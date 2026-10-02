Gobierno revierte aumento de $46 por galón de gasolina para octubre y asumirá costo del ajuste al etanol

MinHacienda y MinMinas anunciaron que el incremento no llegará al consumidor. El Gobierno cubrirá $8.300 millones para mantener el reconocimiento a productores de etanol (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Gobierno nacional frenó el aumento de $46 por galón en el precio de la gasolina previsto para octubre, apenas 24 horas después de que se conociera el ajuste, y anunció que asumirá con recursos públicos el costo derivado de la actualización del valor reconocido a los productores de etanol.

La decisión fue comunicada conjuntamente por los ministerios de Hacienda y Minas y Energía, que informaron que el incremento queda sin efecto por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella.

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Según el comunicado oficial, el ajuste se había originado en la actualización del precio reconocido a los productores de etanol y estaba diseñado para trasladarse automáticamente al precio final que pagan los consumidores.

Sin embargo, el mandatario ordenó que ese mayor costo no fuera trasladado a los colombianos.

“Se revierte el incremento de $46 por galón previsto para octubre. Ese ajuste no llegará al precio que pagan los colombianos”, señalaron las dos carteras.

Una persona carga combustible en un automóvil azul frente a un surtidor digital que registra el volumen y el precio del servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gobierno asumirá $8.300 millones durante octubre

Aunque el alza fue reversada, el reconocimiento económico a los productores de etanol se mantendrá.

El costo de esa decisión será asumido por el Gobierno nacional durante octubre y ascenderá a $8.300 millones, según la información divulgada por Hacienda y Minas.

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De esta forma, el Ejecutivo cubrirá temporalmente la diferencia que inicialmente iba a ser incorporada en el precio de venta al público.

El Gobierno explicó que el incremento se había tramitado como un ajuste de fórmula, con efecto automático sobre el precio final de la gasolina, pero cuestionó que una modificación con impacto directo sobre el bolsillo de los ciudadanos avanzara sin una explicación pública previa.

“El primer deber del Gobierno es con el ciudadano. Los colombianos no pueden ser sorprendidos con una decisión que les afecte el bolsillo, sin una explicación clara y pública y sin haber agotado todas las alternativas posibles”, señaló el comunicado.

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La administración De la Espriella agregó que, cuando sea inevitable adoptar una medida que tenga efectos económicos sobre los hogares, esta deberá explicarse con anticipación, cifras y lenguaje claro.

Una manguera con boquilla amarilla suministra combustible diésel al depósito de un autobús urbano en una estación de servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

ACPM seguirá sin cambios

El Ejecutivo precisó además que el precio del ACPM permanecerá sin modificaciones, en continuidad con la medida adoptada en septiembre frente a los efectos económicos del terremoto.

El Gobierno calificó la reversión del aumento de la gasolina como un “alivio de octubre”, aunque reconoció que todavía deberá buscar una solución estructural frente a las presiones que enfrenta el precio interno de los combustibles.

Según el comunicado, los ministerios de Hacienda y Minas trabajarán en una alternativa conjunta y permanente para enfrentar el impacto que pueda tener el aumento del precio internacional del petróleo sobre el valor de la gasolina en Colombia.

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“Ningún ajuste técnico volverá a recorrer el camino solo. Nuestro primer deber es con el ciudadano”, señalaron las entidades.

La decisión implica que el incremento de $46 que había sido previsto para octubre no será incorporado en el precio que pagan los usuarios en las estaciones de servicio.

El Gobierno no detalló en el comunicado cómo se financiarán exactamente los $8.300 millones que asumirá durante octubre ni qué mecanismo se utilizará después de ese mes si persisten las presiones sobre el componente del etanol.

Tampoco se anunció una modificación permanente a la fórmula que determina el precio de la gasolina.

Por ahora, la medida se limita a octubre y mantiene tanto el reconocimiento económico a los productores de etanol como el precio al consumidor sin el incremento anunciado inicialmente.

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El Ejecutivo anunció que cualquier futura modificación con impacto sobre los precios deberá estar acompañada de una explicación pública y de una evaluación previa de alternativas antes de trasladar el costo a los consumidores.