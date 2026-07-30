Economía mexicana repunta: el PIB avanza 1.5 % entre abril y junio de 2026

La estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó un alza de 1.5 % en el segundo trimestre de 2026, elevando el avance anual a 2.1 % tras meses de enfriamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Producto Interno Bruto (PIB) de México registró un avance de 1.5 % durante el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (EOPIBT) publicada este 30 de julio por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La cifra, calculada con datos ajustados por estacionalidad, representa el mejor resultado trimestral desde el repunte registrado a finales de 2025.

Este crecimiento no solo detiene la desaceleración observada en trimestres anteriores, sino que impulsa la tasa anual a 2.1 %, marcando un cambio de tendencia que llama la atención de analistas y consumidores por igual.

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Las labores agropecuarias y la pesca registran también un aumento anual de 7.3%, la mayor variación entre los grandes ramos, mientras la industria sube 1.6% y el comercio y los servicios avanzan 1.5% en el periodo

El campo, la gran sorpresa del trimestre

El motor detrás de este repunte fue, sin duda, el sector primario, que agrupa actividades como la agricultura, ganadería y pesca. Este segmento se disparó 3.3 % respecto al trimestre anterior y 7.3 % en su comparación anual, la variación más alta entre los tres grandes sectores económicos.

Por su parte:

Las actividades secundarias (industria y manufactura) avanzaron 1.6 % trimestral y 0.8 % anual.

Las actividades terciarias (comercio y servicios) crecieron 1.5 % trimestral y 2.5 % anual.

¿Qué significa esto para el bolsillo de los mexicanos?

Aunque la EOPIBT es una estimación preliminar —y no sustituye al cálculo tradicional del PIB—, su metodología, basada en modelos econométricos y en el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), ha demostrado un alto nivel de precisión en publicaciones anteriores.

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En términos acumulados, la economía mexicana creció 1.2 % durante el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, un dato que consolida la idea de una recuperación gradual pero sostenida.

El acumulado de enero a junio supera al del mismo lapso de 2025 y se apoya en la estimación preliminar del indicador trimestral, elaborada con modelos econométricos y el IGAE, a la espera del cálculo tradicional del PIB. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cifras originales: el respaldo a la tendencia positiva

Al revisar las cifras sin ajuste estacional, el panorama confirma la misma historia: el PIB creció 2.2 % de forma anual en el segundo trimestre, con las actividades primarias liderando con un 7.6 %, seguidas por las terciarias (2.6 %) y las secundarias (0.9 %).

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Este resultado contrasta con el histórico reciente, marcado por variaciones negativas o moderadas en 2025, lo que refuerza la narrativa de un repunte real de la actividad productiva nacional.

Lo que sigue

El INEGI recordó que la próxima publicación de este indicador será el 30 de octubre de 2026, cuando se conocerán los datos correspondientes al tercer trimestre del año. Mientras tanto, el resultado actual ofrece un primer respiro para la economía mexicana tras meses de resultados mixtos, aunque especialistas coinciden en que será necesario esperar la estimación tradicional del PIB para confirmar la magnitud real de este crecimiento.

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