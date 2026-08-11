Chile capitalizará las ganancias de la mayor empresa estatal del país: cuáles son sus implicancias

FOTO DE ARCHIVO. Un trabajador supervisa un proceso en la refinería de cobre de Codelco en Ventanas, Chile. REUTERS/Rodrigo Garrido

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En medio de su discurso por el “Día del Minero”, el presidente José Antonio Kast confirmó este lunes que el gobierno no retirará las ganancias de 2025 de Codelco, la mayor empresa estatal del país, a fin de capitalizar dichas utilidades y amortizar la deuda que la cuprífera responsable del llamado “sueldo de Chile” arrastra desde hace años.

Se trata de unos USD 2.423 millones, los que de manera inédita no irán a parar a las arcas fiscales, sino que a robustecer las finanzas de la minera y darle una “capacidad patrimonial real indispensable para el desarrollo de los chilenos y para el financiamiento del Estado”, tal como aseguró el mandatario.

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La idea provino del presidente del directorio, Bernardo Fontaine, quien sostuvo que “la decisión del Gobierno del presidente Kast es una señal de respaldo a Codelco y a la hoja de ruta que hemos planteado para fortalecer la empresa”, y agregó que reinvertir las utilidades conlleva además “la responsabilidad de administrar estos recursos con austeridad, eficiencia y disciplina financiera, priorizando las inversiones realmente estratégicas para recuperar capacidad productiva”.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, indicó que “Codelco es un buen negocio y con estos recursos buscamos que procure contener su deuda y emprenda proyectos relevantes”.

Finalmente, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, agregó que la medida permitirá que Codelco tenga “más dinero propio para invertir y menos necesidad de recurrir a nueva deuda”.

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Cabe señalar que la deuda bruta de Codelco bordea los USD 26.000 millones, asunto que implica un pago de intereses que supera los US$ 1.000 millones anuales.

Sin embargo, el hecho de que los réditos de la compañía sea capitalizados no implica que el Estado de Chile deje de percibir ese dinero, puesto que siendo Codelco una empresa nacionalizada, dichas ganancias pertenecen indirectamente a todos los chilenos.

La idea entonces es darle a la compañía un mayor “músculo financiero”, a fin de que aumente su eficacia y eficiencia.

“En los próximos meses presentaremos un Plan Estratégico de Recuperación que revisará integralmente nuestras operaciones y todas aquellas decisiones necesarias para construir una empresa más robusta, sostenible y capaz de generar el mayor valor posible para Chile. Nuestro objetivo es que Codelco recupere el liderazgo que merece”, remató Fontaine.

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La deuda bruta de Codelco alcanza unos USD 26.000 millones, asunto que implica un pago de intereses que supera los US$ 1.000 millones anuales.

“Noticia alentadora”

La noticia fue celebrada por distintos actores del sector, tal como la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), desde donde valoraron “la decisión del gobierno respecto a que las ganancias generadas por Codelco durante el ejercicio de 2025 se invirtieran en la misma empresa”.

Mediante un comunicado, calificaron la noticia como “alentadora” pues entrega mayores recursos a la empresa que el año pasado dejó de ser la mayor productora de cobre del mundo, siendo desplazada por la gigante privada BHP.

De paso, recordaron que Codelco debe seguir siendo “la principal empresa estratégica del Estado de Chile”, y descartaron que esté pasando por una crisis, sino más bien “necesita plazos, capitalización y continuidad estratégica para enfocar su rumbo”.

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