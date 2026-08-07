Bolivia participará en la Coalición Contra los Carteles de las Américas en Panamá

En las últimas semanas, los crímenes en Bolivia aumentaron de manera drástica (Reuters)

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El ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano, confirmó que su país asistirá a la próxima reunión de la Coalición Contra los Carteles de las Américas, convocada en Panamá, con el objetivo de reforzar el intercambio de inteligencia frente al avance del crimen organizado transnacional.

La delegación boliviana buscará impulsar el intercambio de información y la coordinación regional para contener el crimen organizado transnacional, en un contexto de hechos violentos atribuidos a disputas por el control de rutas de droga y de un replanteo de los vínculos diplomáticos del país.

Durante el acto por el 201.° aniversario de las Fuerzas Armadas en El Alto, Justiniano explicó que Bolivia enfrenta amenazas cambiantes, con organizaciones criminales que cruzan fronteras, utilizan tecnología avanzada y operan en actividades como narcotráfico, contrabando, tráfico de armas, trata de personas, minería ilegal y lavado de dinero.

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El ministro destacó que el Estado boliviano busca impedir la consolidación de expresiones del narcoterrorismo en su territorio, ya que las estructuras ligadas al narcotráfico procuran controlar rutas y corromper instituciones a través de la violencia y la intimidación.

La coyuntura de seguridad en Bolivia se agudizó en los últimos días por una serie de hechos violentos atribuidos a la disputa entre los carteles brasileños Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho por el control de rutas de droga. El 30 de julio, sicarios ingresaron a una propiedad en San Matías, localidad fronteriza con Brasil, donde asesinaron a cuatro personas.

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Al día siguiente, un grupo armado emboscó a agentes de inteligencia que se dirigían a investigar el crimen y uno de los policías resultó acribillado; su cuerpo fue abandonado posteriormente en una pista clandestina.

El jueves, dos presos brasileños escaparon de la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, tras un corte de luz, y ese mismo día un brasileño murió a tiros en pleno centro de la ciudad, hechos que la policía relacionó con el conflicto entre bandas.

La presunta novia del brasileño asesinado en Santa Cruz de la Sierra quedó aprehendida luego de haber sustraído el celular y las llaves de la víctima (Agencias de Prensa)

En este escenario, el Ejército estadounidense lanzó el Grupo de Trabajo Conjunto del Hemisferio Occidental, integrado por los 18 países que conforman la Coalición Contra los Carteles de las Américas.

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Además de Estados Unidos y Bolivia, la alianza cuenta con la participación de Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago, Bahamas, Belice, Chile, Guatemala, Jamaica, Perú y el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

El grupo se formó tras la firma del Escudo de las Américas en marzo en Miami, en una cumbre que selló el compromiso regional contra el narcotráfico y otros delitos transnacionales.

Donald Trump encabezó la cumbre Escudo de las Américas en Miami, Florida, en marzo de este año (EFE)

De manera paralela, Bolivia y Colombia avanzaron en el restablecimiento pleno de sus relaciones diplomáticas, luego de la elección de Abelardo de la Espriella como presidente colombiano.

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Aunque Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, no asistió a la investidura en Cali por su participación en los actos oficiales del aniversario militar, envió al canciller Héctor Huanca como representante oficial. El gobierno boliviano destacó que esta participación reafirma la voluntad de fortalecer el diálogo político y los lazos de cooperación bilateral entre ambas naciones.

(Con información de EFE)