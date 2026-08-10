Estos son los cortes de agua en Bogotá este martes

Toma tus precauciones con los cortes de agua de hoy (Infobae)

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Durante este martes 11 de agosto, distintos barrios de Bogotá sufrirán la suspensión temporal en el suministro de agua debido a los trabajos de reparación, instalación y mantenimiento.

Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, aquí te decimos dónde serán, cuándo comenzarán y el tiempo previsto en la duración de las afectaciones, de acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Usaquén.Barrios: Estrella del Norte, Las Orquídeas.Lugar: De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 151 a la Calle 164.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

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Localidad: Puente Aranda.Barrios: Gorgonzola.Lugar: De la Transversal 42 a la Avenida Carrera 50, entre la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 6.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Tunjuelito.Barrios: Claret, Samoré, El Carmen, San Vicente Ferrer, Tunal Oriental.Lugar: De la Carrera 33 a la Carrera 22, entre la Calle 56A Sur a la Calle 44.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Soacha.Barrios: Las Huertas.Lugar: De la Calle 4 Sur a la Calle 1, entre la Carrera 17 a la Transversal 7.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

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Localidad: Kennedy.Barrios: Boitá, Catalina, Catalina II, Jacqueline, Las Luces, Socorro, Timiza B, Timiza C, Villa Rica.Lugar: De la Carrera 78 a la Carrera 74, entre la Calle 41 Bis Sur a la Avenida Calle 43 SurDe la Carrera 74 a la Carrera 73, entre la Calle 42B Bis C Sur a la Calle 45 SurDe la Calle 43 Sur a la Calle 57C Sur, entre la Carrera 78 a la Carrera 77G.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

¿Cómo ahorrar agua?

Sin importar si hay cortes de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

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Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.