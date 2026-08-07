América Latina
Agregar Infobae enGoogle

La justicia chilena abrió una causa contra un senador por violencia intrafamiliar

Fidel Espinoza tuvo una pelea con su pareja que terminó cuando llegó la policía

Sorprendieron a un senador chileno ingresando ropa deportiva falsificada al país.
A pesar de que ninguno interpuso una denuncia, el senador y su pareja dieron versiones contrapuestas del violento altercado.
Guardar

En el ojo del huracán se encuentra el senador Fidel Espinoza (PS), luego de una pelea con su pareja ocurrida el miércoles pasado que terminó con varios objetos rotos y la presencia de carabineros en el departamento que ambos comparten en la ciudad balneario de Viña del Mar (120 kms al noroeste de Santiago).

De acuerdo al fiscal Mauricio Díaz, el parlamentario es investigado por presunta violencia intrafamiliar (VIF), pues él y su pareja dieron versiones contrapuestas a los uniformados que se apersonaron en el edificio ubicado en Nueva Aurora, tras ser alertados de la feroz trifulca por el conserje.

PUBLICIDAD

“Ambas (personas) atribuyen a la otra la realización de actos de agresión, y una de ellas habría reconocido haber provocado daños al interior del inmueble”, detalló el persecutor.

A pesar de que ninguno de los involucrados estampó una denuncia formal y se opusieron a ser llevados a un centro asistencial para constatar lesiones, Díaz explicó que debido a que “se trata de hechos eventualmente constitutivos de violencia intrafamiliar, los antecedentes fueron comunicados al Turno Regional de Instrucción y Flagrancia, unidad donde se dispuso continuar con las diligencias destinadas al esclarecimiento de lo ocurrido”.

“Debido a la existencia de imputaciones recíprocas, se instruyó recibir declaración de ambas personas en calidad de imputadas, previa información de sus derechos, incluyendo su derecho a guardar silencio, y también se dispuso verificar la existencia de armas de fuego inscritas que pudieran estar establecidas en relación a alguno de los participantes”, complementó.

PUBLICIDAD

Mediante un escueto comunicado, el senador Espinoza sostuvo que los hechos por los que se lo investiga “tienen que ver con una situación de carácter personal que se produjo en el contexto de una discusión entre dos personas adultas, en un recinto particular y privado, donde no existió de parte de nadie ningún acto de violencia física ni verbal”.

“No existe denuncia en mi contra ni he sido formalizado por delito alguno. Por respeto a la privacidad de las personas involucradas y a la actuación de las instituciones, no realizaré más declaraciones sobre este asunto”, remató el parlamentario.

Sorprendieron a un senador chileno ingresando ropa deportiva falsificada al país.
El senador dijo que fue una situación "de carácter personal"

Las reacciones del Senado y el PS

Una vez conocida la noticia, desde el Senado llamaron a evitar “juicios anticipados”, mientras que el Partido Socialista (PS) elevó el caso a su Tribunal Supremo.

“No obstante la gravedad que revisten este tipo de situaciones, hasta este momento los hechos conocidos corresponden a información difundida públicamente, no existiendo denuncia presentada ante los tribunales de justicia por parte de las personas involucradas ni un procedimiento judicial en curso”, señalaron mediante un comunicado desde la Cámara Alta.

“Como Senado seguiremos atentos a la evolución de los antecedentes y actuaremos conforme al marco legal y las normas que rigen nuestro funcionamiento, rechazando toda forma de violencia y reafirmando nuestro compromiso con el respeto, la probidad y la responsabilidad pública”, complementaron.

Por su parte, el Partido Socialista (PS) ofició a su Tribunal Supremo para que “inicie la investigación correspondiente y adopte las medidas que estime pertinentes, de acuerdo con nuestros estatutos y al protocolo contra el acoso sexual y la violencia de género”.

Temas Relacionados

ChileSenadorFidel EspinozaPartido SocialistaViolencia intrafamiliarVIFMauricio Díaz

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Policía de Fronteras decomisó más de ¢68 millones (USD 150 mil) ocultos en un vehículo en la Zona Sur de Costa Rica

El dinero estaba escondido en el respaldar del asiento del conductor y en el piso del automóvil. El hombre que transportaba el efectivo no presentó documentos para justificar su procedencia.

Policía de Fronteras decomisó más de ¢68 millones (USD 150 mil) ocultos en un vehículo en la Zona Sur de Costa Rica

República Dominicana rompe su récord histórico y salta al cuarto lugar del medallero en Santo Domingo 2026

Un botín sin precedentes de 27 medallas en un solo día permitió a la República Dominicana superar la barrera de las 145 preseas totales y ascender al cuarto lugar de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

República Dominicana rompe su récord histórico y salta al cuarto lugar del medallero en Santo Domingo 2026

El ministerio de comunicaciones en Guatemala reporta 143 proyectos viales en cartera y 2.700 kilómetros atendidos

La dependencia informó que 64 obras están en marcha con impacto en 1.308 kilómetros, mientras 49 fueron retomadas y 11 ya funcionan, al presentar su reorganización de trabajos heredados

El ministerio de comunicaciones en Guatemala reporta 143 proyectos viales en cartera y 2.700 kilómetros atendidos

El atletismo conquista a un público nuevo en Santo Domingo

Las gradas del Estadio Olímpico Félix Sánchez se llenan con familias, estudiantes y visitantes en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, un giro impulsado por entradas accesibles y figuras como Marileidy Paulino

El atletismo conquista a un público nuevo en Santo Domingo

El censo de El Salvador revela la magnitud y diversidad de la población indígena

La medición oficial del Banco Central de Reserva fija que el 1.1% del país declaró pertenecer a un pueblo originario, tras incorporar por primera vez una pregunta basada en la autoidentificación

El censo de El Salvador revela la magnitud y diversidad de la población indígena
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Juegos Centroamericanos 2026 EN VIVO: clausura, horario, transmisión y últimas noticias

Juegos Centroamericanos 2026 EN VIVO: clausura, horario, transmisión y últimas noticias

Cruz Azul vs New York FC: a qué hora y dónde ver en México el partido de la Máquina en la Leagues Cup 2026

Feria del Mole y el Tamal: fechas, sede y todo lo que debes saber de los platillos típicos mexicanos más clásicos y deliciosos

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 8 de agosto

Una cala familiar de aguas cristalinas y a pocos kilómetros las cuevas que maravillaron a Julio Verne

INFOBAE AMÉRICA

La muerte de Jorge Messi en los diarios del mundo: “Figura clave en la carrera de Lionel”

La muerte de Jorge Messi en los diarios del mundo: “Figura clave en la carrera de Lionel”

Irán afirmó que está “muy cerca” de un acuerdo con Omán sobre una nueva ruta marítima en el estrecho de Ormuz

Policía de Fronteras decomisó más de ¢68 millones (USD 150 mil) ocultos en un vehículo en la Zona Sur de Costa Rica

República Dominicana rompe su récord histórico y salta al cuarto lugar del medallero en Santo Domingo 2026

El ministerio de comunicaciones en Guatemala reporta 143 proyectos viales en cartera y 2.700 kilómetros atendidos

ENTRETENIMIENTO

La voz de Bart Simpson revela cómo un recuerdo escolar inspiró una de sus frases más famosas

La voz de Bart Simpson revela cómo un recuerdo escolar inspiró una de sus frases más famosas

Spider-Man y Jean Grey, una historia de choques y alianzas en los cómics antes de “Brand New Day”

El rechazo que llevó a Christopher Nolan a cambiar para siempre a Batman

“Para protegerlos de más trauma”: el drama de los tres hijos de Perez Hilton tras la crisis de su único padre

Warner Bros. niega una demora de “Wonka 2″, pero la secuela sigue sin fecha