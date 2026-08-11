América Latina
Agregar Infobae enGoogle

Desbarataron en Chile una banda vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación de México

El uniformado, junto a un ciudadano mexicano y otro colombiano, son acusados de enviar droga a través del puerto de San Antonio

Desbarataron en Chile una banda vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación: un carabinero detenido y 400 kilos de cocaína incautados
El carabinero involucrado ya fue desvinculado.
Guardar

La noche de este lunes Carabineros de Chile confirmó la desvinculación de uno de sus funcionarios, quien fue detenido y será formalizado esta jornada junto a un ciudadano mexicano y otro colombiano, acusados de pertenecer a una banda narco vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación.

Desde el Departamento de Comunicaciones de dicha institución emitieron un comunicado señalando que el actuar del ahora exuniformado “no representa los valores ni principios de los miles de hombres y mujeres que diariamente trabajan por el bienestar y seguridad de la ciudadanía”, reiterando que no tolerarán “conductas que vulneren la ley ni la confianza pública”.

PUBLICIDAD

La investigación, liderada por la Fiscalía de Alta Complejidad de San Antonio (115 kms al oeste de Santiago), permitió además incautar 400 kilos de cocaína, la que según un reportaje de Mega Investiga sería enviada vía marítima desde ese puerto a Europa.

De acuerdo a la nota, la organización fue desarticulada luego de que uno de sus “dealers” fuera detenido en la frontera con el Perú y diera información sobre el resto de los miembros de la banda.

Por ahora, la investigación apunta a establecer el rol del carabinero acusado y el de sus compinches extranjeros dentro de la estructura criminal, amén de “mapear” sus conexiones con el cártel de drogas más peligroso de México y la ruta de la droga tanto hacia Chile como fuera del país.

PUBLICIDAD

Puerto San Antonio
El Puerto de San Antonio aparece como uno de los principales puntos para trasladar droga del mundo.

Desde San Antonio al mundo

Sin embargo, las autoridades están preocupados por el ingente decomiso de drogas en el Puerto de San Antonio, considerado por la Oficina de la Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito como “uno de los principales puntos para trasladar droga a nivel internacional”, tal como lo advirtió Ainhoa Vásquez, académica de la Universidad Técnica Federico Santa María y autora del libro Narcocultura.

“No es extraño que un cártel tan importante como Jalisco Nueva Generación, que además sabemos sigue operativo y tiene muchas redes internacionales a pesar del asesinato del Mencho, utilice o busque utilizar esta ruta”, señaló a BioBíoChile.

De paso, sostuvo que Chile desde hace varios años se ha ido convirtiendo en un paso estratégico para la droga proveniente sobre todo de Bolivia y Colombia debido a su larga frontera potencialmente vulnerable, un mercado interno cada día más grande y la serie de puertos que conectan al país con el resto del mundo, ya sea hacia Europa como hacia Oceanía y Asia.

Por ahora, resta saber cuáles serán los cargos por los que el Ministerio Público imputará a los tres acusados.

Temas Relacionados

ChileDrogaJalisco Nueva GeneraciónPuerto de San AntonioAinhoa Vásquez

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Costa Rica realiza este 12 de agosto su octavo simulacro nacional de emergencias multiamenaza

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias coordina una jornada de preparación en todo el país, con participación de instituciones y comunidades para poner a prueba protocolos, rutas de evacuación y capacidades de respuesta

Costa Rica realiza este 12 de agosto su octavo simulacro nacional de emergencias multiamenaza

Vigilancia del régimen de Ortega y Murillo: la denuncia de un experto de la ONU sobre la presión hacia la diáspora nicaragüense

El experto de la ONU, Reed Brody, denuncia que las sedes en el exterior operan como plataforma de monitoreo e intimidación contra exiliados, en un esquema de seguridad estatal que traspasa fronteras y silencia críticas

Vigilancia del régimen de Ortega y Murillo: la denuncia de un experto de la ONU sobre la presión hacia la diáspora nicaragüense

De firmante de la paz en El Salvador a acusado por presunto atentado a Nayib Bukele: su familia exige un juicio justo

Los allegados de Atilio Montalvo, histórico del FMLN, solicitan garantías procesales mientras enfrenta cargos por supuestos actos de terrorismo durante la toma de posesión del presidente salvadoreño

De firmante de la paz en El Salvador a acusado por presunto atentado a Nayib Bukele: su familia exige un juicio justo

República Dominicana: Nueva terminal del Cibao suma 85 % de avance y apuesta por la seguridad con tecnología de última generación

Los datos oficiales divulgados esta semana indican que la mayor parte de la obra gris ya está concluida y que ahora se abrirán etapas enfocadas en el techado, las instalaciones técnicas y los interiores

República Dominicana: Nueva terminal del Cibao suma 85 % de avance y apuesta por la seguridad con tecnología de última generación

La CIDH lleva a la Corte IDH un caso contra Guatemala por la desaparición y tortura de 15 estudiantes ocurridos durante el conflicto armado

El expediente 14.408, ingresado el 13 de mayo de 2026, reclama una búsqueda eficaz de Jorge Marroquín y Carlos Medina, además de una indagación penal con castigos y medidas de reparación y no repetición

La CIDH lleva a la Corte IDH un caso contra Guatemala por la desaparición y tortura de 15 estudiantes ocurridos durante el conflicto armado
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Liga Mx Femenil: estas son las posiciones en ambos grupos tras la jornada 2

Liga Mx Femenil: estas son las posiciones en ambos grupos tras la jornada 2

Joven exige bajarse antes del viaje para ver a su novio y amenaza al taxista con denunciarlo por violación

Cruz Azul vs Chicago Fire EN VIVO: dónde y a qué hora ver el partido de la Máquina en la Leagues Cup

Elección de contralor no se aplaza pese al terremoto en Colombia: el Congreso mantuvo la fecha a pesar de la petición del Pacto Histórico

Polémica por congresista que pidió consignar dinero para las víctimas del terremoto en Colombia en su cuenta de ahorros personal: “Lo creen a uno huevón”

INFOBAE AMÉRICA

Hallaron una tumba de 2.400 años en Turquía y una pista abrió un misterio sobre un posible luchador

Hallaron una tumba de 2.400 años en Turquía y una pista abrió un misterio sobre un posible luchador

El calor extremo adelanta la cosecha de los vinos espumantes en Italia

Un histórico club de Inglaterra cambió su nombre como parte de una campaña publicitaria

Francia prohíbe las llamadas comerciales sin consentimiento previo y establece fuertes multas

Costa Rica realiza este 12 de agosto su octavo simulacro nacional de emergencias multiamenaza

ENTRETENIMIENTO

Beyoncé enfrenta nueva demanda por derechos de autor en “Alien Superstar”

Beyoncé enfrenta nueva demanda por derechos de autor en “Alien Superstar”

Erika Eleniak, estrella de ‘Baywatch’, debuta en OnlyFans a los 56 años con una insólita promesa: “Los pies que todos están pidiendo”

Así reaccionó Angelina Jolie al enterarse de que Brad Pitt volvió a beber tras siete años de sobriedad

El niño de ‘Baby Shark’ reaparece 10 años después y se lanza como cantante de K-pop

Isabella Damon, hija de Matt Damon, da el salto al modelaje con una de las agencias más prestigiosas