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La regulación de la reproducción asistida en Ecuador enfrenta un nuevo obstáculo tras el rechazo de la Iglesia católica

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana pidió archivar el proyecto al considerar que no garantiza la protección de la vida desde la concepción

Ecuador debate una normativa sobre reproducción asistida
Ecuador debate una normativa sobre reproducción asistida
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El intento de Ecuador por establecer por primera vez un marco legal para las técnicas de reproducción humana asistida sumó un nuevo foco de controversia. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) solicitó a la Asamblea Nacional archivar el proyecto de ley que regula estos procedimientos o introducir modificaciones sustanciales antes de cualquier votación definitiva. El pronunciamiento coloca en el centro del debate una discusión que trasciende el ámbito sanitario y enfrenta criterios científicos, jurídicos, constitucionales y religiosos sobre los límites de la reproducción asistida.

La iniciativa legislativa permanece en segundo debate luego de que el Pleno de la Asamblea suspendiera la discusión para recibir nuevas observaciones al articulado. Se trata de una propuesta que pretende llenar un vacío legal existente desde hace años, ya que en Ecuador clínicas privadas realizan procedimientos como la fecundación in vitro y la inseminación artificial sin que exista una ley específica que regule de manera integral su funcionamiento, los derechos de los pacientes y las obligaciones de los centros especializados.

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El proyecto, construido a partir de tres iniciativas legislativas presentadas en distintos períodos, establece normas para el uso de técnicas de reproducción humana asistida, fija requisitos para las unidades médicas autorizadas, regula la donación y conservación de gametos, incorpora disposiciones sobre la criopreservación de embriones y crea un registro nacional destinado a supervisar estos procedimientos bajo la rectoría del sistema público de salud.

La iglesia de San Francisco, el convento y su plaza homónima, es considerada como el complejo arquitectónico de mayor dimensión dentro de los centros históricos de toda América.
La reacción de la Conferencia Episcopal llegó mientras la propuesta continúa en construcción dentro del Legislativo.

La reacción de la Conferencia Episcopal llegó mientras la propuesta continúa en construcción dentro del Legislativo. En un comunicado, la organización sostuvo que el texto no ofrece una protección suficiente al embrión humano porque, según su interpretación, reconoce una tutela progresiva de la vida y no desde el instante mismo de la fecundación. Para la Iglesia, esa concepción resulta incompatible con el principio de defensa de la vida que considera protegido por la Constitución ecuatoriana.

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El pronunciamiento dedica buena parte de sus observaciones a la criopreservación de embriones, uno de los procedimientos habituales en los tratamientos de fertilidad. La Conferencia Episcopal sostiene que permitir el almacenamiento de embriones implica aceptar que algunos permanezcan congelados durante largos períodos o que nunca lleguen a ser implantados, una posibilidad que, desde su perspectiva, desconoce la dignidad inherente de la vida humana.

La organización religiosa también cuestiona las disposiciones relacionadas con la donación de óvulos y espermatozoides. A su juicio, la participación de terceros en la concepción modifica el vínculo biológico entre padres e hijos y plantea interrogantes sobre la identidad de las personas nacidas mediante estas técnicas, razones por las que considera que el proyecto requiere una revisión profunda.

Vista de un embrión en desarrollo dentro de una placa Petri circular, mostrando una estructura rojiza con finos vasos sanguíneos y fondo oscuro
La Conferencia Episcopal sostiene que permitir el almacenamiento de embriones implica aceptar que algunos permanezcan congelados durante largos períodos o que nunca lleguen a ser implantados, una posibilidad que, desde su perspectiva, desconoce la dignidad inherente de la vida humana. (Colossal Biosciences via AP)

Otro de los reparos planteados por la Iglesia apunta a la orientación general de la propuesta. El comunicado sostiene que el Estado debería priorizar políticas destinadas a diagnosticar y tratar las causas médicas de la infertilidad antes que desarrollar un marco jurídico centrado en las técnicas de reproducción asistida. En esa línea, la Conferencia Episcopal afirma que el deseo de tener hijos constituye una aspiración legítima, pero sostiene que no puede satisfacerse mediante procedimientos que, según su criterio, comprometan la protección del embrión.

El proyecto de ley, sin embargo, responde a una demanda planteada desde hace años por especialistas en medicina reproductiva y por pacientes que recurren a estos tratamientos. La ausencia de una regulación específica ha obligado a las clínicas a operar bajo normas sanitarias generales, sin reglas particulares sobre aspectos como la conservación de embriones, los criterios para la donación de gametos, los registros nacionales de procedimientos o las responsabilidades de los establecimientos que ofrecen estos servicios.

Durante el segundo debate legislativo, varios asambleístas defendieron la necesidad de establecer estándares uniformes para una práctica médica que ya existe en el país y de brindar seguridad jurídica tanto a los usuarios como a los profesionales de la salud. Otros legisladores, en cambio, manifestaron reservas sobre el tratamiento legal del embrión, el alcance de los procedimientos autorizados y las implicaciones bioéticas de algunas disposiciones incorporadas en el texto.

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