La justicia chilena abrió una causa contra un senador por violencia intrafamiliar

A pesar de que ninguno interpuso una denuncia, el senador y su pareja dieron versiones contrapuestas del violento altercado.

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En el ojo del huracán se encuentra el senador Fidel Espinoza (PS), luego de una pelea con su pareja ocurrida el miércoles pasado que terminó con varios objetos rotos y la presencia de carabineros en el departamento que ambos comparten en la ciudad balneario de Viña del Mar (120 kms al noroeste de Santiago).

De acuerdo al fiscal Mauricio Díaz, el parlamentario es investigado por presunta violencia intrafamiliar (VIF), pues él y su pareja dieron versiones contrapuestas a los uniformados que se apersonaron en el edificio ubicado en Nueva Aurora, tras ser alertados de la feroz trifulca por el conserje.

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“Ambas (personas) atribuyen a la otra la realización de actos de agresión, y una de ellas habría reconocido haber provocado daños al interior del inmueble”, detalló el persecutor.

A pesar de que ninguno de los involucrados estampó una denuncia formal y se opusieron a ser llevados a un centro asistencial para constatar lesiones, Díaz explicó que debido a que “se trata de hechos eventualmente constitutivos de violencia intrafamiliar, los antecedentes fueron comunicados al Turno Regional de Instrucción y Flagrancia, unidad donde se dispuso continuar con las diligencias destinadas al esclarecimiento de lo ocurrido”.

“Debido a la existencia de imputaciones recíprocas, se instruyó recibir declaración de ambas personas en calidad de imputadas, previa información de sus derechos, incluyendo su derecho a guardar silencio, y también se dispuso verificar la existencia de armas de fuego inscritas que pudieran estar establecidas en relación a alguno de los participantes”, complementó.

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Mediante un escueto comunicado, el senador Espinoza sostuvo que los hechos por los que se lo investiga “tienen que ver con una situación de carácter personal que se produjo en el contexto de una discusión entre dos personas adultas, en un recinto particular y privado, donde no existió de parte de nadie ningún acto de violencia física ni verbal”.

“No existe denuncia en mi contra ni he sido formalizado por delito alguno. Por respeto a la privacidad de las personas involucradas y a la actuación de las instituciones, no realizaré más declaraciones sobre este asunto”, remató el parlamentario.

El senador dijo que fue una situación "de carácter personal"

Las reacciones del Senado y el PS

Una vez conocida la noticia, desde el Senado llamaron a evitar “juicios anticipados”, mientras que el Partido Socialista (PS) elevó el caso a su Tribunal Supremo.

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“No obstante la gravedad que revisten este tipo de situaciones, hasta este momento los hechos conocidos corresponden a información difundida públicamente, no existiendo denuncia presentada ante los tribunales de justicia por parte de las personas involucradas ni un procedimiento judicial en curso”, señalaron mediante un comunicado desde la Cámara Alta.

“Como Senado seguiremos atentos a la evolución de los antecedentes y actuaremos conforme al marco legal y las normas que rigen nuestro funcionamiento, rechazando toda forma de violencia y reafirmando nuestro compromiso con el respeto, la probidad y la responsabilidad pública”, complementaron.

Por su parte, el Partido Socialista (PS) ofició a su Tribunal Supremo para que “inicie la investigación correspondiente y adopte las medidas que estime pertinentes, de acuerdo con nuestros estatutos y al protocolo contra el acoso sexual y la violencia de género”.

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