Salud abre convocatoria para médicos y enfermeras, anuncia más de 12 mil nuevos consultorios de IMSS- Bienestar

Eduardo Clark

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El subsecretario de Salud de México, Eduardo Clark anunció una convocatoria dirigida para médicos y enfermeras como parte de la ampliación de los servicios de atención primaria del IMSS- Bienestar.

Esta iniciativa también contempla la apertura de 12 mil 750 nuevos consultorios en los 24 estados que opera este organismo, con el objetivo de brindar más de 40 millones de consultas al año a quienes lo necesiten.

“Todos y cada uno de ellos van a tener personal médico que puede prescribir, es decir, dar recetas, ya sea un médico, ya sea una enfermera o enfermera con licenciatura”, comentó el funcionario durante la mañanera del pueblo de este 25 de agosto en Palacio Nacional.

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Abren convocatoria para personal de la salud

Clark dio a conocer que el personal médico interesado en atender estos consultorios podrá participar en la convocatoria a partir del 14 de septiembre hasta el 31 de octubre, a través de la página web: serviciouniversalsalud.gob.mx.

Estos son los trabajadores que podrán acceder al proyecto:

Médico o médica

Enfermera o enfermero licenciado

Enfermeros y enfermeras técnico

Enfermeros y enfermeras auxiliar

Asimismo, los profesionales de la salud que se encuentran jubilados también tendrán la oportunidad de colaborar en el programa sin suspender el pago de su pensión.

“Es decir, van a poder seguir recibiendo su pensión y participando en un turno, tal vez el fin de semana, tal vez un día, tal vez entre semana, pero que les permita a ustedes también contribuir a la ampliación de la atención primaria a la salud de nuestro país”, declaró el subsecretario de la institución.

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Salarios para médicos y médicas

El funcionario explicó que se tiene previsto que los especialistas ganen un sueldo cercano a los 20 mil pesos libres, pero reafirmó que dentro de la convocatoria vendrán los detalles sobre el salario final y cómo se pagará, así como el monto especifico por tipo de consultorio y modalidad de turno.

“Estamos tratando de homologarlo con lo que hay en el mercado para médicos generales y muy importantemente, y esto queremos recalcarlo, un grupo que nos interesa muchísimo que participe son los médicos, médicas, enfermeras y enfermeros jubilados del país, que ya hoy están recibiendo una pensión mes con mes”, señaló.

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Estados donde operarán los consultorios de atención primaria a la salud. (captura de pantalla)

Estados donde operarán los consultorios de atención primaria a la salud

Distribución por entidad

Baja California: 197

Baja California Sur: 165

Campeche: 186

Chiapas: 1,312

Ciudad de México: 804

Colima: 198

Estado de México: 905

Guerrero: 590

Hidalgo: 641

Michoacán: 705

Morelos: 253

Nayarit: 252

Oaxaca: 1,236

Puebla: 812

Quintana Roo: 187

San Luis Potosí: 505

Sinaloa: 446

Sonora: 419

Tabasco: 463

Tamaulipas: 430

Tlaxcala: 118

Veracruz: 1,298

Yucatán: 244

Zacatecas: 384

Cobertura total de los 12 mil 750 consultorios

7,111 rurales

5,639 urbanos

Características de la unidad médica

Información general

Personal que prescribe: Médico o enfermería general licenciada con capacidad de recetar

Equipamiento: Equipos e instrumental médico (27), mobiliario (14)

Infraestructura digital: Computadora e impresora, Internet, Expediente Clínico del Servicio Universal de Salud

Líneas de cuidado

Eventos agudos: Infecciones respiratorias agudas Enfermedades diarreicas agudas y parasitosis Infecciones de vías urinarias Asma y alergias Atención del dolor agudo Síndrome febril y enfermedades sujetas a vigilancia Lesiones de la piel y tejido subcutáneo Conjuntivitis y otras infecciones oculares leves

Seguimiento y control: Embarazo Diabetes mellitus 2 (detección y seguimiento) Hipertensión arterial sistémica Síndrome metabólico y riesgo cardiovascular Dislipidemias



Acciones preventivas

Control del niño sano

Detección de diabetes mellitus tipo 2

Detección de hipertensión arterial sistémica

Detección de sobrepeso, obesidad y desnutrición

Detección de VIH

Prevención de deshidratación

Agudeza visual

Salud bucal

90 medicamentos gratuitos

Medicamentos determinados por médicos expertos en atención primaria a la Salud.

Dos turnos diarios entre semana y un turno durante fin de semana

De 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a viernes