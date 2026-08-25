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EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 25 de agosto

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría hablar acerca de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó la discusión sobre las candidaturas independientes en Michoacán; asimismo, la mandataria acostumbra hablar los martes sobre seguridad o salud, respecto a que Estados Unidos emitió una alerta por amenaza en la que instó a su ciudadanía a no viajar a Mexicali, Baja California.

Sin embargo, la agenda de la mandataria está sujeta a cambios.

12:31 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este martes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

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