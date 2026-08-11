Desbarataron en Chile una banda vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación de México

El carabinero involucrado ya fue desvinculado.

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La noche de este lunes Carabineros de Chile confirmó la desvinculación de uno de sus funcionarios, quien fue detenido y será formalizado esta jornada junto a un ciudadano mexicano y otro colombiano, acusados de pertenecer a una banda narco vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación.

Desde el Departamento de Comunicaciones de dicha institución emitieron un comunicado señalando que el actuar del ahora exuniformado “no representa los valores ni principios de los miles de hombres y mujeres que diariamente trabajan por el bienestar y seguridad de la ciudadanía”, reiterando que no tolerarán “conductas que vulneren la ley ni la confianza pública”.

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La investigación, liderada por la Fiscalía de Alta Complejidad de San Antonio (115 kms al oeste de Santiago), permitió además incautar 400 kilos de cocaína, la que según un reportaje de Mega Investiga sería enviada vía marítima desde ese puerto a Europa.

De acuerdo a la nota, la organización fue desarticulada luego de que uno de sus “dealers” fuera detenido en la frontera con el Perú y diera información sobre el resto de los miembros de la banda.

Por ahora, la investigación apunta a establecer el rol del carabinero acusado y el de sus compinches extranjeros dentro de la estructura criminal, amén de “mapear” sus conexiones con el cártel de drogas más peligroso de México y la ruta de la droga tanto hacia Chile como fuera del país.

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El Puerto de San Antonio aparece como uno de los principales puntos para trasladar droga del mundo.

Desde San Antonio al mundo

Sin embargo, las autoridades están preocupados por el ingente decomiso de drogas en el Puerto de San Antonio, considerado por la Oficina de la Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito como “uno de los principales puntos para trasladar droga a nivel internacional”, tal como lo advirtió Ainhoa Vásquez, académica de la Universidad Técnica Federico Santa María y autora del libro Narcocultura.

“No es extraño que un cártel tan importante como Jalisco Nueva Generación, que además sabemos sigue operativo y tiene muchas redes internacionales a pesar del asesinato del Mencho, utilice o busque utilizar esta ruta”, señaló a BioBíoChile.

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De paso, sostuvo que Chile desde hace varios años se ha ido convirtiendo en un paso estratégico para la droga proveniente sobre todo de Bolivia y Colombia debido a su larga frontera potencialmente vulnerable, un mercado interno cada día más grande y la serie de puertos que conectan al país con el resto del mundo, ya sea hacia Europa como hacia Oceanía y Asia.

Por ahora, resta saber cuáles serán los cargos por los que el Ministerio Público imputará a los tres acusados.