los integrantes originales.

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¿Habrá acción legal?

Por el momento no existe confirmación, han circulado versiones que afirman que la posibilidad de que Sasha Sokol emprenda acciones legales contra la serie que no han sido confirmadas por la cantante ni por su equipo. Se trata, hasta el momento, de una versión presuntamente atribuida a una fuente cercana a Sokol, que no ha sido corroborada por un vocero oficial.

Según esa versión, la cantante estaría a la espera del estreno para evaluar cómo es retratada su historia con Luis de Llano antes de decidir si procede legalmente, ante una eventual revictimización o el uso no autorizado de su imagen. Dicha información debe ser tomada con precaución debido a que no existe ningún proceso oficial sobre el tema.

Hasta el momento, no se ha anunciado ninguna cancelación ni modificación del calendario de estreno por parte de ViX, que mantiene el lanzamiento de los dos primeros episodios para el 9 de octubre.