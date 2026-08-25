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Salud abre convocatoria para médicos y enfermeras, anuncia más de 12 mil nuevos consultorios de IMSS- Bienestar

La iniciativa prevé brindar más de 40 millones de consultas al año a quienes lo necesiten

Eduardo Clark
Eduardo Clark
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El subsecretario de Salud de México, Eduardo Clark anunció una convocatoria dirigida para médicos y enfermeras como parte de la ampliación de los servicios de atención primaria del IMSS- Bienestar.

Esta iniciativa también contempla la apertura de 12 mil 750 nuevos consultorios en los 24 estados que opera este organismo, con el objetivo de brindar más de 40 millones de consultas al año a quienes lo necesiten.

“Todos y cada uno de ellos van a tener personal médico que puede prescribir, es decir, dar recetas, ya sea un médico, ya sea una enfermera o enfermera con licenciatura”, comentó el funcionario durante la mañanera del pueblo de este 25 de agosto en Palacio Nacional.

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Abren convocatoria para personal de la salud

Clark dio a conocer que el personal médico interesado en atender estos consultorios podrá participar en la convocatoria a partir del 14 de septiembre hasta el 31 de octubre, a través de la página web: serviciouniversalsalud.gob.mx.

Estos son los trabajadores que podrán acceder al proyecto:

  • Médico o médica
  • Enfermera o enfermero licenciado
  • Enfermeros y enfermeras técnico
  • Enfermeros y enfermeras auxiliar

Asimismo, los profesionales de la salud que se encuentran jubilados también tendrán la oportunidad de colaborar en el programa sin suspender el pago de su pensión.

“Es decir, van a poder seguir recibiendo su pensión y participando en un turno, tal vez el fin de semana, tal vez un día, tal vez entre semana, pero que les permita a ustedes también contribuir a la ampliación de la atención primaria a la salud de nuestro país”, declaró el subsecretario de la institución.

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Salarios para médicos y médicas

El funcionario explicó que se tiene previsto que los especialistas ganen un sueldo cercano a los 20 mil pesos libres, pero reafirmó que dentro de la convocatoria vendrán los detalles sobre el salario final y cómo se pagará, así como el monto especifico por tipo de consultorio y modalidad de turno.

“Estamos tratando de homologarlo con lo que hay en el mercado para médicos generales y muy importantemente, y esto queremos recalcarlo, un grupo que nos interesa muchísimo que participe son los médicos, médicas, enfermeras y enfermeros jubilados del país, que ya hoy están recibiendo una pensión mes con mes”, señaló.

Consultorios de atención primaria a la salud
Estados donde operarán los consultorios de atención primaria a la salud. (captura de pantalla)

Estados donde operarán los consultorios de atención primaria a la salud

Distribución por entidad

  • Baja California: 197
  • Baja California Sur: 165
  • Campeche: 186
  • Chiapas: 1,312
  • Ciudad de México: 804
  • Colima: 198
  • Estado de México: 905
  • Guerrero: 590
  • Hidalgo: 641
  • Michoacán: 705
  • Morelos: 253
  • Nayarit: 252
  • Oaxaca: 1,236
  • Puebla: 812
  • Quintana Roo: 187
  • San Luis Potosí: 505
  • Sinaloa: 446
  • Sonora: 419
  • Tabasco: 463
  • Tamaulipas: 430
  • Tlaxcala: 118
  • Veracruz: 1,298
  • Yucatán: 244
  • Zacatecas: 384

Cobertura total de los 12 mil 750 consultorios

  • 7,111 rurales
  • 5,639 urbanos

Características de la unidad médica

Información general

  • Personal que prescribe: Médico o enfermería general licenciada con capacidad de recetar
  • Equipamiento: Equipos e instrumental médico (27), mobiliario (14)
  • Infraestructura digital: Computadora e impresora, Internet, Expediente Clínico del Servicio Universal de Salud

Líneas de cuidado

  • Eventos agudos:
    • Infecciones respiratorias agudas
    • Enfermedades diarreicas agudas y parasitosis
    • Infecciones de vías urinarias
    • Asma y alergias
    • Atención del dolor agudo
    • Síndrome febril y enfermedades sujetas a vigilancia
    • Lesiones de la piel y tejido subcutáneo
    • Conjuntivitis y otras infecciones oculares leves
  • Seguimiento y control:
    • Embarazo
    • Diabetes mellitus 2 (detección y seguimiento)
    • Hipertensión arterial sistémica
    • Síndrome metabólico y riesgo cardiovascular
    • Dislipidemias

Acciones preventivas

  • Control del niño sano
  • Detección de diabetes mellitus tipo 2
  • Detección de hipertensión arterial sistémica
  • Detección de sobrepeso, obesidad y desnutrición
  • Detección de VIH
  • Prevención de deshidratación
  • Agudeza visual
  • Salud bucal

90 medicamentos gratuitos

  • Medicamentos determinados por médicos expertos en atención primaria a la Salud.

Dos turnos diarios entre semana y un turno durante fin de semana

  • De 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a viernes

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