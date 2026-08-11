Las 3 razones por las que no ha llegado el pago de agosto de Mujeres con Bienestar a las beneficiarias del Edomex

Las beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar del Estado de México siguen a la espera de su pago de agosto, y es por eso que la Secretaría de Bienestar aclaró algunos motivos por los que el depósito no se ha visto reflejado. (Gob. Edomex)

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Las beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar del Estado de México siguen a la espera de su pago de agosto, y es por eso que la Secretaría de Bienestar aclaró algunos motivos por los que el depósito no se ha visto reflejado.

La política opera en los 125 municipios del Edomex y está destinada a mujeres de 18 a 59 años, quienes reciben un apoyo económico bimestral de 2.500 pesos.

Mujeres con Bienestar (Gob. Edomex)

¿Cómo se distribuyen los pagos del programa?

A diferencia de otros programas sociales, Mujeres con Bienestar distribuye los recursos en cinco grupos distintos, pero no publica un calendario oficial anticipado, aunque la entrega se realiza de manera organizada.

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Aunque todavía no se han confirmado fechas, se prevé que los depósitos inicien durante la segunda semana de agosto, una vez concluyan los pagos correspondientes a la Beca Rita Cetina.

Grupo 1: A, B, C, D

Grupo 2: E, F, G, H

Grupo 3: I, J, K, L, M

Grupo 4: N, Ñ, O, P, Q, R

Grupo 5: S, T, U, V, W, X, Y, Z

¿Por qué no ha llegado el pago de Mujeres con Bienestar si ya tengo mi tarjeta?

La Secretaría de Bienestar del Estado de México comunicó que algunas mujeres inscritas en el programa Mujeres con Bienestar han experimentado retrasos en el pago de su apoyo económico. La dependencia explicó que la causa puede estar relacionada con registros duplicados en datos personales, como correo electrónico, número de celular o CURP.

Mediante su cuenta oficial en X (antes Twitter), la Secretaría indicó que estos duplicados pueden bloquear la dispersión correcta de los recursos.

El próximo pago de Mujeres con Bienestar será en agosto (X@BienestarEdoMx)

La autoridad estatal también aseguró que ya trabaja en la solución de estas incidencias para que todas las beneficiarias reciban el apoyo monetario correspondiente. Además, recomendó a las usuarias estar atentas a las comunicaciones oficiales, mientras se resuelve el proceso de verificación y actualización de datos en el sistema.

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Razones por la que no ha llegado el pago

Correo duplicado Teléfono duplicado CURP duplicado

Mientras tanto, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales que son las redes sociales de la Secretaría de Bienestar del Estado de México y Juan Carlos González Romero, titular de la dependencia.

Mujeres con Bienestar programas sociales (Gob. Edomex)

¿Cómo confirmar el pago de Mujeres con Bienestar Edomex?

Las beneficiarias pueden consultar su saldo de manera gratuita a través de la página https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx ingresando con su usuario y contraseña, mediante la aplicación oficial, o enviando la palabra “Saldo” por WhatsApp al 525593372498.

La app Mujeres con Bienestar (disponible para Android).

Llamada sin ningún costo al número de teléfono 800 953 77 71 .

Consultando en cajeros automáticos con la respectiva tarjeta y el NIP.

También existe la opción de verificar el saldo en cajeros automáticos de cualquier banco, aunque ciertas instituciones financieras aplican una comisión por este servicio.