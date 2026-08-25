EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 25 de agosto

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría hablar acerca de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó la discusión sobre las candidaturas independientes en Michoacán; asimismo, la mandataria acostumbra hablar los martes sobre seguridad o salud, respecto a que Estados Unidos emitió una alerta por amenaza en la que instó a su ciudadanía a no viajar a Mexicali, Baja California.

Sin embargo, la agenda de la mandataria está sujeta a cambios.